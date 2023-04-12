Таинственное озеро Ниос: почему возле него погибло почти две тысячи человек

А вокруг водоёма до сих пор ходит недобрая слава.
Озеро Ниос находится в Камеруне. Его площадь - 1,6 квадратных километра, глубина - 209 метров. Оно появилось в провалившемся кратере потухшего вулкана, который заполнился водой.
21 августа 1986 года произошла трагедия: за одну ночь погибло 1700 человек, всё население посёлков, расположенных возле озера. Дело в том, что вулкан потух не полностью и под озером постоянно шло образование углекислого газа - СО2. Он просачивался сквозь поры в магматической коре, растворялся в грунтовых водах и попадал в озеро. В придонных слоях скопилось огромное количество ядовитого газа, который по каким-то причинам не выходил на поверхность.
Это и стало причиной катастрофы.
Вероятно, был подземный толчок - и придонные слои вышли на поверхность. Углекислый газ и влага превратились в мельчайший туман, образовавший холодный аэрозоль. Это токсичное облако двинулось в сторону долины, уничтожая всё на своём пути. Вместе с углекислым газом, в облаке были сера и водород, а вода в озере стала красно-коричневой.
Кроме людей и домашней скотины, в окрестностях озера погибли и растения. Листья съёжились и потемнели, как-будто их прихватило морозом. Позже учёные решили, что газ при расширении охладился и заморозил листву.
Тогда погибло 1700 человек и около 1000 обратились к врачам. Кстати, в Камеруне есть ещё и озеро Манун, спустя несколько лет после трагедии на Ниосе, на нём произошёл аналогичный случай. Но с меньшими жертвами - погибло 37 человек.
Вот тогда власти Камеруна наконец зашевелились и установили трубы на дне озёр - они регулярно выпускают СО2. Заодно стали замерять состояние воздуха и дегазацию воды. В целом, это обычная исследовательская работа по предотвращению природных катастроф, но чтобы она началась, потребовалась гибель почти 2000 человек.
Источник:
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