Женщины с низкой социальной ответственностью: как это было 100 лет назад

В конце XIX - начале XX века французские проститутки постоянно держали под рукой вот такие вот наборы свечей в красивых коробочках. Каждая такая свеча горела около 7 минут и зажигалась в начале “сеанса”. Оплаченный период заканчивался, когда свеча прогорала. Тогда мужчина должен был или надеть штаты и уйти, или продолжить сеанс, оплатив еще одну свечу.