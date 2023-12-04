Ради успеха на работе индус живет в красно-белом мире

Агент по недвижимости из Баналора настолько суеверный, что делает все, чтобы удержать удачу в бизнесе и жизни. И он считает, что у него есть счастливые цвета. И в случае этого индийца вера в удачу перешла все грани разумного.
Бангалорец по имени Севенрадж решил не бороться со своей фиксацией, а вся семья подчинилась его желанию.
Теперь в белый и красный выкрашен его дом, его машина, вся его одежда тоже белая с красным.
И ладно бы только его! Жена практически с момента свадьбы носит только красное и белое сари. Двое детей подчиняются строгим порядкам дома, не приносить из школы ничего цветного.
Поскольку бизнес отца идет успешно, взрослый сын и дочь-подросток не бунтуют, соблюдая правила дома. Они тоже все красно-белые.
Обязанность жены покупать домой постельное белье, посуду, скатерти, диваны, подушки, даже ложку для обуви только двух цветов. Жена признается, что порой это очень сложно, ведь некоторые производитель выпускают товары в одном цвете.
На самые крайние случаи в кладовке всегда есть баллончик с красной краской…
Самые сложные вещи для покупки: красное мыло и шампуни. Не выбрать по свойствам!
Единственная вещь, которой дозволили быть другого цвета – это телевизор и приставка. Потому что там сильно хотелось обзавестись техникой, что пришлось пойти против принципов.
Сам Севенрадж считает, что в таком образе он еще очень похож на Махатму Ганди, особенно когда в белом. А если ты похож на Ганди, то тебе вообще – тройная удача.
Вторая нездоровая фиксация
Поскольку Севенрадж фактически означает седьмой сын, мужчина еще считает своим счастливым числом семерку. Он всегда носит семь пуговиц на костюме, выучил (или говорит, что выучил) семь языков.
Нет, Севенрадж и правда стадает от такой фиксации. Но красно-белый дом, конечно, сделал его известным агентом по недвижимости в своем городе.
Он превратил свой недуг в стильную рекламу. А его семья его в этом поддерживает и не раздражает другими цветами. Что это, как не любовь и поддержка?
Ведь не обязательно сразу бросаться исправлять человек и объяснять, как неправильно он живет. У него же получается делать семью настолько счастливой, что она его в ответ поддерживает?
Источник:
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