Американские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке глазного яблока

Пересадка почек, печени и некоторых других органов давно уже стала обычной операцией. А вот в случае с органами зрения до этого пределом была пересадка роговицы и хрусталика.
В мае 2023 года хирурги медицинского центра Langone Health Нью-Йоркского университета впервые провели операцию по пересадке глазного яблока. Одновременно с пересадкой лица.
Бывший военный 46-летний Аарон Джеймс после службы работал электромонтёром. В 2021 году мужчина получил во время работы сильнейший удар током, в результате которого потерял руку, глаз, часть зубов и получил серьезные травмы лица.
Операция под руководством Эдуардо Родригеса продлилась 21 час. В ней приняли участие 140 хирургов, медицинских сестёр и сотрудников других профилей.
Для пересадки был использован донорский материал – сам глаз, глазница, веко, бровь, а также губы, нос, фрагменты костей щеки и подбородка. Родригес заранее предупредил пациента, что есть шансы на отторжение донорского органа. И видеть новый глаз не будет – ставилась цель устранения косметического дефекта и психологического дискомфорта мужчины.
Несмотря на возможные осложнения, Аарон согласился, аргументировав свой выбор возможностью практики для медиков. Благодаря которой они возможно смогут спасти кого-то в будущем.
Организм не отторг донорский орган. Сканирование мозга Джеймса ещё и показало интересные сигналы, идущие от поврежденного зрительного нерва, который медики постарались максимально сохранить.
И хотя заведующий отделением пластической хирургии, руководивший операцией, уже признал её прорывом по причине сохранения глазного яблока, Родригес не исключает, что зрение донорского глаза может быть восстановлено хотя бы в какой-то форме.
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