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Умница Люси Хоббс Тейлор, путь к мечте и гендерное равенство

Умница Люси Хоббс Тейлор, путь к мечте и гендерное равенство

Автор:
18 мая 2024 18:43
Сообщество : Истории
Метки: Люси Тейлор   Первооткрыватель   вдохновение   врач   диплом   доктор   история   медицина   пример   стоматология   
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В наши дни женщина при желании может освоить любую профессию, которые относительно недавно считались исключительно мужскими. Дамы и автомобили водят, и в армии служат, и с механизмами свободно разбираются.

А ещё каких-то пару веков назад представительницам слабой половины приходилось буквально зубами выгрызать своё место под солнцем. Тем более что вопрос здоровья зубов во все времена был и остаётся актуальным.

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Люси Хоббс родилась 14 марта 1833 года в Нью-Йорке. Она стала одной из первых женщин, получивших докторскую степень в области стоматологической хирургии, и вдохновила многих последовать её примеру. Сначала она работала школьным учителем в Мичигане, но интерес к медицине и знакомство с врачом с похожим увлечением заставили её переехать в Огайо в 1859 году.

Там она подала документы в школу медицины. Однако ей отказали в приёме и предложили вместо этого заняться стоматологией.

Тогда она подала документы в школу стоматологии в Огайо, но и там ей отказали. Второй отказ, и всё из-за пола!

Горящую мечтой девушку пожалел декан школы стоматологической хирургии Огайо и предложил заниматься в частном порядке. Спустя два года бывшая учительница превратилась во вполне себе крепкого специалиста-доктора. И решила открыть собственный кабинет.

Учебное заведение сняло запрет на приём женщин, и в 1865 году практически состоявшийся стоматолог, наконец, получила статус студентки.

Всего год спустя Люси Хоббс Тейлор вручили диплом, что было огромным достижением, поскольку она стала первой женщиной, окончившей стоматологическую школу. В 1867 году она вместе с мужем Джеймсом Миртлом Тейлором открыла стоматологическую практику в Чикаго.

После смерти мужа Люси завершила медицинскую практику и начала карьеру политика. Несмотря на наличие учёной степени, первая дипломированная женщина-стоматолог не смогла избежать гендерных стереотипов. Вплоть до самой своей смерти в 1910 году она боролась за равные права с мужчинами в выборе профессии.

Начиная с 1983 года женщинам-стоматологам в Штатах стали вручать премию имени Люси Тейлор. Хотя она и не была фактически первой дамой-дантистом, но именно Люси удалось совершить прорыв, получив образование, диплом и заставив общественность принять её как специалиста. А заодно и открыть дверь в мир новых возможностей для других женщин.

Источник:

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Метки: Люси Тейлор   Первооткрыватель   вдохновение   врач   диплом   доктор   история   медицина   пример   стоматология   
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3  комментария
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3k
Autumn2015 41 минуту назад
Умничка и сильный характер!
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Kom9ipa 22 минуты назад
"В наши дни женщина при желании может освоить любую профессию..."
Кто-нибудь слышал о женщине шахтере? Или женщине-бурильщице?

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407
Влад Полчаса назад
За всю свою жизнь не встретил ни одну женщину- слесаря. Сварщиц видел,двоих. Конструкторов видел,одну.Токарей и станочниц видел десятками. Электрика видел один раз.На должности слесаря-ремонтника - ни разу за 40 лет,по всему СССР и России.
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1512 постов (629 в горячем)

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