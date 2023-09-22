Лоуренс Бадер: прагматичный преступник или жертва болезни?

2 февраля 1965 года на этой же выставке оказался житель Акрона, который по удивительному стечению обстоятельств был соседом супругов Бадеров. И с удивлением узнал в импозантном продавце Лоуренса, внешность которого не особенно изменилась за исключением пышных усов и чёрной повязки.

Джон спокойно ответил, что это ошибка. Никакого Бадера он не знает и не знал. Тогда сосед позвонил племяннице Бадера, которая жила в Чикаго. Девушка тут же примчалась на выставку и тоже подтвердила, что человек за прилавком – её дядя.

Муж, брат, отец?

Вслед за племянницей в Чикаго прибыли братья Лоуренса Джон и Ричард. Джонсон спокойно согласился дать отпечатки пальцев для сравнения. И они полностью совпали (они попали в базу, когда парень поступал на службу в ВМС). Эту новость мужчина тоже воспринял совершенно спокойно.

Чтобы понять, врёт Джонсон или нет, его обследовала целая команда медиков разных профилей. И они пришли к выводу, что мужчина действительно ощущает себя только Джонсоном, ничего не помнит о прошлой жизни, а амнезию могла спровоцировать и онкология, из-за которой он потерял глаз.