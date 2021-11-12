FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3482 поста • 1099 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Мужчина дошёл до Верховного суда, чтобы отсудить половину зарплаты бывшей жены

Мужчина дошёл до Верховного суда, чтобы отсудить половину зарплаты бывшей жены (2 фото)

Автор:
12 ноября 2021 21:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   апелляция   верховный суд   деньги   зарплата   кассация   развод   суд   
1332
2
Москвич решил претендовать на половину зарплаты своей бывшей супруги, которую она выбила из работодателя через суд.
Эта запутанная история длится уже не один месяц в Москве. Женщина проработала 4 года главой отдела кадров торговой компании. В какой-то момент она поняла, что ей недоплатили полагающуюся зарплату, и обратилась в суд. Суд встал на сторону москвички. Ей было перечислено 3 млн рублей недоплаченной зарплаты и 500 тыс рублей компенсации.

Крупная сумма была переведена на карту уже после развода дамы. Но бывший муж решил, что имеет право на половину выплаты.

Москвич подал в суд на свою бывшую, утверждая, что задолженность по зарплате скопилась во время их совместной жизни.

Первоначально суд отказал мужчине, обратив внимание на то, что деньги были перечислены уже после развода. Но упорный борец за справедливость подал апелляцию, кассацию и в итоге дошёл до Верховного суда.
На удивление Верховный суд встал на сторону москвича, отметив, что эти 3,5 млн являются доходами от трудовой деятельности женщины, находящейся в браке и соответственно являются совместной собственностью. Суд отменил решения предыдущих инстанций и отправил дело на пересмотр.

Как вы считаете, это справедливое решение?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Москва   апелляция   верховный суд   деньги   зарплата   кассация   развод   суд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12
Tupen Час назад
Ст. 34 Семейного кодекса РФ. Всё по закону. А если бы она так же отсудила, то что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
187
Снежный Барс Полчаса назад
Абсолютно справедливо, нет никаких сомнений. И пусть даже не вякает о каком-то неравенстве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
евгений Полчаса назад
Красава
Если это реальное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Maikie 50 минут назад
Хотя бы в высшей инстанции судов судьи надеюсь с дипломами а не купленные...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фobosgrunt 53 минуты назад
Да, вполне справедливое решение. Если деятельность происходила в браке, а деньги присудили уже после развода-все поровну, такой закон. Странно, что инстанции ниже верховного не сработали.
Сам судился целый год с бывшим работодателем, суд не выиграл-не дошло до эндшпиля, но так замучил беднягу, что тот пошел на мировую.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Bill 54 минуты назад
3 млн. за 4 года - получается, что ей недоплачивали 62500 рублей ежемесячно. Интересно, какая у неё была зарплата, если она заметила эту разницу только спустя 4 года?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
843
Sergey 56 минут назад
Любая (!) баба скажет:"Крохобор! Мелочный! Козел!" и пр.
Но человек с логикой понимает, что все сделано в рамках закона и, в парадигме равноправия за которое так ратуют женщины. И в аналогичной ситуации но в зеркальном отражении, бабская солидарность не знала бы границ. И на такую умную, смелую и порядочную(!) женщину, хлынул бы водопад комплиментов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
286
Andrey Час назад
развелся в 2006 году, с тех пор каждый месяц даю ( сколько могу) денег на сына ( новый год и прочие праздники , и учеба в выше в счет не идут) , с бвшей до сих пор в нормальных отношениях ( у нее своя семья,у меня своя) ! думаю что так должен поступать каждый мужчина
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
286
Andrey ride Полчаса назад
по возможности каждые выходные,сейчас правда реже ,коронавирус ,будь он неладен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
726
Татьяна Баженова Час назад
Вот крохобор, позорище какое-то! Если бы он хотя бы принимал участие в выбивании этих денег. Она ведь могла их и не получить. А ему самому было чем поделиться с женой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
187
Снежный Барс Татьяна Баженова Полчаса назад
О Боже, Татьяна, как не стыдно такое писать, ведь равноправие же, всё по закону и справедливости
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Саня Час назад
Мужик,мстит за пацанов))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
241
Arti Час назад
Прям на новый сериал смахивает, смотрите уже в следующем месяце
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
521
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Молодец мужик )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
996
GoInDown 2 часа назад
Ну так то, все по закону. PS А это точно в России?

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
doker 2 часа назад
Так дойдёт до того, что грабителей на территории квартиры или дома убивать можно будет...
Это точно наш суд?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП Суд вынес приговор Эдварду Билу за совершённое им в Москве ДТП «Начальник Чукотки» в новых реалиях: очередные мошенники попытались «продать» пост губернатора «Начальник Чукотки» в новых реалиях: очередные мошенники попытались «продать» пост губернатора Работодатель взял шаурмиста в заложники из-за большого штрафа Работодатель взял шаурмиста в заложники из-за большого штрафа Роковуха: в Иркутске задержали женщину, сумевшую развести мужчин на 1,5 миллиона рублей Роковуха: в Иркутске задержали женщину, сумевшую развести мужчин на 1,5 миллиона рублей Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому Суд обязал мужчину при разводе выплатить 570 тыс рублей бывшей жене за работу по дому
Serenity

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5154



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда Вселенная тебя троллит, и тебе не смешно
1
50
Когда Вселенная тебя троллит, и тебе не смешно
Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
4
190
Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
Набирающие популярность в сообществах
Секретные города, которые скрывали от общественности
0
4
Секретные города, которые скрывали от общественности
Мышечные боли по всему телу
1
2
Мышечные боли по всему телу
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Надёжный план
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#люди#факты#интересное#аварии#Разное#приколы#дети#в мире
#Юмор#животные#автомобили#автомир#дтп#фотографии#картинки#СССР#смешные#авария дня
#интересно#прикол#история#подборка#кино#Ynews#авто аварии#сша#прикольные#знаменитости

На что жалуетесь?

Вернуться