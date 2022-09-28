Весьма странные пары, которые удивили весь мир

Ганга и Джамна Мондал после долгих ночей, проведённых в разъездах с бродячим цирком, нашли свою любовь. У девушек у каждой есть сердце и две руки, а ещё три ноги на двоих. Их в детстве бросили родители, считая, что на их дочерей разозлились высшие силы. Ну и семья не могла оплачивать услуги врачей. Всю жизнь их отвергало общество, они не получили образования и ездили с бродячим цирком по Индии. Вот там-то они и повстречали Джасимуддина, который пришёл работать звукооператором.

Ганга призналась: "Это была любовь с первого взгляда. Мы сразу же почувствовали, что Джасимуддин сможет искренне нас полюбить. Мы не ошиблись. Он любит нас всем сердцем". Джамна также добавила, что они очень счастливы, несмотря на все прошлые страдания, и надеются провести с этим мужчиной остаток жизни. "Когда я встретил их, то почувствовал их боль, как свою собственную. Я всегда был таким, я всегда относился к проблемам других людей, как к своим собственным, – сказал Джасимуддин Ахмад. – Каждую ночь в вечерний бриз я сижу с ними на террасе, мы говорим о нашей жизни. Мы разделяем наши общие радости и горести".