Стечение обстоятельств, породившее гения

Студенты – это, пожалуй, самый изобретательный народ. Ведь в пору юности надо и пожить на полную катушку, и диплом получить.
Этот молодой человек учился прилежно и с удовольствием. К категории лоботрясов его никак нельзя отнести. Но однажды он до глубокой ночи засиделся над книгами и немного опоздал на экзамен по высшей математике.
В аудиторию он вошёл, немного опоздав. К тому времени сокурсники по колледжу уже корпели над своими заданиями. На доске были уравнения, которые парень и счёл таковым. Первые два решил без проблем, а над третьим пришлось попотеть. Но в итоге верное решение нашлось буквально за 10 минут до конца экзамена. И работа была благополучно сдана.
Вечером того же дня его поступил телефонный звонок от профессора:
- Вы понимаете, что сделали?
- Неправильно выполнил экзаменационные задания?
- Нет, нужно было решить только первые два. А третье невозможно было решить. И с ним не смогли справиться даже великие математики. Я просто объяснил этот момент аудитории перед началом экзамена.
В действительности всё было немного не так, но основа истории правдивая. Джордж Бернард Данциг в 1939 году действительно опоздал на лекцию по статистике в Калифорнийском университете Беркли. И действительно отыскал для статистических теорем, которые посчитал домашним заданием, правильные решения. И профессор ему позвонил. Правда, спустя полтора месяца, когда подготовил решённое Данцигом уравнение для публикации в научной прессе. Поскольку тетрадь некоторое время пролежала на столе профессора, заваленном другими работами.
Спустя несколько лет Данциг стал соавтором решения второго уравнения, которое другой математик – Абрахам Вальд решил иначе, но с тем же результатом.
Кстати, профессор Неимен засчитал работу в качестве диссертации. А приукрашенная история даже стала темой христианской проповеди. Её изрядно раздул один проповедник, превратив лекцию в экзамен, три задачи в десять уравнений и для красоты приплёл Эйнштейна. А потом молодой гений, конечно, получил должность ассистента профессора. И проповедь стали использовать как вдохновляющую на свершения и доказательство, что всё возможно.
Создатели фильма «Умница Уилл Хантинг» использовали этот момент в картине. Отсылка к истории есть и драме-комедии «Академия Рашмор», герой которой мечтает о решении неразрешимой задачи.
А у вас случались подобные запомнившиеся озарения в годы студенчества?
Источник:
А преподаватель кафедры сказал его маме : Ваш сын - идиот !
Ну списывал , так пусть бы хоть для порядочности пару ошибок вставил - эти четыре задачи ТАК решить и Я не смогу !