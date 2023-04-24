Тайна озёрного пня, которому плевать на законы физики

Дело в том, что пню не зря дали собственное имя. Остаток хвойного дерева «обитает» в Крейтере уже более 100 лет. Впервые его увидели в 1896 году. Внешняя – надводная часть расколота и уже больше напоминает старую колоду, на которой рубят дрова. Местные жители утверждают, что при этом Старик может выдержать пассажира – взрослого человека. И никогда не меняет своего вертикального положения.

При этом Старик – не домосед. Он ухитряется путешествовать, когда хочет. Попытка выяснить туристические предпочтения пня показала, что он активно движется с середины лета до начала осени. И может «наплавать» за это время по озеру более 100 километров.