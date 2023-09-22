FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5934 поста • 1277 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Лоуренс Бадер: прагматичный преступник или жертва болезни?

Лоуренс Бадер: прагматичный преступник или жертва болезни?

Автор:
22 сентября 2023 11:02
Сообщество : Истории
Метки: Джон Фрэнсис Фриц Джонсон   Лоуренс Бадер   Мэри Лу   амнезия   замысел   исчезновение   мошенничество   озеро   память   преступление   
1154
8

От других жителей Акрона (Огайо) Лоуренса Джозефа Бадера, родившегося в 1926 году, отличал разве что только сильный темперамент и отсутствие финансовой грамотности.

Образование парень так и не получил, поэтому после службы в армии Лоуренс неоднократно прибегал к самым быстрым и самым сомнительным способам заработка. Ожидаемо не преуспел, что не помешало ему жениться на девушке по имени Мэри Лу. К тому моменту, когда у пары должен был появиться четвёртый ребёнок, Бадеры владели небольшой посудной лавкой, которая приносила больше головной боли, чем доходов. Плюс ко всему, у мужчины были проблемы с налоговой и задолженность, общая сумма которой достигла 20 тыс. долларов.

×
×

В тот весенний день – 15 марта 1957 года 30-летний многодетный отец, проигнорировав штормовое предупреждение и ожидаемые со дня на день роды жены, отправился порыбачить на озеро Эри. Арендовал лодку, вышел на воду и исчез. К утру у берега обнаружили только сиротливо покачивающуюся на волнах лодку.

Бадера признали умершим, вдова получила солидную страховку, расплатилась с долгами и зажила довольно сытой жизнью, учитывая ежемесячное пособие на детей в размере 250 долларов. Для середины прошлого века это были вполне себе неплохие деньги.

Через несколько дней после исчезновения незадачливого рыбака в один из баров Омахи (Небраска) вошёл приятный мужчина, представившийся Джоном Фрэнсисом «Фрицем» Джонсоном. Он сразил присутствующих врождённым обаянием и дружелюбием, много шутил, рассказывал истории о жизни в сиротском приюте и службе на флоте. Владелец заведения тут же предложил ему место бармена.

Довольно скоро Джон стал звездой городка, женился на местной жительнице Нэнси Циммер, удочерил её ребёнка, стал телерадиоведущим.  В 1963 году у пары родился сын. Результатом серьёзной болезни стала потеря глаза, вместо которого мужчина носил стеклянный. Или чёрную повязку, которая не портила Джонсона, а наоборот придавала ему некий загадочный флёр.

Мужчина открыл для себя новое увлечение – стрельбу из лука, которой никак не помешало отсутствие глаза. И даже добился определённых успехов – занял первые места на соревнованиях. Поэтому никто не удивился, когда именно чемпиона представители компании Sanders Archery Company отправили в Чикаго, где Джон должен был представить на Национальной выставке спортивных товаров спортивное снаряжение.

2 февраля 1965 года на этой же выставке оказался житель Акрона, который по удивительному стечению обстоятельств был соседом супругов Бадеров. И с удивлением узнал в импозантном продавце Лоуренса, внешность которого не особенно изменилась за исключением пышных усов и чёрной повязки.

Джон спокойно ответил, что это ошибка. Никакого Бадера он не знает и не знал. Тогда сосед позвонил племяннице Бадера, которая жила в Чикаго. Девушка тут же примчалась на выставку и тоже подтвердила, что человек за прилавком – её дядя.

Муж, брат, отец?

Вслед за племянницей в Чикаго прибыли братья Лоуренса Джон и Ричард. Джонсон спокойно согласился дать отпечатки пальцев для сравнения. И они полностью совпали (они попали в базу, когда парень поступал на службу в ВМС).  Эту новость мужчина тоже воспринял совершенно спокойно.

Чтобы понять, врёт Джонсон или нет, его обследовала целая команда медиков разных профилей. И они пришли к выводу, что мужчина действительно ощущает себя только Джонсоном, ничего не помнит о прошлой жизни, а амнезию могла спровоцировать и онкология, из-за которой он потерял глаз.

А дальше жизнь у всех участников этой истории сложилась не самым блестящим образом. Мэри Лу в соответствии с законом должна была вернуть полученные от государства деньги. Жена попыталась восстановить память мужа, показала детей, рассказала о прошлом. Но ничего о том периоде жизни Бадер-Джонсон так и не вспомнил.

Брак с Нэнси аннулировали, хотя женщина и осталась с мужем. Работу на телерадиостанции он потерял, вернулся в бар, чтобы как-то сводить концы с концами. Ещё и алименты с небольшого заработка нужно было платить на пятерых детей.

В 1966 году мужчина скончался от рака в возрасте 39 лет и был похоронен на семейном участке кладбища Акрона. Окончательной точки в деле Бадера-Джонсона поставлено так и не было. Но случай его амнезии был и остаётся одним из самых загадочных в истории медицины прошлого века.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Джон Фрэнсис Фриц Джонсон   Лоуренс Бадер   Мэри Лу   амнезия   замысел   исчезновение   мошенничество   озеро   память   преступление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
81k
Доктор Джонс Час назад
А как же документы, удостоверяющие личность, водительское удостоверение, номер социального страхования?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
12k
ron 5 минут назад
Чёртов сосед ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93926



Другие посты автора
Популярное в сообществах
О деревянных подшипниках на подлодках
О деревянных подшипниках на подлодках
Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России
Голливудские фильмы 90-х, которые не слишком полюбили зрители в США, но обожали в России
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
«Я свободен»
«Я свободен»
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#животные#в мире#Автовсячина#аварии#кино#Москва#США#природа
#автомобили#интересное#Юмор#люди#ДТП#шоу бизнес#факты#подборка#Разное#фильм
#интересно#машина#Прикол#позитив#история#авто аварии#Россия#истории#Жизнь#полиция
Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Технологичное ретро: горячая новинка - фен Laifen Retro Черноводное озеро Фундудзи, воду из которого нельзя забрать с собой Черноводное озеро Фундудзи, воду из которого нельзя забрать с собой Загадка озера Ангикуни, откуда в один миг исчезло целое поселение Загадка озера Ангикуни, откуда в один миг исчезло целое поселение Джоан Риш: несчастная жертва или прагматичная беглянка? Джоан Риш: несчастная жертва или прагматичная беглянка? Её Величество Амнезия: странная история Анселя Борна Её Величество Амнезия: странная история Анселя Борна Маленькая деталь, раскрывшая большую аферу Маленькая деталь, раскрывшая большую аферу

На что жалуетесь?

Вернуться