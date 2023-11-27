25 потрясающих археологических находок

Археология — интереснейшая наука. Она помогает понять историю множества культур по всему миру. Благодаря ей мы знаем свое происхождения и хорошо понимаем, как развивался наш мир. Кроме того, она протягивает некий мостик к людям из прошлого. Когда мы смотрим на их работу, на мастерство изготовления предметов, красоту портретов и статуй, мы чувствуем восхищение, понимание и родство.
3. Захоронение молодой женщины (около 20 лет на момент смерти) и ее новорожденного ребенка из Ведбека (Дания) возрастом 7000-6000 лет, и его реконструкция
7. Отпечаток ноги ребенка на красной глиняной плитке, сделанный во время ее высыхания ~2000 лет назад. Везон-ла-Ромен, Франция (древнеримский город Vasio Vocontiorum)
8. Римский стеклянный кувшин с меньшим стеклянным кувшином внутри. Так называемый шуточный кувшин, демонстрирующий мастерство стеклодува
10. Остатки мозаики из археологического памятника Волюбилис в окрестностях Мекнеса, Марокко, III в. до н.э.
11. Более 100 000 керамических изделий с двух китайских кораблей, затонувших на глубине 1500 метров в Южно-Китайском море. Обнаружены в мае 2023 года. Датируются периодом правления династии Мин, 1506-1522 гг.
12. Небольшой бронзовый кошелек (4,3x3,3 см). Найден с шестью золотыми монетами внутри в кельтском поселении Манхинг, Германия. Около 200 г. до н.э.
13. Детали одной из Т-образных колонн в Гёбекли-Тепе. Ее возраст составляет около 12 000 лет, что делает ее более древней, чем египетские пирамиды и Стоунхендж
14. Самый ранний из известных в мире глазных протезов, датируется 2900-2800 гг. до н.э. Из "Сожженного города" (Шахр-э-Сохт), Иран
17. Меч бронзового века более чем 3000-летней давности в исключительной сохранности, найден в Германии
18. Инкрустированные драгоценными камнями скелеты римских мучеников. Древние подземные катакомбы Рима
20. Древнегреческий золотой венок возрастом 2 300 лет. Много лет хранился в маленькой коробке под кроватью вместе с ворохом старых газет. Владелец понятия не имел, что это такое
21. Клад из 51 македонской золотой монеты. Был спрятан примерно после 330 г. до н.э. в углублении в скале в древнем Коринфе
22. Помпеи. Мозаика с изображением охоты на римской вилле Казале ди Пьяцца Армерина, Сицилия
23. Персидский ритон Ахеменидов (сосуд для питья или для разливания питья) из лазурита и золота. VI-V вв. до н.э.
24. Напольная мозаика из Бани семи мудрецов в Остии-Антике. Выполненная около 1800 лет назад, она изображает сцену охоты
Источник: — переведено специально для fishki.net
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