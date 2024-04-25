Древний алхимический инструмент, который и сегодня облегчает жизнь профессиональным поварам и кулинарам-любителям

Bain-Marie, что в переводе с французского означает «ванна Марии», помогает мягко и равномерно распределять тепло. Помимо кухонь, используется в химических лабораториях и при производстве мыла, духов, красок и свечей.

Бон-Мари состоит из двух кастрюль, одна из которых находится внутри другой. Ингредиенты помещаются в верхнюю кастрюлю, а нижняя наполняется водой и нагревается на плите. Домашние повара могут добиться аналогичного эффекта, поставив миску над кастрюлей с кипящей водой.

Кажется, что всё очевидно, и водяная баня существовала всегда. Но это не так. Кем же была эта загадочная Мария, и почему она так любила бани?

Теорий существует множество. Может быть, Бон-Мари названа в честь Девы Марии? Или Марии-Антуанетты? Но самая увлекательная версия связывает это название с египетской женщиной-алхимиком. Эта легенда уходит корнями в древнее Средиземноморье, где сплелись воедино наука, магия и кулинария.