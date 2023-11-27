25 потрясающих археологических находок

Археология — интереснейшая наука. Она помогает понять историю множества культур по всему миру. Благодаря ей мы знаем свое происхождения и хорошо понимаем, как развивался наш мир. Кроме того, она протягивает некий мостик к людям из прошлого. Когда мы смотрим на их работу, на мастерство изготовления предметов, красоту портретов и статуй, мы чувствуем восхищение, понимание и родство.