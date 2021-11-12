Мужчина дошёл до Верховного суда, чтобы отсудить половину зарплаты бывшей жены

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Москвич решил претендовать на половину зарплаты своей бывшей супруги, которую она выбила из работодателя через суд.
Эта запутанная история длится уже не один месяц в Москве. Женщина проработала 4 года главой отдела кадров торговой компании. В какой-то момент она поняла, что ей недоплатили полагающуюся зарплату, и обратилась в суд. Суд встал на сторону москвички. Ей было перечислено 3 млн рублей недоплаченной зарплаты и 500 тыс рублей компенсации.
Крупная сумма была переведена на карту уже после развода дамы. Но бывший муж решил, что имеет право на половину выплаты.
Москвич подал в суд на свою бывшую, утверждая, что задолженность по зарплате скопилась во время их совместной жизни.
Первоначально суд отказал мужчине, обратив внимание на то, что деньги были перечислены уже после развода. Но упорный борец за справедливость подал апелляцию, кассацию и в итоге дошёл до Верховного суда.
Крупная сумма была переведена на карту уже после развода дамы. Но бывший муж решил, что имеет право на половину выплаты.
Москвич подал в суд на свою бывшую, утверждая, что задолженность по зарплате скопилась во время их совместной жизни.
Первоначально суд отказал мужчине, обратив внимание на то, что деньги были перечислены уже после развода. Но упорный борец за справедливость подал апелляцию, кассацию и в итоге дошёл до Верховного суда.
На удивление Верховный суд встал на сторону москвича, отметив, что эти 3,5 млн являются доходами от трудовой деятельности женщины, находящейся в браке и соответственно являются совместной собственностью. Суд отменил решения предыдущих инстанций и отправил дело на пересмотр.
Как вы считаете, это справедливое решение?
Как вы считаете, это справедливое решение?
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Сам судился целый год с бывшим работодателем, суд не выиграл-не дошло до эндшпиля, но так замучил беднягу, что тот пошел на мировую.
Но человек с логикой понимает, что все сделано в рамках закона и, в парадигме равноправия за которое так ратуют женщины. И в аналогичной ситуации но в зеркальном отражении, бабская солидарность не знала бы границ. И на такую умную, смелую и порядочную(!) женщину, хлынул бы водопад комплиментов.
Это точно наш суд?