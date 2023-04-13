Пособница дьявола, которую благочестивые сограждане растащили на сувениры

«Я вернусь, отомщу, вы все пожалеете!» Примерно такие заезженные штампы используют киношники при создании фильмов ужасов о невинно убиенных.
А в случае с шотландкой Лилиас Ади всё произошло иначе. Она бы и рада упокоиться с миром, да сограждане не дали.
Практика обвинений в колдовстве в Европе сохранялась вплоть до первой четверти XIX века. Кто-то это делал, искренне веря в происки злых сил, другие из зависти или вредности. Вне зависимости от причин, обвинённых в колдовстве (обычно это были женщины) сжигали на костре. И от них оставались лишь пепел и воспоминания.
Лилиас стала исключением. За давностью лет (дело было в 1704 году) уже не узнать точных причин конфликта с соседкой. Но, вероятнее всего, это была какая-то ерунда. Ади вынесли обвинения в колдовстве по доносу соседки. Она созналась (ещё бы, под пытками и не в таком сознаешься), была признана пособницей дьявола и приговорена к стандартному сожжению.
Но что-то пошло не так. И до «знаменательного» события женщина не дожила. То ли сердце не выдержало, то ли дали знать о себе последствия допроса. Возможно, просто решила добровольно уйти из жизни.
Но, как бы там ни было, экзекуторы получили хладный труп, а не горсть пепла, как планировали. И с телом сделали то, что и положено – похоронили обычным способом. Правда, за пределами деревни Торриберн графства Файф. И плиту потяжелее использовали для надгробия. Но не из уважения, а чтобы, значит, не выбралась.
Да, народ искренне верил, что признавшаяся в службе дьявольским силам ведьма вполне может провернуть такую штуку. Правда, реши она выполнить замысел, что помешало бы Лилиас вылезти, делая подкоп чуть в сторону от плиты? Видимо, о таких мелочах средневековые граждане не задумывались. Порядок есть, он соблюдён, значит, всё норм.
Шли годы. Наступил 1852 год. В наши дни этих
упырей почтенных джентльменов назвали бы чёрными копателями. Но тогда эту категорию граждан деликатно именовали антикварами. И эти «антиквары» – прирождённые бизнесмены, не боящиеся ни чёрта, ни бога, раскопали место погребения, раздербанили гроб и останки на части, поделили и распродали (надо полагать, выгодно) таким же упырям любителям неизведанного и уважаемым коллекционерам.
После долгих странствий череп несчастной попал в Университет Сент-Эндрюс. И в 2017 году по нему реконструировали лицо женщины. Которая фактически является единственной шотландской (а, возможно, и не только) ведьмой, внешность которой удалось воссоздать. Как видно, Лилиас была вполне обычной и даже миловидной.
То, что осталось от захоронения, отыскали археологи. Власти графства Файф планируют установить на могиле единственной ведьмы, которая не попала на костёр, мемориал в честь всех обвинённых и сожжённых подруг по несчастью.
До этого было бы неплохо собрать костные останки женщины. Но пока обращение к коллекционерам, чахнущим над своими «сокровищами», в чьих коллекциях точно имеются кости Лилиас, остаётся без ответа. Мемориал только в планах, а несчастная Ади пока так и не обрела покой в посмертии.
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Хранить дома человеческие останки "для коллекции".