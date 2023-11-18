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Американские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке глазного яблока

Американские хирурги впервые в мире провели операцию по пересадке глазного яблока

Автор:
18 ноября 2023 17:44
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Аарон Джеймс   США   глаз   донор   зрение   медицина   операция   пересадка   прорыв   хирургия   
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Пересадка почек, печени и некоторых других органов давно уже стала обычной операцией. А вот в случае с органами зрения до этого пределом была пересадка роговицы и хрусталика.

В мае 2023 года хирурги медицинского центра Langone Health Нью-Йоркского университета впервые провели операцию по пересадке глазного яблока. Одновременно с пересадкой лица.

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Бывший военный 46-летний Аарон Джеймс после службы работал электромонтёром. В 2021 году мужчина получил во время работы сильнейший удар током, в результате которого потерял руку, глаз, часть зубов и получил серьезные травмы лица.

Операция под руководством Эдуардо Родригеса продлилась 21 час. В ней приняли участие 140 хирургов, медицинских сестёр и сотрудников других профилей.

Для пересадки был использован донорский материал – сам глаз, глазница, веко, бровь, а также губы, нос, фрагменты костей щеки и подбородка. Родригес заранее предупредил пациента, что есть шансы на отторжение донорского органа. И видеть новый глаз не будет – ставилась цель устранения косметического дефекта и психологического дискомфорта мужчины.

Несмотря на возможные осложнения, Аарон согласился, аргументировав свой выбор возможностью практики для медиков. Благодаря которой они возможно смогут спасти кого-то в будущем.

Организм не отторг донорский орган. Сканирование мозга Джеймса ещё и показало интересные сигналы, идущие от поврежденного зрительного нерва, который медики постарались максимально сохранить.

И хотя заведующий отделением пластической хирургии, руководивший операцией, уже признал её прорывом по причине сохранения глазного яблока, Родригес не исключает, что зрение донорского глаза может быть восстановлено хотя бы в какой-то форме.

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Метки: Аарон Джеймс   США   глаз   донор   зрение   медицина   операция   пересадка   прорыв   хирургия   
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Свистопляска 45 минут назад
Ну сейчас поставляется из Украины столько расходного материала, экспериментируй-не хочу.
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Горожанин 10 минут назад
Такие операции - ноги, руки - куча. Глазное яблоко - ещё проще. Однако в реальности это остаётся, к сожалению, медицинским пиаром. Вся суть в том, что инервация при этом не востанавливается. А нервная система - это в своей сути трофика, питание, органов и тканей. Без такой трофики органы умирают.
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