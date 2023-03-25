А вам слабо, мистер Холмс? Чем обернулась идея самоуверенных налётчиков, решивших ограбить банк на Бейкер-стрит

Креативным гражданам, демонстрирующим нестандартный подход к делу и специфическое чувство юмора, нет числа. Только демонстрация не всегда оборачивается для них выгодой.
Обычный осенний день 1971 года плавно двигался к завершению. Роберт Роулендс коротал субботний вечер за прослушиванием радиопередач. Ближе к ночи мужчина случайно поймал волну, где переговаривались два парня. Простое человеческое любопытство не позволило ему сразу уйти. А потом уже включилась гражданская сознательность. Поскольку Роб с удивлением понял, что собеседники обсуждают ограбление банка.
Звонок в полицию ничего не дал: дежурный посчитал мужчину шутником. Но всё же на всякий случай посоветовал сделать запись. И тогда Роулендс позвонил в Скотланд Ярд. Там Роберта выслушали уже внимательно. И сделали по хорошей слышимости вывод, что банк находится где-то недалеко от дома радиолюбителя.
Воскресным днём финансовые организации были закрыты. Полицейские объехали округу, но не заметили ничего странного. Странное, точнее, уже ожидаемое началось на следующий день, в понедельник: служащие банка Lloyds на Бейкер-стрит открыли дверь хранилища, с удивлением обнаружили в полу огромное отверстие и с сожалением констатировали вскрытие более чем 250 ячеек.
На стене хранилища креативные бандиты оставили надпись: «Посмотрим, как Шерлок Холмс это раскроет!». Именно на этой улице, в доме 221б Артур Конан Дойл «поселил» литературного сыщика, ставшего легендарным.
Но издёвки издёвками, а пропавшие деньги и ценности на сумму порядка 4 млн фунтов (около 40 млн долларов в современном эквиваленте) надо было искать обычным полицейским, а не книжным сыщикам.
И здесь пригодились записи любителя ночных радиопередач. Вскоре вышли на первого персонажа – Бенджамина Вульфа, упомянутого в беседе. Затем пришёл черёд ещё троих, которыми стали Энтони Гэвин, Томас Стивенс и Реджинальд Такер. Последний арендовал в банке ячейку и, пользуясь возможностью, точно замерил площадь хранилища. Гэвин в прошлом был военным и снабдил банду необходимым набором инструментов, рациями, газовым резаком и домкратом.
Почтенный мистер Вульф (Бенджамину было уже 66 лет) арендовал на своё имя магазинчик изделий из натуральной кожи Le SAC. Банк располагался через одно строение от магазина.
И преступное сообщество приступило к реализации замысла. Из магазина прорыли тоннель. Работа велась исключительно по выходным. Чтобы прокопать тоннель длиной 15 метров, пришлось вывезти более 8 тонн земли. 10 сентября всё было готово.
Ещё семь лет искали остальных фигурантов. Но поиски не увенчались успехом. Полицейские не исключали, что в состав сообщества входила дама. Но арестованные хранили мёртвое молчание и не выдали имена сообщников. Они исчезли в неизвестном направлении, как и награбленное. Неравнодушный радиолюбитель получил награду в размере 2,5 тыс. фунтов.
А преступники получили сроки от 8 до 12 лет. Отбыв которые, вышли на свободу и растворились как фантомы. Правда, был относительно недавно – в 2015 году один случай – крупное ограбление хранилища в ювелирном районе Лондона Хаттон-Гарден. Грабители пробрались внутрь по шахте лифта, а потом высверлили изнутри отверстие.
Творческих бандитов взяли. И они оказались гражданами возрастными, 60 и даже 70+. Идейным вдохновителем и организатором признали Брайана Ридера, которому на тот момент стукнуло уже 76 лет. Пусть и бездоказательно, но его считали причастным к ограблению Lloyds. Некоторое время он уже провёл в тюрьме за аналогичные преступления, поэтому версия выглядит вполне реальной.
Сам банк отказался комментировать информацию. Был даже негласный запрет на публикации в СМИ, который пресса проигнорировала ввиду его рекомендательного характера. На условиях анонимности один из участников ограбления согласился поговорить с журналистом The Mirror в 2008 году. Пожилой мужчина сообщил, что в хранилище они обнаружили не только деньги и драгоценности, но и оружие и порнографические материалы. Оставили всё на видном месте, чтобы полицейские раскрыли личности владельцев. Конечно, правдивость этих сведений спорна, ведь их озвучил преступник. Ходили даже слухи, что в ячейках хранился компромат на известных персон. Но, опять же, правда это или нет, никто так и не подтвердил. Но и не опроверг.
В 2008 году вышел фильм Роджера Доналдсона «Ограбление на Бейкер-стрит», в основу которого легли как немногочисленные факты по этому делу, так и огромное количество домыслов.
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