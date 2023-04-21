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10 животных из Австралии, которых все боятся — и правильно делают

10 животных из Австралии, которых все боятся — и правильно делают

Автор:
21 апреля 2023 21:36
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   дикая природа   дикие животные   животные   животные австралии   опасные животные   подборка   природа   факты   
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Животный мир Австралии разнообразен — и даже пугает. Только в Австралии можно встретить ядовитого паука в своём туалете, или заметить крокодила, прогуливающегося по улице. Многие австралийские животные имеют противоречивую репутацию. Некоторых из них зря боятся — они почти безобидны. А от других лучше держаться подальше. Взглянем на 10 обитателей австралийской природы, с которыми лучше не шутить.

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Паук-охотник или крабовый паук (Huntsman spider) входит в число самых крупных и быстрых пауков в мире. А ещё - он определённо один из самых устрашающих, учитывая то, как на него реагируют люди. Это один из пауков, которые ассоциируются у многих с Австралией и наводят ужас. Но во-первых, эти пауки обитают не только в Австралии, а во-вторых - они не такие уж и опасные для человека. Хотя они могут укусить, чтобы защититься, если их побеспокоят, яд для человека не смертелен.


Многие до сих пор не понимают разницы между крокодилами и аллигаторами. Реальность такова, что по сравнению с крокодилами аллигаторы - маленькие безобидные милашки. Они конечно могут представлять угрозу, но крокодилы гораздо более агрессивны и обладают значительно большей силой укуса. Гребнистый крокодил - одно из самых грозных существ в Австралии. У них очень сильный иммунитет, они быстро приспосабливаются к любым условиям обитания, и быстро восстанавливаются после полученных ран. Это мощные хищники, которые не имеют конкурентов в природе и находятся на вершине пищевой цепи. Они редко нападают на человека - разве что, если испытывают недостаток пропитания, а также если защищают детёнышей или яйца.


Казуары - крупные нелетающие птицы с огромными когтями и клювами. Они похожи на динозавров, и считаются самыми опасными птицами в мире. Бояться их и правда есть за что - по мнению специалистов, убить человека они могут одним ударом. Первый случай смерти человека от клюва казуара был подтверждён в 1926 году. Ещё один - в 2019 году, когда казуар в США заклевал своего хозяина-фермера. Казуары проявляют агрессию редко - только когда кто-то вторгается на их территорию или угрожает жизни.


Жаба-ага – самый крупный вид жаб. Эти красотки ядовиты, но человек не умрёт при взаимодействии с ними. Больше всего они вредят окружающей среде и нашим ресурсам. Правительство Австралии считает этих земноводных основными вредителями и угрозой экосистеме. Они очень быстро размножаются и угрожают многим австралийским видам, которых они с удовольствием поедают в невероятно больших количествах. Жаба-ага обычно ест мелких грызунов, рептилий, других амфибий, птиц, летучих мышей.. В её рацион также входит целый ряд беспозвоночных. По данным учёных, граница распространения жабы-аги ежегодно расширяется на 40-60 километров, и они продолжают всё больше вредить природе.


Австралийская черная вдова - один из самых ядовитых пауков Австралии и мира. Его яд нейротоксичен, и вызывает у человека сильные боли. Были даже случаи смерти, пока в 1950-х годах не изготовили противоядие. С того времени по сей день от укуса вдовы умер только один человек.

Это, наверное, самые милые зверьки из этого списка. Но возможно, вы не знали, что утконос - одно из немногих ядовитых млекопитающих. На задних лапах самцов находятся шпоры с ядом. Они используют его во время брачных поединков, но яд утконоса может убить собаку динго или другое небольшое животное. Для человека яд не смертелен, но вызывает очень сильную боль и отёк. В общем, за этими милашками лучше наблюдать издалека.


Тайпан Маккоя - самый ядовитый из всех видов наземных змей в мире. По крайней мере, по результатам экспериментов на мышах - летальные исходы после его укусов у человека неизвестны. Но на самом деле, эти змеи довольно пугливы. Если их не тревожить, при встрече с человеком они просто уползут. Их родственники, прибрежные тайпаны, гораздо более агрессивны и больше распространены. В любом случае, не шутите с тайпанами.


Кенгуру считается символом Австралии. Но когда одного австралийского эксперта спросили, что лучше делать при встрече с кенгуру, он ответил: "Просто убирайтесь с их глаз как можно скорее". Они могут атаковать так, что придётся несладко - их мускулистые ноги могут нанести противнику серьёзные травмы. К счастью, нападения кенгуру довольно редки. Но тем не менее, могут оказаться смертельными.


Это один из пауков, чей внешний вид моментально отпугивает. Но бояться его есть за что! У сиднейского паука длинные клыки, которые могут прокусить не только кожу, но и ногтевые пластины. Они агрессивны, нападают быстро и яростно, нанося несколько укусов. Для человека его укус может оказаться смертельным. Пока не ввели противоядие, с 1927 по 1981 год от его укусов умерли 13 человек. Прежде всего яд опасен для человека и приматов - на млекопитающих, таких как кошка или собака, он не действует.


Змея, которой действительно следует опасаться в Австралии - сетчатая коричневая. Они крайне агрессивны, что делает укус гораздо более вероятным. Они также часто обитают в населенных людьми районах. Их укус часто безболезнен, но это обманчиво. Так как он состоит из нейротоксинов и коагулянтов крови, жертве обеспечены упадок сил, головокружение, конвульсии, отказ почек, остановка сердца, паралич. Без медицинской помощи их укусы могут привести к смерти.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   дикая природа   дикие животные   животные   животные австралии   опасные животные   подборка   природа   факты   
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17  комментариев
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5k
Нуи Хусим 20 часов назад
И традиционно: В Австралию ни ногой!
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32k
Nataly 6 часов назад
Жаба Ага, это как баба Яга? Страшная, но не очень. А вообще там всё кусается, лягается и всё ядовитое!
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11k
kaboza 8 часов назад
походу в Австралии и подорожники ядовитые))
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118k
arek14 9 часов назад
Встреча с чёрной кошкой в Австралии считается счастьем.
Потому, что чёрная кошка - самое безобидное существо на континенте.
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15k
_delphin_ 9 часов назад
Да, так-то и не собирался. А каракурты и у нас живут. Я думал, что они все с красными точками, а моя вся черная. Убивать не стал, думал, это обычный паук под вдову косит. А ща она слиняла, цуко. Я теперь немного очкую за детей.
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4k
Влад 11 часов назад
"В любом случае, не шутите с тайпанами."

Хорошо, не буду!
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9k
Dabus 17 часов назад
А ещё, после прибоя там в любой прибрежной луже можно найти португальских корабликов или морских ос
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5k
михаил 20 часов назад
Как же хорошо что все эти милые животные находятся в 10 тыс. км от меня.
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139
nowhere95 KonstantinLeirov 3 часа назад
В Волгоградской области они уже лет 10. А раньше не было. Начиная с мая очень много в сельской местности. Тупо по дорогам бегают
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8k
Борис Карабанов 21 час назад
Ну, не знаю... Я их точно не боюсь по той простой причине, что никогда их не встречу.
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30k
Владимир 21 час назад
В Фар-Край три прикольно озвучили. "Это казуар, Боже, это Казуар"..
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17k
Александр Сучков 21 час назад
Да заэпали вы школота со своей грёбаной АвстралиеЕЕЕЕЙ!
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mercure

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