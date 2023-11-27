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25 потрясающих археологических находок

25 потрясающих археологических находок

Автор:
27 ноября 2023 12:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: артефакты   археологические находки   археология   древний мир   древность   история   находки археологов   
1242
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Археология — интереснейшая наука. Она помогает понять историю множества культур по всему миру. Благодаря ей мы знаем свое происхождения и хорошо понимаем, как развивался наш мир. Кроме того, она протягивает некий мостик к людям из прошлого. Когда мы смотрим на их работу, на мастерство изготовления предметов, красоту портретов и статуй, мы чувствуем восхищение, понимание и родство.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: артефакты   археологические находки   археология   древний мир   древность   история   находки археологов   
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3  комментария
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alexis Полчаса назад
Ведь каких то две три тысячи лет назад умели изображать слонов и тигров, куда всё делось?)))
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296
iskra 5 минут назад
Интересно, что когда говорят про различные интересные археологические находки никогда не упоминают полигональную кладку и другие "неправильные" предметы..
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