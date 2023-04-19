Пары, которые сохранили любовь сквозь года и на своём примере показывают, что родственные души — это не вымысел

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Отношения — это ежедневная работа. Чтобы они были хорошими и крепкими, важно уважать, ценить и доверять друг другу. Пары из нашей подборки доказывают, что найти и сохранить любовь на всю жизнь — возможно.
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12. "Мой брат и его невеста с синдромом Дауна. Вместе с выпускного в школе 1983 года — 40 лет!"
А какие у вас самые продолжительные отношения?
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