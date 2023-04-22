Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода

Суд рассмотрел дело о разводе звездной пары и вынес очень интересное решение, которое привело в полное отчаянье экс-супругу, надеявшуюся срубить с футболиста 70 миллионов евро. Так, как выяснилось, что Ашраф Хаким официально имеет нулевой капитал и может претендовать на половину состояния своей жены. Ну он и подал икс о разделе имущества и выиграл это дело.



