Куриная церковь как повод уверовать

Гереджа Аям, как называется Куриная Церковь, была построена Дэнэлом Аламшей, которому сейчас уже за семьдесят. А строить «дело своей жизни» он начал, когда ему было сорок лет.

Он был простым рабочим в Джакарте, когда Бог заговорил с ним (не куриный, мужчина утверждает, что христианин).