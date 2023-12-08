Куриная церковь как повод уверовать

В джунглях Индонезии стоит гигантская курица, которая одновременно является… церковью! То есть построить просто здание в форме огромной курицы уже было мало.
Гереджа Аям, как называется Куриная Церковь, была построена Дэнэлом Аламшей, которому сейчас уже за семьдесят. А строить «дело своей жизни» он начал, когда ему было сорок лет.
Он был простым рабочим в Джакарте, когда Бог заговорил с ним (не куриный, мужчина утверждает, что христианин).
Дэнэл как раз навещал родню своей жены в провинции, как вдруг понял, что видел этот же пейзаж в своих снах. Так он понял, что это откровение – здесь он должен начать стройку.
Он услышал, что он должен возвести молитвенный дом для всех людей, кто верит в бога. А церковью его назвали уже христианские паломники.
Первые четыре года он работал и копил, чтобы выкупить место под церковь за 170 долларов. Он никогда не был богат и не имел близкого к строительству образования.
Все действия ему подсказывал бог. Так что, надо думать, форму в виде курицы, тоже нашептал бог. Хотя Дэнэл утверждает, что это голубь в короне. Ну, голубь в короне – это же совсем другое, адекватное дело!
Внутри здания 15 комнат, включая несколько спален. 1 большая комната с тремя ванными, а еще общий молельный зал.
Курица не способна никого поссорить
Куриная церковь не принадлежит ни одной из существующих религии. Сюда могут прийти помолиться буддисты, мусульмане, христиане.
Также он разрешил использовать помещение внутри как реабилитационный дом для детей-инвалидов и наркозависимых, но потом проект закрылся из-за недофинансирования.
Потому теперь место посещают только по личной духовной инициативе. Выглядит Куриная церковь и правда причудливо и загадочно.
Словно ее создатель и правда знал какую-то тайну. Например, как не ссориться, во что бы ты ни верил.
Свадьбы, корпоративы, банкеты
Есть еще особый класс гостей – свадьбы. Многие хотят соригинальничать и пожениться в Куриной церкви. Тем более плату за аренду давать никому не надо.
От этого и все беды, строитель всегда был не от мира сего. Потому он не берет денег даже на поддержание состояния здания. Потому некоторые его стены покрыты граффити, а пять из восьми колонн уже шатаются.
Сейчас начали собирать средства и восстанавливать ее общественными фондами. Это прекрасно, будет очень жаль, если Куриная церковь рано или поздно обрушится. Все же построена она была со слегка безумными, но очень чистыми намерениями.
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