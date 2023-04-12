FISHKINET
Сообщество RealFishki 1406 постов • 133 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Таинственное озеро Ниос: почему возле него погибло почти две тысячи человек

Таинственное озеро Ниос: почему возле него погибло почти две тысячи человек

Автор:
12 апреля 2023 22:28
Сообщество : RealFishki
Метки: Африка   Ниос   водоем   камерун   катастрофа   облако   озеро   сера   туман   углекислый газ   
958
5

А вокруг водоёма до сих пор ходит недобрая слава.

Озеро Ниос находится в Камеруне. Его площадь - 1,6 квадратных километра, глубина - 209 метров. Оно появилось в провалившемся кратере потухшего вулкана, который заполнился водой.

×
×

21 августа 1986 года произошла трагедия: за одну ночь погибло 1700 человек, всё население посёлков, расположенных возле озера. Дело в том, что вулкан потух не полностью и под озером постоянно шло образование углекислого газа - СО2. Он просачивался сквозь поры в магматической коре, растворялся в грунтовых водах и попадал в озеро. В придонных слоях скопилось огромное количество ядовитого газа, который по каким-то причинам не выходил на поверхность.

Это и стало причиной катастрофы.

Вероятно, был подземный толчок - и придонные слои вышли на поверхность. Углекислый газ и влага превратились в мельчайший туман, образовавший холодный аэрозоль. Это токсичное облако двинулось в сторону долины, уничтожая всё на своём пути. Вместе с углекислым газом, в облаке были сера и водород, а вода в озере стала красно-коричневой.

Кроме людей и домашней скотины, в окрестностях озера погибли и растения. Листья съёжились и потемнели, как-будто их прихватило морозом. Позже учёные решили, что газ при расширении охладился и заморозил листву.

Тогда погибло 1700 человек и около 1000 обратились к врачам. Кстати, в Камеруне есть ещё и озеро Манун, спустя несколько лет после трагедии на Ниосе, на нём произошёл аналогичный случай. Но с меньшими жертвами - погибло 37 человек.

Вот тогда власти Камеруна наконец зашевелились и установили трубы на дне озёр - они регулярно выпускают СО2. Заодно стали замерять состояние воздуха и дегазацию воды. В целом, это обычная исследовательская работа по предотвращению природных катастроф, но чтобы она началась, потребовалась гибель почти 2000 человек.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Африка   Ниос   водоем   камерун   катастрофа   облако   озеро   сера   туман   углекислый газ   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Vladislav Grigorenko 12 минут назад
Надо туда Грету Тунберг со товарищи отправить, они точно знают, как надо бороться с СО2.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Летучий Мыш 38 минут назад
Тээкс, а налогом их всех обложить на со2?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Toffler

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25078



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Весна пришла, самое время начать портить здоровье на даче
Весна пришла, самое время начать портить здоровье на даче
Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов
Председатель Следственного комитета предложил ввести налог за найм трудовых мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Китайцы раскрыли серийный электрический Volkswagen ID.7
Китайцы раскрыли серийный электрический Volkswagen ID.7
Экспортная "Таврия" для южноамериканского рынка
Экспортная "Таврия" для южноамериканского рынка
Redkey презентует свои новые пылесосы на Российской неделе высоких технологий
Redkey презентует свои новые пылесосы на Российской неделе высоких технологий
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Полная гармония

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#интересно#дтп#подборка#позитив#полиция#соцсети#дети
#Юмор#автомир#история#животные#люди#факты#Автовсячина#забавно#улыбнуло#картинки
#в мире#интересное#Прикол#аварии#авто аварии#кино#шоу бизнес#Мемы#Разное#Китай
Redkey презентует свои новые пылесосы на Российской неделе высоких технологий Redkey презентует свои новые пылесосы на Российской неделе высоких технологий Крошечный остров на границе Уганды и Кении с населением 500 человек Крошечный остров на границе Уганды и Кении с населением 500 человек Брокенское привидение в горах Крыма Брокенское привидение в горах Крыма Ниос — самое смертоносное озеро планеты Ниос — самое смертоносное озеро планеты В зловещем танзанийском озере каменеет все живое В зловещем танзанийском озере каменеет все живое Необычные озёра Гималаев Необычные озёра Гималаев

На что жалуетесь?

Вернуться