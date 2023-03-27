Человек с тысячей лиц: благородный мошенник Стэнли Клиффорд Вейман

В 1890 году в семье нью-йоркского агента по недвижимости родился мальчик Стивен Джейкоб Вейнберг. Который впоследствии стал считаться чуть ли не королём мошенников. Имя мальчику не нравилось, он перепробовал разные вариации и в итоге остановился на том, под которым и вошёл в историю – Стэнли Клиффорд Вейман.

Учился парень хорошо, но мечты о престижном университете разбились о суровую реальность: отец, у которого на подходе были младшие братья Стэнли, банально не дал денег. Пожелав, чтобы сын сначала поработал, а потом получил земную профессию, а не грезил о Принстоне и Гарварде.

Парень начал работать. Попробовал себя в качестве агента по недвижимости, потрудился в фотоателье. Владелец Гарри Пинкус отказался платить за месяц, и возмущённый парень ушёл, прихватив в качестве компенсации самый дорогой фотоаппарат. Но всё это было слишком мелко и не приносило ни денег, ни удовольствия. Потом были поиски себя, и парень поработал посыльным, продавцом, сотрудником печатного издания.

Понимая, что на учёбу придётся собирать не один год, он решил сменить направление. И проявил креатив, ухитрившись организовать банкет в честь консула США в Алжире (в роли которого выступил сам). Он разослал приглашения представителям высшего общества, которые пришли на мероприятие, чтобы выказать уважение консулу, отбывающему в Алжир. Счёт за банкет, костюм и пригласительные отправил отцу. Которому (а что делать?) пришлось всё оплатить.