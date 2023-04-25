Черноводное озеро Фундудзи, воду из которого нельзя забрать с собой

Неподалёку от столицы ЮАР находится горное озеро Фундудзи. На первый взгляд, обычный водоём. Таких много. Местные считают озеро проклятым и верят, что в его глубинах обитает ненасытное чудовище. Но в действительности дело в другом.
Европейцы обнаружили Фундудзи в 1917 году. Масштабное исследование, связанное с интересным рельефом дна и приливами и отливами, как в море, провели позднее, в 1953 году.
Каково было удивление исследователей, когда фляжки с водой, взятой из озера для анализа, оказались пустыми. Вытечь из всех фляг она не могла. Забор воды повторили. А профессор Бернсайд – один из членов группы рискнул попробовать странную воду почти чёрного цвета на вкус.
Она оказалась затхлой и с кисловатым привкусом. Учёный поплатился за смелость и любопытство. Он почувствовал себя неважно. И спустя несколько дней скончался.
Впоследствии разгадали и причины странного поведения озёрной воды, и смерти исследователя. Дело в том, что в ней очень высокий уровень содержания солей хрома. Он попадает в воду со дна, где имеется солидный запас отложений. Именно из-за этих солей вода не способна долго храниться в жидком виде и подвергается кристаллизации. Для людей такие соединения смертельно опасны.
Подтверждением этого факта выступает и бурый оттенок воды, и практически лишённые растительности и жизни прибрежные области. Тогда как на удалении всего 20 метров от берега уже всё зеленеет.
Легенду о чудовище с высокой долей вероятности местные придумали из-за единственных обитателей озера – крокодилов. Животные облюбовали для себя песчаную отмель, где вода более чистая. И чувствуют себя вольготно, поскольку людей здесь практически не бывает.
Больше исследований не проводились. И версия, объясняющая исчезновение воды из закрытых ёмкостей высоким содержанием хрома, пока остаётся единственной. Местным нет дела до науки и большого мира. Они продолжают верить в хранителя озера, которому периодически приносят жертвы. Просто на всякий случай.
Источник:
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автор, видимо, из местных...