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Стечение обстоятельств, породившее гения

Стечение обстоятельств, породившее гения

Автор:
14 апреля 2023 10:40
Сообщество : Истории
Метки: Джордж Бернард Данциг   Жизнь   вдохновение   интересно   история   математика   пример   решение   случай   факт   
1381
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Студенты – это, пожалуй, самый изобретательный народ. Ведь в пору юности надо и пожить на полную катушку, и диплом получить.

Этот молодой человек учился прилежно и с удовольствием. К категории лоботрясов его никак нельзя отнести. Но однажды он до глубокой ночи засиделся над книгами и немного опоздал на экзамен по высшей математике.

В аудиторию он вошёл, немного опоздав. К тому времени сокурсники по колледжу уже корпели над своими заданиями. На доске были уравнения, которые парень и счёл таковым. Первые два решил без проблем, а над третьим пришлось попотеть. Но в итоге верное решение нашлось буквально за 10 минут до конца экзамена. И работа была благополучно сдана.

Вечером того же дня его поступил телефонный звонок от профессора:

- Вы  понимаете, что сделали?

- Неправильно выполнил экзаменационные задания?

- Нет, нужно было решить только первые два. А третье невозможно было решить. И с ним не смогли справиться даже великие математики. Я просто объяснил этот момент аудитории перед началом экзамена.

В действительности всё было немного не так, но основа истории правдивая. Джордж Бернард Данциг в 1939 году действительно опоздал на лекцию по статистике в Калифорнийском университете Беркли. И действительно отыскал для статистических теорем, которые посчитал домашним заданием, правильные решения. И профессор ему позвонил. Правда, спустя полтора месяца, когда подготовил решённое Данцигом уравнение для публикации в научной прессе. Поскольку тетрадь некоторое время пролежала на столе профессора, заваленном  другими  работами.

Спустя несколько лет Данциг стал соавтором решения второго уравнения, которое другой математик – Абрахам Вальд решил иначе, но с тем же результатом.

Кстати, профессор Неимен засчитал работу в качестве диссертации. А приукрашенная история даже стала темой христианской проповеди. Её изрядно раздул один проповедник, превратив лекцию в экзамен, три задачи в десять уравнений и для красоты приплёл Эйнштейна. А потом молодой гений, конечно, получил должность ассистента профессора. И проповедь стали использовать как вдохновляющую на свершения и доказательство, что всё возможно.  

Создатели фильма «Умница Уилл Хантинг» использовали этот момент в картине. Отсылка к истории есть и драме-комедии «Академия Рашмор», герой которой мечтает о решении неразрешимой задачи.

А у вас случались подобные запомнившиеся озарения в годы студенчества?

Источник:

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Метки: Джордж Бернард Данциг   Жизнь   вдохновение   интересно   история   математика   пример   решение   случай   факт   
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pokevon Час назад
Отсюда вывод: невозможное - возможно, если не знать что это невозможно!
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vijilante Полчаса назад
Один знакомый мальчик из еврейской семьи сдавал вступительные экзамены по высшей математике и исчерпывающе решил все четыре задачи.
А преподаватель кафедры сказал его маме : Ваш сын - идиот !
Ну списывал , так пусть бы хоть для порядочности пару ошибок вставил - эти четыре задачи ТАК решить и Я не смогу !
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