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В Великобритании парам, вступающим в брак, рекомендуют сразу начать копить на развод

В Великобритании парам, вступающим в брак, рекомендуют сразу начать копить на развод

Автор:
01 июня 2024 08:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Великобритания   деньги   полезные советы   развод   свадьба   торжество   экономия   
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Свадьба за последние десятилетия претерпела существенные изменения. Вот, чтобы не отставать от новейших тенденций, британцам выкатили новую свадебную инструкцию, кто за что платит и почему стоит сразу копить на развод.

Полезные советы, как сэкономить на свадьбе, опубликовала The Guardian. Давайте и мы посмотрим, может, что полезного и почерпнем.


Откажитесь от автомобиля.

Свадебные автомобили переоценены. Если, конечно, вы как пара не увлечены автомобилями! Но никто никогда не видит автомобили. Они появляются и привозят вас на церемонию, когда все уже внутри и рассажены.

Сомнительно, но окэй.


Если планируете угощать гостей, убедитесь, что еды достаточно.

Гостей на вашей свадьбе по-настоящему волнуют только три вещи: вкусная еда, качественные напитки и отличные развлечения. Конечно, они всегда будут наслаждаться прекрасным видом на вашу свадьбу на берегу моря, но на самом деле гости счастливы, когда у них полный желудок.


Чем меньше декора, тем лучше.

Не пытайтесь воплотить в своей свадьбе все, что вы видите на Pinterest. Чем проще, тем лучше. Гости пришли порадоваться за вас, а не впечатлиться от обилия декора.


Пусть родители разделят расходы.

По мнению британских экспертов, за свадьбу должны платить родители пары, в одинаковой части как мужа, так и жены. Идея о том, что молодые и сами могут оплатить мероприятие, не рассматривается.


Уберите стресс.

Вычеркивайте все, что делаете из ощущения долга: не зовите тех, кто вам не нравится, и не делайте то, что не вызывает удовольствия. Если вам не нравится первый танец - отмените его. Уберите все стрессовое, даже если вы исключите половину гостей или жуткого дядю!


Соберите деньги на развод с гостей.

Задумайтесь о создании сбережений на случай развода. Добавьте этот пункт в список подарков — пусть у вас будет условный фонд на покрытие расходов на раздельное проживание и развод.

Практично, не поспоришь, но как же "жили долго и счастливо"?


Задумайтесь о дате мероприятия.

Не назначайте свадьбу на пик отпускного сезона или перед праздниками. Свадьба за несколько дней между Рождеством и Новым годом - не самая хорошая идея. Люди будут обижаться на вас за это.


Чем меньше гостей, тем лучше.

Не зовите 100 с лишним гостей, возможности со всеми пообщаться не будет. Зато расходы будут приличными.


Источник:

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Метки: Великобритания   деньги   полезные советы   развод   свадьба   торжество   экономия   
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4  комментария
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14k
Djeff Час назад
Да, в принципе, дельные советы - чем проще, тем лучше. Тоже не понимаю дурачков, берущих неподъёмные кредиты, лишь бы оставить свой след в инсте, а через год развестись.
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2k
Bobbus Полчаса назад
Ну круто, чё. Сразу можно заявление на развод в загсе оставлять, чтобы 2 раза не бегать. Вот это будет предусмотрительно.
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150k
parallax Час назад
А родившимся видимо надо сразу копить па похороны.
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