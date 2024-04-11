25-летняя американка «вышла замуж» за куклу для Хэллоуина и теперь ждёт ребёнка

25-летняя Фелисити Кадлек из Массачусетса призналась, что она «вышла замуж» за куклу-мужчину, и утверждает, что сейчас у нее полиаморные отношения с игрушкой, а также и куклой-зомби, с которой она «связала себя узами брака» ещё шесть лет назад.