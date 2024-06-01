В Великобритании парам, вступающим в брак, рекомендуют сразу начать копить на развод

Свадьба за последние десятилетия претерпела существенные изменения. Вот, чтобы не отставать от новейших тенденций, британцам выкатили новую свадебную инструкцию, кто за что платит и почему стоит сразу копить на развод.
Полезные советы, как сэкономить на свадьбе, опубликовала The Guardian. Давайте и мы посмотрим, может, что полезного и почерпнем.
Откажитесь от автомобиля.
Свадебные автомобили переоценены. Если, конечно, вы как пара не увлечены автомобилями! Но никто никогда не видит автомобили. Они появляются и привозят вас на церемонию, когда все уже внутри и рассажены.
Сомнительно, но окэй.
Если планируете угощать гостей, убедитесь, что еды достаточно.
Гостей на вашей свадьбе по-настоящему волнуют только три вещи: вкусная еда, качественные напитки и отличные развлечения. Конечно, они всегда будут наслаждаться прекрасным видом на вашу свадьбу на берегу моря, но на самом деле гости счастливы, когда у них полный желудок.
Чем меньше декора, тем лучше.
Не пытайтесь воплотить в своей свадьбе все, что вы видите на Pinterest. Чем проще, тем лучше. Гости пришли порадоваться за вас, а не впечатлиться от обилия декора.
Пусть родители разделят расходы.
По мнению британских экспертов, за свадьбу должны платить родители пары, в одинаковой части как мужа, так и жены. Идея о том, что молодые и сами могут оплатить мероприятие, не рассматривается.
Уберите стресс.
Вычеркивайте все, что делаете из ощущения долга: не зовите тех, кто вам не нравится, и не делайте то, что не вызывает удовольствия. Если вам не нравится первый танец - отмените его. Уберите все стрессовое, даже если вы исключите половину гостей или жуткого дядю!
Соберите деньги на развод с гостей.
Задумайтесь о создании сбережений на случай развода. Добавьте этот пункт в список подарков — пусть у вас будет условный фонд на покрытие расходов на раздельное проживание и развод.
Практично, не поспоришь, но как же "жили долго и счастливо"?
Задумайтесь о дате мероприятия.
Не назначайте свадьбу на пик отпускного сезона или перед праздниками. Свадьба за несколько дней между Рождеством и Новым годом - не самая хорошая идея. Люди будут обижаться на вас за это.
Чем меньше гостей, тем лучше.
Не зовите 100 с лишним гостей, возможности со всеми пообщаться не будет. Зато расходы будут приличными.
Источник:
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