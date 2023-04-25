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16 возмутительно странных фото, глядя на которые так и хочется сказать: «Хммм»

16 возмутительно странных фото, глядя на которые так и хочется сказать: «Хммм»

Автор:
25 апреля 2023 09:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   забавно   люди   странности   фото   чудики   
1251
16

Фотографии, которые ждут вас далее, настолько необъяснимы, что вынудят вас гадать, что, почему и когда.

 

Возможно однажды она сказала что-то не то в эфире

×
×

 

Даже имея кукольные руки этот парень смог поймать огромную рыбу

 

Трехликий

 

Ушёл красиво

 


 

«Этот проклятый парапет всегда заслонял солнце!»

 

Единственное место, где отец семейства может спокойно поесть

 

Эволюционирующий смурф

 

Такая счастливая пара

 

По крайней мере, так он не потеряет свой наушник

 

Офицеру нужно убрать это оружие в кобуру

 

С косплеем на персонажа Лары Крофт из видеоигры всё понятно, но что происходит на заднем плане?

 

К такой версии Гринча мы не были готовы

 


 

Наверняка он изучает руководство, как сделать щелчок перчаткой Бесконечности, используя только мизинец и безымянный палец

 

«Можешь помочь мне найти мою контактную линзу?»

 

Свидание рыцаря

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Метки: в мире   забавно   люди   странности   фото   чудики   
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lekha-fil Час назад
А где оружие?
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Deiz

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