25-летняя американка «вышла замуж» за куклу для Хэллоуина и теперь ждёт ребёнка

25-летняя Фелисити Кадлек из Массачусетса призналась, что она «вышла замуж» за куклу-мужчину, и утверждает, что сейчас у нее полиаморные отношения с игрушкой, а также и куклой-зомби, с которой она «связала себя узами брака» ещё шесть лет назад.
Девушка вышла замуж за неодушевленного кавалера Роберта, которому, по ее словам, 26 лет, на частной церемонии в своем доме после восьми лет совместной жизни.
Первая любовь Фелисити
Ранее, Фелисити связала себя узами брака с куклой-зомби по имени Келли Росси, которая, как она утверждает, старше ее на 16 лет, и теперь у этой троицы полиаморные отношения.
Любимые куклы Фелисити
Фелисити рассказала, что впервые «познакомилась» с куклами на веб-сайте по оформлению Хэллоуина под названием Creepy Collection, где она приобрела их в общей сложности за тысячу долларов.
Страстный поцелуй с любимой
Она идентифицирует себя как objectum sexual — это означает, что она испытывает сексуальное и романтическое влечение к определенным неодушевленным предметам.
Большая дружная семья
Вместе они воспитывают большую семью из 10 «общих детей», в том числе кукол–зомби Рэйчел, Луну, Билли, Холли, Виктора, Марти, Финни, Гремли, Робби и Молли.
В ожидание пополнения в семействе
В скором времени трио ожидает еще одного ребенка — куклу-зомби по имени Питер.
Источник:
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