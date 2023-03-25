А вам слабо, мистер Холмс? Чем обернулась идея самоуверенных налётчиков, решивших ограбить банк на Бейкер-стрит

На стене хранилища креативные бандиты оставили надпись: «Посмотрим, как Шерлок Холмс это раскроет!». Именно на этой улице, в доме 221б Артур Конан Дойл «поселил» литературного сыщика, ставшего легендарным.

Но издёвки издёвками, а пропавшие деньги и ценности на сумму порядка 4 млн фунтов (около 40 млн долларов в современном эквиваленте) надо было искать обычным полицейским, а не книжным сыщикам.

И здесь пригодились записи любителя ночных радиопередач. Вскоре вышли на первого персонажа – Бенджамина Вульфа, упомянутого в беседе. Затем пришёл черёд ещё троих, которыми стали Энтони Гэвин, Томас Стивенс и Реджинальд Такер. Последний арендовал в банке ячейку и, пользуясь возможностью, точно замерил площадь хранилища. Гэвин в прошлом был военным и снабдил банду необходимым набором инструментов, рациями, газовым резаком и домкратом.