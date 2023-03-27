В Италии нашли древнее сооружение таинственного назначения

Древнее сооружение, обнаруженное строителями, сложено из тяжелых каменных плит, образующих прямоугольник — две длинные стены и короткая стена, увенчанная подобием крыши. Сначала археологи подумали, что это саркофаг, но при раскопках сооружения не было обнаружено следов человеческих останков. Вместо них внутри каменной структуры обнаружили густую илистую почву, типичную для околоводных мест.

О находке первым сообщил историк и археолог Ивано Дорболо. По его мнению, наиболее правдоподобная гипотеза заключается в том, что это была дамба, построенная для того, чтобы телеги могли проезжать через древний водоток, протекавший через сооружение. Еще одна версия гласит, что это была водопропускная или водосточная труба, но грубо отесанные тяжелые каменные плиты - не лучший выбор для подобного сооружения. Учитывая вес и размер камней, вполне вероятно, что это было не сооружение, построенное на скорую руку местным фермером, а масштабный инфраструктурный проект, потребовавший много вложений и труда.