В Великобритании парам, вступающим в брак, рекомендуют сразу начать копить на развод

Полезные советы, как сэкономить на свадьбе, опубликовала The Guardian. Давайте и мы посмотрим, может, что полезного и почерпнем.

Откажитесь от автомобиля.

Свадебные автомобили переоценены. Если, конечно, вы как пара не увлечены автомобилями! Но никто никогда не видит автомобили. Они появляются и привозят вас на церемонию, когда все уже внутри и рассажены.

Сомнительно, но окэй.

Если планируете угощать гостей, убедитесь, что еды достаточно.

Гостей на вашей свадьбе по-настоящему волнуют только три вещи: вкусная еда, качественные напитки и отличные развлечения. Конечно, они всегда будут наслаждаться прекрасным видом на вашу свадьбу на берегу моря, но на самом деле гости счастливы, когда у них полный желудок.