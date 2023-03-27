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В Италии нашли древнее сооружение таинственного назначения

В Италии нашли древнее сооружение таинственного назначения

Автор:
27 марта 2023 19:34
Сообщество : Наука
Метки: Итария   археология   интересно   история   наука   находка   неожиданно   раскопки   
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Таинственное строение неизвестного назначения была обнаружена в регионе Фриули-Венеция-Джулия на северо-востоке Италии. Открытие было сделано во время раскопок для укладки оптоволокна в городке Торреано, недалеко от Удине.

3.

Древнее сооружение, обнаруженное строителями, сложено из тяжелых каменных плит, образующих прямоугольник — две длинные стены и короткая стена, увенчанная подобием крыши. Сначала археологи подумали, что это саркофаг, но при раскопках сооружения не было обнаружено следов человеческих останков. Вместо них внутри каменной структуры обнаружили густую илистую почву, типичную для околоводных мест.


О находке первым сообщил историк и археолог Ивано Дорболо. По его мнению, наиболее правдоподобная гипотеза заключается в том, что это была дамба, построенная для того, чтобы телеги могли проезжать через древний водоток, протекавший через сооружение. Еще одна версия гласит, что это была водопропускная или водосточная труба, но грубо отесанные тяжелые каменные плиты - не лучший выбор для подобного сооружения. Учитывая вес и размер камней, вполне вероятно, что это было не сооружение, построенное на скорую руку местным фермером, а масштабный инфраструктурный проект, потребовавший много вложений и труда.




5.

Археологам не удалось собрать на месте находки стратиграфических данных. Между тем, по утверждениям экспертов, почти невозможно датировать коллекцию тяжелых каменных плит в отсутствие сопутствующих артефактов или останков, подходящих для радиоуглеродного или дендрохронологического анализа. Поэтому археологи признаются, что не могут с точностью утверждать, что это за строение, и сколько ему лет. Однако они полны решимости продолжать исследования. В настоящее время сооружение закрыли от праздных любопытствующих, чтобы обеспечить его защиту.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Итария   археология   интересно   история   наука   находка   неожиданно   раскопки   
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4  комментария
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Billi_Bons Час назад
Это не таинственное сооружение, это коптильня для сала.
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Не он?
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31k
Андрей Иванов 53 минуты назад
Больше всего это похоже на защиту траншеи под кабель. "Бронированный" вариант если что тяжёлое сверху ездит, или кабель часто менять надо
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