Женщины с низкой социальной ответственностью: как это было 100 лет назад

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В мировой истории сфера оказания интимных услуг часто меняла свой юридический статус. В данном посте мы поговорим о женщинах, которые трудились, в своём большинстве, в этой сфере совершенно легально. Но, правда, эти фотографии были сделаны более 100 лет тому назад.
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5. Незарегистрированные проститутки, пойманные полицией Нижнего Новгорода на знаменитой ярмарке, 1900-е
14. Интересный факт про свечи проституток
В конце XIX - начале XX века французские проститутки постоянно держали под рукой вот такие вот наборы свечей в красивых коробочках. Каждая такая свеча горела около 7 минут и зажигалась в начале “сеанса”. Оплаченный период заканчивался, когда свеча прогорала. Тогда мужчина должен был или надеть штаты и уйти, или продолжить сеанс, оплатив еще одну свечу.
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Пока горит свеча!
Политическая п-ка А. Макаревич.
PS кроме иранки... или иранца там, фиг поймешь ))