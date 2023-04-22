Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода

Помните историю с разводом футболиста, у которого жена пыталась отсудить половину состояния и внезапно узнала, что он все переписал на маму? Тут продолжение подъехало.
Суд рассмотрел дело о разводе звездной пары и вынес очень интересное решение, которое привело в полное отчаянье экс-супругу, надеявшуюся срубить с футболиста 70 миллионов евро. Так, как выяснилось, что Ашраф Хаким официально имеет нулевой капитал и может претендовать на половину состояния своей жены. Ну он и подал икс о разделе имущества и выиграл это дело.
По решению суда дамочка обязана выплатить Ашару 3 миллиона евро в качестве помощи малоимущему спортсмену. Сумма, конечно, небольшая, но на первое время "убитому горем мужу" хватит. Ну а мадам теперь в поисках нового мужа, так как капиталы из воздуха не берутся. Равноправие оно такое!
Источник:
- Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому
- Как сейчас живёт женщина, с которой развёлся муж из-за пластики и отсудил у неё 120 000$ за некрасивых детей
- Дети отсудили у отца свои деньги
- Мужчина дошёл до Верховного суда, чтобы отсудить половину зарплаты бывшей жены
- Жена заставила китайца заплатить за скрытый от нее выигрыш в лотерею
У мужика - горе.
Поделись своей радостью.
чем поможет новый муж? в прогрессивных странах не учитывают доход "сожителя".
И в любом случае, все убытки покрывает именно проигравшая сторона.
И адвокат (я вас...)
- Папа,я выиграл дело, над которым ты 20 лет бился.
- Я 20 лет кормил тебя, и нашу семью,дебил!!!