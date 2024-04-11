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25-летняя американка «вышла замуж» за куклу для Хэллоуина и теперь ждёт ребёнка

25-летняя американка «вышла замуж» за куклу для Хэллоуина и теперь ждёт ребёнка

Автор:
11 апреля 2024 09:37
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Фелисити Кадлек   в мире   забавно   история   кукла для Хэллоуина   люди   маразм   чудики   
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25-летняя Фелисити Кадлек из Массачусетса призналась, что она «вышла замуж» за куклу-мужчину, и утверждает, что сейчас у нее полиаморные отношения с игрушкой, а также и куклой-зомби, с которой она «связала себя узами брака» ещё шесть лет назад.

Девушка вышла замуж за неодушевленного кавалера Роберта, которому, по ее словам, 26 лет, на частной церемонии в своем доме после восьми лет совместной жизни.

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Первая любовь Фелисити

Ранее, Фелисити связала себя узами брака с куклой-зомби по имени Келли Росси, которая, как она утверждает, старше ее на 16 лет, и теперь у этой троицы полиаморные отношения.

Любимые куклы Фелисити

Фелисити рассказала, что впервые «познакомилась» с куклами на веб-сайте по оформлению Хэллоуина под названием Creepy Collection, где она приобрела их в общей сложности за тысячу долларов.

Страстный поцелуй с любимой

Она идентифицирует себя как objectum sexual — это означает, что она испытывает сексуальное и романтическое влечение к определенным неодушевленным предметам.

Большая дружная семья

Вместе они воспитывают большую семью из 10 «общих детей», в том числе кукол–зомби Рэйчел, Луну, Билли, Холли, Виктора, Марти, Финни, Гремли, Робби и Молли.

В ожидание пополнения в семействе

В скором времени трио ожидает еще одного ребенка — куклу-зомби по имени Питер.

Источник:

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Метки: Фелисити Кадлек   в мире   забавно   история   кукла для Хэллоуина   люди   маразм   чудики   
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7  комментариев
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24
PPP... Полчаса назад
У меня только один вопрос, кто из гостей на свадьбе её трахн@л.
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1k
Сид Час назад
Пожилая дурочка
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5k
Мангуст Час назад
На первом фото кто из них кукла?
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97k
Доктор Джонс Час назад
Больная...
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13k
Copycat 2 часа назад
У нас таких лечат
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
13k
5k
Наталья 2 часа назад
Гуси улетели
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3514 постов (3340 в горячем)

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