Лоуренс Бадер: прагматичный преступник или жертва болезни?

От других жителей Акрона (Огайо) Лоуренса Джозефа Бадера, родившегося в 1926 году, отличал разве что только сильный темперамент и отсутствие финансовой грамотности.
Образование парень так и не получил, поэтому после службы в армии Лоуренс неоднократно прибегал к самым быстрым и самым сомнительным способам заработка. Ожидаемо не преуспел, что не помешало ему жениться на девушке по имени Мэри Лу. К тому моменту, когда у пары должен был появиться четвёртый ребёнок, Бадеры владели небольшой посудной лавкой, которая приносила больше головной боли, чем доходов. Плюс ко всему, у мужчины были проблемы с налоговой и задолженность, общая сумма которой достигла 20 тыс. долларов.
В тот весенний день – 15 марта 1957 года 30-летний многодетный отец, проигнорировав штормовое предупреждение и ожидаемые со дня на день роды жены, отправился порыбачить на озеро Эри. Арендовал лодку, вышел на воду и исчез. К утру у берега обнаружили только сиротливо покачивающуюся на волнах лодку.
Бадера признали умершим, вдова получила солидную страховку, расплатилась с долгами и зажила довольно сытой жизнью, учитывая ежемесячное пособие на детей в размере 250 долларов. Для середины прошлого века это были вполне себе неплохие деньги.
Через несколько дней после исчезновения незадачливого рыбака в один из баров Омахи (Небраска) вошёл приятный мужчина, представившийся Джоном Фрэнсисом «Фрицем» Джонсоном. Он сразил присутствующих врождённым обаянием и дружелюбием, много шутил, рассказывал истории о жизни в сиротском приюте и службе на флоте. Владелец заведения тут же предложил ему место бармена.
Довольно скоро Джон стал звездой городка, женился на местной жительнице Нэнси Циммер, удочерил её ребёнка, стал телерадиоведущим. В 1963 году у пары родился сын. Результатом серьёзной болезни стала потеря глаза, вместо которого мужчина носил стеклянный. Или чёрную повязку, которая не портила Джонсона, а наоборот придавала ему некий загадочный флёр.
Мужчина открыл для себя новое увлечение – стрельбу из лука, которой никак не помешало отсутствие глаза. И даже добился определённых успехов – занял первые места на соревнованиях. Поэтому никто не удивился, когда именно чемпиона представители компании Sanders Archery Company отправили в Чикаго, где Джон должен был представить на Национальной выставке спортивных товаров спортивное снаряжение.
2 февраля 1965 года на этой же выставке оказался житель Акрона, который по удивительному стечению обстоятельств был соседом супругов Бадеров. И с удивлением узнал в импозантном продавце Лоуренса, внешность которого не особенно изменилась за исключением пышных усов и чёрной повязки.
Джон спокойно ответил, что это ошибка. Никакого Бадера он не знает и не знал. Тогда сосед позвонил племяннице Бадера, которая жила в Чикаго. Девушка тут же примчалась на выставку и тоже подтвердила, что человек за прилавком – её дядя.
Муж, брат, отец?
Вслед за племянницей в Чикаго прибыли братья Лоуренса Джон и Ричард. Джонсон спокойно согласился дать отпечатки пальцев для сравнения. И они полностью совпали (они попали в базу, когда парень поступал на службу в ВМС). Эту новость мужчина тоже воспринял совершенно спокойно.
Чтобы понять, врёт Джонсон или нет, его обследовала целая команда медиков разных профилей. И они пришли к выводу, что мужчина действительно ощущает себя только Джонсоном, ничего не помнит о прошлой жизни, а амнезию могла спровоцировать и онкология, из-за которой он потерял глаз.
А дальше жизнь у всех участников этой истории сложилась не самым блестящим образом. Мэри Лу в соответствии с законом должна была вернуть полученные от государства деньги. Жена попыталась восстановить память мужа, показала детей, рассказала о прошлом. Но ничего о том периоде жизни Бадер-Джонсон так и не вспомнил.
Брак с Нэнси аннулировали, хотя женщина и осталась с мужем. Работу на телерадиостанции он потерял, вернулся в бар, чтобы как-то сводить концы с концами. Ещё и алименты с небольшого заработка нужно было платить на пятерых детей.
В 1966 году мужчина скончался от рака в возрасте 39 лет и был похоронен на семейном участке кладбища Акрона. Окончательной точки в деле Бадера-Джонсона поставлено так и не было. Но случай его амнезии был и остаётся одним из самых загадочных в истории медицины прошлого века.
Источник:
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