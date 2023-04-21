10 животных из Австралии, которых все боятся — и правильно делают

Паук-охотник или крабовый паук (Huntsman spider) входит в число самых крупных и быстрых пауков в мире. А ещё - он определённо один из самых устрашающих, учитывая то, как на него реагируют люди. Это один из пауков, которые ассоциируются у многих с Австралией и наводят ужас. Но во-первых, эти пауки обитают не только в Австралии, а во-вторых - они не такие уж и опасные для человека. Хотя они могут укусить, чтобы защититься, если их побеспокоят, яд для человека не смертелен.