Ради успеха на работе индус живет в красно-белом мире

Теперь в белый и красный выкрашен его дом, его машина, вся его одежда тоже белая с красным.

И ладно бы только его! Жена практически с момента свадьбы носит только красное и белое сари. Двое детей подчиняются строгим порядкам дома, не приносить из школы ничего цветного.