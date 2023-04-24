Тайна озёрного пня, которому плевать на законы физики

В штате Орегон есть озеро Крейтер. Очень красивое, чистое, с водой кристальной прозрачности. Но таких водоёмов немало. А это озеро знаменито тем, что в нём живёт себе тихо и спокойно Озёрный Старик. И это не прозвище старожила-отшельника.
Это пень. Обычный, хоть и очень высокий, около 9 метров. Ну, болтается большая деревяшка в воде. Неужели это так интересно, что любопытные туристы из разных стран мира едут сюда, чтобы посмотреть на пенёк?
Дело в том, что пню не зря дали собственное имя. Остаток хвойного дерева «обитает» в Крейтере уже более 100 лет. Впервые его увидели в 1896 году. Внешняя – надводная часть расколота и уже больше напоминает старую колоду, на которой рубят дрова. Местные жители утверждают, что при этом Старик может выдержать пассажира – взрослого человека. И никогда не меняет своего вертикального положения.
При этом Старик – не домосед. Он ухитряется путешествовать, когда хочет. Попытка выяснить туристические предпочтения пня показала, что он активно движется с середины лета до начала осени. И может «наплавать» за это время по озеру более 100 километров.
Конечно, вековой пень затрудняет навигацию. И капитанам местных судёнышек приходится уведомлять друг друга о месте, где они последний раз видели Старика. Во избежание неприятностей.
В 90-х группа учёных занималась исследование дна озера. И привязала Старичка, чтобы он не болтался между людьми, мешая и создавая опасные ситуации.
Что интересно, как только пень «пленили», испортилась погода. Начался шторм. А потом – в конце лета и вовсе снегопад. Как только озёрного хранителя освободили, всё пришло в норму: ясное небо, кристальная вода, бессменный покровитель, приветственно покачивающийся на волнах.
Почему пень за столько лет не сгнил и не превратился в воспоминания – пока так и остаётся загадкой.
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Для человека, незнакомого с законами физики, мир полон чудес.
Загадка.
Как легко привести в восторг недалёких людей.
Представляю диалог туриста с местным:
- А какие у вас тут достопримечательности?
- Ну... У нас топляк в озере торчком плавает, давно уже.
- Топляк? Чё правда? Вот это да!!! А можно посмотреть?
- За сто баксов покажу.
- Конечно, о чем разговор, за такое зрелище и двести не жалко...