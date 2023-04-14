Стечение обстоятельств, породившее гения

Этот молодой человек учился прилежно и с удовольствием. К категории лоботрясов его никак нельзя отнести. Но однажды он до глубокой ночи засиделся над книгами и немного опоздал на экзамен по высшей математике.

В аудиторию он вошёл, немного опоздав. К тому времени сокурсники по колледжу уже корпели над своими заданиями. На доске были уравнения, которые парень и счёл таковым. Первые два решил без проблем, а над третьим пришлось попотеть. Но в итоге верное решение нашлось буквально за 10 минут до конца экзамена. И работа была благополучно сдана.

Вечером того же дня его поступил телефонный звонок от профессора:

- Вы понимаете, что сделали?

- Неправильно выполнил экзаменационные задания?

- Нет, нужно было решить только первые два. А третье невозможно было решить. И с ним не смогли справиться даже великие математики. Я просто объяснил этот момент аудитории перед началом экзамена.