Ты любимый друг и таким для меня останешься: как Клара и Роза чуть не породнились, поссорились, но всё закончилось хорошо

На собрании кружка социал-демократической партии она познакомилась с Осипом. Цеткин был не особенно красив, к тому же болен. Но для девушки любимый стал смыслом жизни и светом в окошке. Юная экзальтированная Клара мечтала о семье и детях, тогда как Осипа заботила только политика.

После переезда во Францию (к слову, брак официально так и не был заключён) жизнь стала совсем унылой. За статьи Цеткин получал копейки, и женщине приходилось хвататься за любую грязную и тяжёлую работу, чтобы банально прокормиться.

Между делом она ухитрилась подарить любимому наследников – сыновей Константина и Максима. Это не говоря о продолжении активной политической деятельности. Так что при желании очень даже можно совмещать дом, работу, семью, карьеру и прочее. У Клары это получалось.