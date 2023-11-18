Американские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке глазного яблока

Бывший военный 46-летний Аарон Джеймс после службы работал электромонтёром. В 2021 году мужчина получил во время работы сильнейший удар током, в результате которого потерял руку, глаз, часть зубов и получил серьезные травмы лица.

Операция под руководством Эдуардо Родригеса продлилась 21 час. В ней приняли участие 140 хирургов, медицинских сестёр и сотрудников других профилей.