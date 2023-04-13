Пособница дьявола, которую благочестивые сограждане растащили на сувениры

А в случае с шотландкой Лилиас Ади всё произошло иначе. Она бы и рада упокоиться с миром, да сограждане не дали.

Практика обвинений в колдовстве в Европе сохранялась вплоть до первой четверти XIX века. Кто-то это делал, искренне веря в происки злых сил, другие из зависти или вредности. Вне зависимости от причин, обвинённых в колдовстве (обычно это были женщины) сжигали на костре. И от них оставались лишь пепел и воспоминания.