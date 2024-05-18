Умница Люси Хоббс Тейлор, путь к мечте и гендерное равенство

Люси Хоббс родилась 14 марта 1833 года в Нью-Йорке. Она стала одной из первых женщин, получивших докторскую степень в области стоматологической хирургии, и вдохновила многих последовать её примеру. Сначала она работала школьным учителем в Мичигане, но интерес к медицине и знакомство с врачом с похожим увлечением заставили её переехать в Огайо в 1859 году.

Там она подала документы в школу медицины. Однако ей отказали в приёме и предложили вместо этого заняться стоматологией.

Тогда она подала документы в школу стоматологии в Огайо, но и там ей отказали. Второй отказ, и всё из-за пола!