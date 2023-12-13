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В Индии поливают из водяной пушки, тех кто испражняется под открытым небом

В Индии поливают из водяной пушки, тех кто испражняется под открытым небом

Автор:
13 декабря 2023 09:39
Сообщество : Путешествия
Метки: Индии   в мире   водяная пушка   забавно   люди   уживительно   фото   
1119
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В Индии… пахнет. И далеко не всегда куркумой и благовониями. Нередко там пахнет тухлым и мочой, кто хоть раз улавливал смесь этих ароматов, ни с чем Индию не спутает. Логично, что надо с такой «славой» бороться. И вот что придумали власти Мумбаи.

И эта борьба ведется с переменным успехом уже 10 (!) лет. Сложно переучить население, тем более когда каждый год огромный приток жителей деревни, не знакомых с городским укладом.

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Есть два способа борьбы с теми, кто отливает в неположенном месте – построить для них туалеты и запретить делать это вне туалетов.

С оснащением общественными туалетами в Индии до сих пор все очень плохо, особенно для женщин. Есть даже общенациональная акция по «отуалетиванию», но она развивается очень медленно.

Потому решили, что бороться с другой стороны будет проще. Разогнать тех, кто ходит по нужде, где придется.

Их распугивают из водяной пушки, как дерущихся псов!

Ради акции одолжили пожарные цистерны. Но не стали притворяться, что едут на пожар, и подкрадываться к «писунам». Наоборот написали на бочке заметно «Писающий танкер», чтобы народ следил за его передвижением и веселился.

Как только рулевые бочки видят, как кто-то пристроился к стене пописать, то сразу врубают по ним ОГОНЬ. То есть воду.

Вы мочитесь, значит – будете намочены. При этом вода исполняет сразу две цели, она омывает испачканный угол и смывает запах. А еще метит и прогоняет хулигана.

В Индии тепло, так что никто не простыл и не заболел, максимально гуманная акция.

Пока весьма малые, но уже есть. Все дело не в том, что сложно переучить мужчин мочиться где попало. Дело в смешении населения.

Индия переживает урбанизацию, из деревень ежедневно приезжают тысячи индусов, чтобы найти работу и пропитание.

И их приходится каждый день обучать с нуля. А ведь в некоторых деревнях не умеют даже пользоваться унитазом, потому и уже поставленных общественных туалетах все более чем печально.

Но уже то, что Индия осознала и борется с проблемой, - большой рывок вперед, и, как турист, могу только их поддерживать. Водометы, вперед!

У вас местные грешат подобным? Подписывайтесь и комментируйте.

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Метки: Индии   в мире   водяная пушка   забавно   люди   уживительно   фото   
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3  комментария
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Михаил Григорьев 3 минуты назад
Там культура такая. Сколько видосов смотрел, если где то в европе компактно проживают индусы, так там все засрано(мусор). Слышал версию что это изза кастовой системы, типа убирать мусор должны "неприкасаемые" и поэтому остальные касты кидают его везде.
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8k
vasilykopkov 7 минут назад
Они бы лучше наказывали тех, кто мусор на улице бросает.
А то идёшь как по свалке...
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Имхо, затраты большие и цистерну видно издалека, проще говно-патруль создать. Типа с помповухами стреляющими говном. Будет зрелищно, да ещё шоу вести по тв, и в инете, только на размещённой рекламе всё отобьётся.
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