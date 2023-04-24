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Тайна озёрного пня, которому плевать на законы физики

Тайна озёрного пня, которому плевать на законы физики

Автор:
24 апреля 2023 10:36
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Крейтер   Озёрный Старик   вода   интересно   наука   озеро   пень   продолжительность   явление   
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В штате Орегон есть озеро Крейтер. Очень красивое, чистое, с водой кристальной прозрачности. Но таких водоёмов немало. А это озеро знаменито тем, что в нём живёт себе тихо и спокойно Озёрный Старик. И это не прозвище старожила-отшельника.

Это пень. Обычный, хоть и очень высокий, около 9 метров. Ну, болтается большая деревяшка в воде. Неужели это так интересно, что любопытные туристы из разных стран мира едут сюда, чтобы посмотреть на пенёк?

Дело в том, что пню не зря дали собственное имя. Остаток хвойного дерева «обитает» в Крейтере уже более 100 лет. Впервые его увидели в 1896 году. Внешняя – надводная часть расколота и уже больше напоминает старую колоду, на которой рубят дрова. Местные жители  утверждают, что при этом Старик может выдержать пассажира – взрослого человека. И никогда не меняет своего вертикального положения.

При этом Старик – не домосед. Он ухитряется путешествовать, когда хочет. Попытка выяснить туристические предпочтения пня показала, что он активно движется с середины лета до начала осени. И может «наплавать» за это время по озеру более 100 километров.

Конечно, вековой пень затрудняет навигацию. И капитанам местных судёнышек приходится уведомлять друг друга о месте, где они последний раз видели Старика. Во избежание неприятностей.

В 90-х группа учёных занималась исследование дна озера. И привязала Старичка, чтобы он не болтался между людьми, мешая и создавая опасные ситуации.

Что интересно, как только пень «пленили», испортилась погода. Начался шторм. А потом – в конце лета и вовсе снегопад. Как только озёрного хранителя освободили, всё пришло в норму: ясное небо, кристальная вода, бессменный покровитель, приветственно покачивающийся на волнах.

Почему пень за столько лет не сгнил и не превратился в воспоминания – пока так и остаётся загадкой.

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Метки: Крейтер   Озёрный Старик   вода   интересно   наука   озеро   пень   продолжительность   явление   
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20  комментариев
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4k
pinbalist 3 часа назад
"как только пень «пленили», испортилась погода" - после, не значит вследствие!
Для человека, незнакомого с законами физики, мир полон чудес.
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11k
Олегbl4 Час назад
В Сургуте на теплом канале таких пней... И вроде ещё не сгнили.
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17k
RDen Час назад
ещё для пущей загадочности сочинили бы как сложились судьбы людей сидевших на пне
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319
guess RDen 42 минуты назад
Заработали геморрой
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6k
heta 2 часа назад
А где про "плевать на законы физики"?
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469
Дмитрий Базурин heta Час назад
В голове у аффтора!
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633
Nik 2 часа назад
Комментарий к фото
длина пня 9 метров? Т.е. там глубина у берега должна быть где-то метров 8?
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19k
speaktr-st 2 часа назад
Обыкновенный топляк - чудо-расчудесное. Ойойой, как же так, магия-магия!
Как легко привести в восторг недалёких людей.
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37k
Aleks 2 часа назад
Его еще в кино снимали... Очень редкий топляк

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5k
vasilykopkov 2 часа назад
Охрененно!!!
Представляю диалог туриста с местным:
- А какие у вас тут достопримечательности?
- Ну... У нас топляк в озере торчком плавает, давно уже.
- Топляк? Чё правда? Вот это да!!! А можно посмотреть?
- За сто баксов покажу.
- Конечно, о чем разговор, за такое зрелище и двести не жалко...
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991
Шурман 2 часа назад
У нас в Юрмале у нашего дома на пляже был старый рыбацкий пирс т/к деревня ( хутор ) рыбаков , этим сваям больше чем 100 лет и все еще стоят они , мне нравиться там окуней таскать и зимой и летом , да и местные все любят там на камнях посидеть а вот в отлив можно ноги убить о затонувшую рыбацкую лодку , под песком еще остался остов но ни кому до этого дела нет , местный дед сосед рассказывал что это еще в войну она там затонула .
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18k
Александр 3 часа назад
Законы физики нельзя нарушить
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2k
александр 3 часа назад
Скорее всего пень от лиственницы, которая в воде только крепче становится
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3k
DVPET 3 часа назад
А какие законы физики он нарушает то?
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8k
sos1960sos 3 часа назад
Почему пень за столько лет не сгнил? Смола. Янтарю вообще миллион лет...
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