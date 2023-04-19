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Пары, которые сохранили любовь сквозь года и на своём примере показывают, что родственные души — это не вымысел

Пары, которые сохранили любовь сквозь года и на своём примере показывают, что родственные души — это не вымысел

Автор:
19 апреля 2023 11:00
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   в браке   годовщина брака   годовщина отношений   отношения   супружеские фото   фото пар   
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Отношения — это ежедневная работа. Чтобы они были хорошими и крепкими, важно уважать, ценить и доверять друг другу. Пары из нашей подборки доказывают, что найти и сохранить любовь на всю жизнь — возможно.

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А какие у вас самые продолжительные отношения?

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Метки: Жизнь   в браке   годовщина брака   годовщина отношений   отношения   супружеские фото   фото пар   
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5  комментариев
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118k
arek14 Час назад
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Enigma Kuutar 44 минуты назад
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2k
OporosSkota 47 минут назад
Мы с женой тоже уже давненько. с 1998 года. И хочется еще лет 40))))
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320
Вася Васильев Час назад
Обычное дело. Мои родители вместе уже 61 год. Насчёт любви не уверен, но вроде не скучают друг с другом, опять таки внуки правнуки.. какой им смысл разводиться?
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788
ruslan d Час назад
Интересно , как это ?
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