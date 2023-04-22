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Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода

Жена футболиста лишилась половины состояния после неудачного развода

Автор:
22 апреля 2023 09:11
Сообщество : Спорт
Метки: Ашраф Хаким   Хиба Абук   деньги   развод   суд   футбол   
8124
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Помните историю с разводом футболиста, у которого жена пыталась отсудить половину состояния и внезапно узнала, что он все переписал на маму? Тут продолжение подъехало.

Суд рассмотрел дело о разводе звездной пары и вынес очень интересное решение, которое привело в полное отчаянье экс-супругу, надеявшуюся срубить с футболиста 70 миллионов евро. Так, как выяснилось, что Ашраф Хаким официально имеет нулевой капитал и может претендовать на половину состояния своей жены. Ну он и подал икс о разделе имущества и выиграл это дело.


По решению суда дамочка обязана выплатить Ашару 3 миллиона евро в качестве помощи малоимущему спортсмену. Сумма, конечно, небольшая, но на первое время "убитому горем мужу" хватит. Ну а мадам теперь в поисках нового мужа, так как капиталы из воздуха не берутся. Равноправие оно такое!

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Метки: Ашраф Хаким   Хиба Абук   деньги   развод   суд   футбол   
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70  комментариев
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30
Константин Дубровский 10 часов назад
А че так можно было?)))
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2k
анатолий горленко 11 минут назад
Не, ну "и в горе и в радости" .
У мужика - горе.
Поделись своей радостью.
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316
Вася Васильев 13 минут назад
Капитальный красавчик )))
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3k
Славик 16 минут назад
Ашраф Хаким официально имеет нулевой капитал - неплохо так, имея зп 8.000.000 евро в год
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Вася Васильев Славик 12 минут назад
Остановите 100 автомобилей с ценником 25 миллионов + в Москве и выяснится, что у 85% работы нет в принципе..
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4k
Трям Час назад
Во все щели натянул .хуесоску !!! )))))
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2k
Дмитрий 2 часа назад
"мадам теперь в поисках нового мужа, так как капиталы из воздуха не берутся."
чем поможет новый муж? в прогрессивных странах не учитывают доход "сожителя".
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17k
Toxictofa 2 часа назад
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−18
Александр 2 часа назад
Где эта баба??? Давайте сюда быстрей. Сча разбогатеем. Все. Закончилась черная финансовая полоса.
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7k
Конрад Карлович 3 часа назад
Хм. И совсем не дураки эти футболисты
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1k
Koshak 3 часа назад
Теперь это мой кумир)))
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23k
Bar0 3 часа назад
Ахтель йоптель! Как занимательно... и интересно... наверное... кому ни будь...
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37
Joy379 5 часов назад
ухаха, вот это ржамбо реально)
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5k
михаил 5 часов назад
Развод имеет несколько значений.
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5k
Котэ 5 часов назад
чернильницы должны страдать
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1k
Kolebator 5 часов назад
жадность фраершу сгубила
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12k
GROMOZEKA 6 часов назад
З@ЕБЦА!!!
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35k
Барклай 6 часов назад
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52k
smakido 8 часов назад
Ну, хоть одна хитросделанная получила от мертвого осла уши!
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992
Шурман 8 часов назад
Ну хоть у кого то прокатило , правда вот это суд первой инстанции а там можно обжаловать это до бесконечности , прокурор решил что она должна а главный прокурор решил что нет . А потом апелляция в течении 14 дней и дальше и дальше , можно годами судиться пока силы есть , это не Россия где верховный суд решил что все и будет все :) А в Европе все просто , пока один из заявителей не сдается от бессилия
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3k
leofox 8 часов назад
Переиграл дважды в одни ворота
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18k
AzuveR 8 часов назад
Молодцы Ашар и мама. Я представляю ,как агуела тп. От решения суда. Ибо неуй.
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