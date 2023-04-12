Таинственное озеро Ниос: почему возле него погибло почти две тысячи человек

Кроме людей и домашней скотины, в окрестностях озера погибли и растения. Листья съёжились и потемнели, как-будто их прихватило морозом. Позже учёные решили, что газ при расширении охладился и заморозил листву.

Тогда погибло 1700 человек и около 1000 обратились к врачам. Кстати, в Камеруне есть ещё и озеро Манун, спустя несколько лет после трагедии на Ниосе, на нём произошёл аналогичный случай. Но с меньшими жертвами - погибло 37 человек.