В Индии поливают из водяной пушки, тех кто испражняется под открытым небом

Есть два способа борьбы с теми, кто отливает в неположенном месте – построить для них туалеты и запретить делать это вне туалетов.

С оснащением общественными туалетами в Индии до сих пор все очень плохо, особенно для женщин. Есть даже общенациональная акция по «отуалетиванию», но она развивается очень медленно.