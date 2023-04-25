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Черноводное озеро Фундудзи, воду из которого нельзя забрать с собой

Черноводное озеро Фундудзи, воду из которого нельзя забрать с собой

Автор:
25 апреля 2023 10:25
Сообщество : Наука
Метки: Африка   Фундудзи   вода   жидкость   исчезновение   кристаллизация   наука   озеро   суеверие   ёмкость   
1971
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Неподалёку от столицы ЮАР находится горное озеро Фундудзи. На первый взгляд, обычный водоём. Таких много. Местные считают озеро проклятым и верят, что в его глубинах обитает ненасытное чудовище. Но в действительности дело в другом.

Европейцы обнаружили Фундудзи в 1917 году. Масштабное исследование, связанное с интересным рельефом дна и приливами и отливами, как в море, провели позднее, в 1953 году.

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Каково было удивление исследователей, когда фляжки с водой, взятой из озера для анализа, оказались пустыми. Вытечь из всех фляг она не могла. Забор воды повторили. А профессор Бернсайд – один из членов группы рискнул попробовать странную воду почти чёрного цвета на вкус.

Она оказалась затхлой и с кисловатым привкусом. Учёный поплатился за смелость и любопытство. Он почувствовал себя неважно. И спустя несколько дней скончался.

Впоследствии разгадали и причины странного поведения озёрной воды, и смерти исследователя. Дело в том, что в ней очень высокий уровень содержания солей хрома. Он попадает в воду со дна, где имеется солидный запас отложений. Именно из-за этих солей вода не способна долго храниться в жидком виде и подвергается кристаллизации. Для людей такие соединения смертельно опасны.


Подтверждением этого факта выступает и бурый оттенок воды, и практически  лишённые растительности и жизни прибрежные области. Тогда как на удалении  всего 20 метров от берега уже всё зеленеет.

Легенду о чудовище с высокой долей вероятности местные придумали из-за единственных обитателей озера – крокодилов. Животные облюбовали для себя песчаную отмель, где вода более чистая. И чувствуют себя вольготно, поскольку людей здесь практически не бывает.

Больше исследований не проводились. И версия, объясняющая исчезновение воды из закрытых ёмкостей высоким содержанием хрома, пока остаётся единственной. Местным нет дела до науки и большого мира. Они продолжают верить в хранителя озера, которому периодически приносят жертвы. Просто на всякий случай.

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Метки: Африка   Фундудзи   вода   жидкость   исчезновение   кристаллизация   наука   озеро   суеверие   ёмкость   
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5  комментариев
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32k
Dobry vojak Svejk 45 минут назад
Профессор: Как-то странно пахнет это вода... Какой-то тухлятиной... И цвет не обычный, чёрный... Нужно обязательно выпить!
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3k
Роман Час назад
"Местным нет дела до науки..."
автор, видимо, из местных...
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44k
Цыц тут у меня Час назад
Если кроме крокодилов никто не живет в озере, что они едят? Друг друга?
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