Черноводное озеро Фундудзи, воду из которого нельзя забрать с собой

Каково было удивление исследователей, когда фляжки с водой, взятой из озера для анализа, оказались пустыми. Вытечь из всех фляг она не могла. Забор воды повторили. А профессор Бернсайд – один из членов группы рискнул попробовать странную воду почти чёрного цвета на вкус.

Она оказалась затхлой и с кисловатым привкусом. Учёный поплатился за смелость и любопытство. Он почувствовал себя неважно. И спустя несколько дней скончался.