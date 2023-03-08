Ты любимый друг и таким для меня останешься: как Клара и Роза чуть не породнились, поссорились, но всё закончилось хорошо

О деятельности этих деятельных дам можно говорить долго. Но не чужды были пламенным революционеркам и обычные человеческие страсти.
Клара Айснер, а впоследствии Цеткин, обладала, пожалуй, важнейшей для женщины чертой. Она была красива. И подаренный природой капитал следовало тратить с умом, поскольку ни наследства, ни полезных связей, ни денег у девушки не было. Пробиваться пришлось своим умом, и новой звезде педагогического направления понравились политические идеи.
На собрании кружка социал-демократической партии она познакомилась с Осипом. Цеткин был не особенно красив, к тому же болен. Но для девушки любимый стал смыслом жизни и светом в окошке. Юная экзальтированная Клара мечтала о семье и детях, тогда как Осипа заботила только политика.
После переезда во Францию (к слову, брак официально так и не был заключён) жизнь стала совсем унылой. За статьи Цеткин получал копейки, и женщине приходилось хвататься за любую грязную и тяжёлую работу, чтобы банально прокормиться.
Между делом она ухитрилась подарить любимому наследников – сыновей Константина и Максима. Это не говоря о продолжении активной политической деятельности. Так что при желании очень даже можно совмещать дом, работу, семью, карьеру и прочее. У Клары это получалось.
Научилась женщина и подыскивать ратующих за революционные идеи людей, готовых вложиться материально. Умение оказалось важным, поскольку Осипа доконал туберкулёз. Клара с детьми вернулась в Германию и основала газету «Равенство», которая быстро стала популярной.
В плане личной жизни всё было уныло. Кому нужна 40-летнняя вдова с двумя отпрысками? Хотя сыновья уже выросли и не обременяли женщину. Но упорство и энергичность позволили обаятельной активистке захомутать перспективного художника Георга Цунделя. Общество кипело от возмущения: избранник годится в сыновья, так ещё и брак по старой привычке не заключался.
Кларе было малоинтересно мнение общества. Она получила свой кусочек женского счастья. Молодой избранник и вносил весомый вклад в бюджет: полотна Георга пользовались спросом.
А вот Розе, с которой Цеткин свела знакомство ещё во Франции, повезло меньше. Люксембург была низкорослой, хромой, непропорционально сложена (нижняя часть значительно перевешивала верхнюю) и определённо проигрывала по внешним данным новой подруге. А уж по длинному носу девушки не проходился только ленивый.
Но когда она поднималась на трибуну и начинала говорить, то и хромота, и нос, и пропорции – совершенно всё уходило на второй план. Ибо оратором девушка была прирождённым – проникновенным, истовым, готовым повести за собой. Ей невозможно было не верить.
Она даже вышла замуж за революционера. Но полного счастья – счастья материнства ощутить так и не смогла: Лео Йогихес, муж, запретил ей рожать. Когда женщине было 36 лет, Клара попросила присмотреть за своим сыном, Константином. Верная подруга не отказала в просьбе и яростно, как всё в жизни, принялась опекать 22-летнего «малыша».
Как-то незаметно во время уроков марксизма деловые отношения перешли в личные. Закрутился роман, который влюблённые не считали необходимым скрывать. Клара пришла в ярость. Хотя, кто бы ярился? Ведь она сама жила с мужчиной вдвое моложе себя. Но это другое. Для сына такой партии она не хотела.
Подруги рассорились. Ситуация усугубилась ещё и тем, что художник к тому времени покинул стареющую возлюбленную и переметнулся к даме помоложе. Двойное предательство Цеткин переживала очень тяжело. Спасала работа.
Константин спустя 5 лет тоже покинул Розу. Та не стала устраивать разборок, поскольку всё же была особой мудрой. И написала бывшему любовнику: «Ты любимый друг и таким для меня останешься так долго, как захочешь. Всё, что касается тебя, для меня важнее, чем весь остальной мир».
После всех треволнений отношения между подругами наладились. Ведь что им делить? Страсти в прошлом. А мужчины… Они такие мужчины. Что даже дело революции им доверить нельзя. Всё надо брать в свои руки. По крайней мере, в вопросах достижения целей подруги проявили заслуживающее уважения упорство.
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