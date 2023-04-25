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Женщины с низкой социальной ответственностью: как это было 100 лет назад

Женщины с низкой социальной ответственностью: как это было 100 лет назад

Автор:
25 апреля 2023 11:04
Сообщество : Исторические факты
Метки: бордель   женщины   интересно   история   проституция   факт   
1119
15

В мировой истории сфера оказания интимных услуг часто меняла свой юридический статус. В данном посте мы поговорим о женщинах, которые трудились, в своём большинстве, в этой сфере совершенно легально. Но, правда, эти фотографии были сделаны более 100 лет тому назад.

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Метки: бордель   женщины   интересно   история   проституция   факт   
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5  комментариев
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21k
Davy Jones Полчаса назад
Пока не меркнет свет,
Пока горит свеча!
Политическая п-ка А. Макаревич.
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8k
Роман 7 минут назад
Что то мне подсказывает, если их отправить к современным косметологам, парикмахерам тд и тп, они не будут отличаться от современных девок.

PS кроме иранки... или иранца там, фиг поймешь ))
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10k
GRuslan 12 минут назад
Природа, зачем ты наделила мужчин таким мощным инстинктом оплодотворения, что приходится это ипать да ещё и не бесплатно? Это жестоко.
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835
Igor Grishaev 14 минут назад
Страшненькие какие. Мне столько не выпить.
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