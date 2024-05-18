Умница Люси Хоббс Тейлор, путь к мечте и гендерное равенство

В наши дни женщина при желании может освоить любую профессию, которые относительно недавно считались исключительно мужскими. Дамы и автомобили водят, и в армии служат, и с механизмами свободно разбираются.
А ещё каких-то пару веков назад представительницам слабой половины приходилось буквально зубами выгрызать своё место под солнцем. Тем более что вопрос здоровья зубов во все времена был и остаётся актуальным.
Люси Хоббс родилась 14 марта 1833 года в Нью-Йорке. Она стала одной из первых женщин, получивших докторскую степень в области стоматологической хирургии, и вдохновила многих последовать её примеру. Сначала она работала школьным учителем в Мичигане, но интерес к медицине и знакомство с врачом с похожим увлечением заставили её переехать в Огайо в 1859 году.
Там она подала документы в школу медицины. Однако ей отказали в приёме и предложили вместо этого заняться стоматологией.
Тогда она подала документы в школу стоматологии в Огайо, но и там ей отказали. Второй отказ, и всё из-за пола!
Горящую мечтой девушку пожалел декан школы стоматологической хирургии Огайо и предложил заниматься в частном порядке. Спустя два года бывшая учительница превратилась во вполне себе крепкого специалиста-доктора. И решила открыть собственный кабинет.
Учебное заведение сняло запрет на приём женщин, и в 1865 году практически состоявшийся стоматолог, наконец, получила статус студентки.
Всего год спустя Люси Хоббс Тейлор вручили диплом, что было огромным достижением, поскольку она стала первой женщиной, окончившей стоматологическую школу. В 1867 году она вместе с мужем Джеймсом Миртлом Тейлором открыла стоматологическую практику в Чикаго.
После смерти мужа Люси завершила медицинскую практику и начала карьеру политика. Несмотря на наличие учёной степени, первая дипломированная женщина-стоматолог не смогла избежать гендерных стереотипов. Вплоть до самой своей смерти в 1910 году она боролась за равные права с мужчинами в выборе профессии.
Начиная с 1983 года женщинам-стоматологам в Штатах стали вручать премию имени Люси Тейлор. Хотя она и не была фактически первой дамой-дантистом, но именно Люси удалось совершить прорыв, получив образование, диплом и заставив общественность принять её как специалиста. А заодно и открыть дверь в мир новых возможностей для других женщин.
Источник:
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