FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1793 поста • 754 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Весьма странные пары, которые удивили весь мир

Весьма странные пары, которые удивили весь мир

Автор:
28 сентября 2022 20:11
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Жизнь   в мире   интересное   любовь   отношения   реальная жизнь   
1135
8
Есть сейчас в обществе какая-то странная тенденция - все совершенно точно знают, какие люди должны быть вместе и кому быть вместе не стоит. Но на мнение окружения плевать, если люди действительно любят друг друга.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Жизнь   в мире   интересное   любовь   отношения   реальная жизнь   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Василенко Татьяна 50 минут назад
Вот хоть убейте - верю в чувства только последней пары... Остальное - либо ради денег, либо ради пиара, либо извращенец типа мужа сиамских близнецов. Я называю все своими именами - уродство есть уродство, старость есть старость и не люблю слово "толерантность"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
TOROID Полчаса назад
Заинтересовала фраза "одетые лишь в цветы..." Как оказалось, не только лишь в цветы. Везде обман!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387k
Алексей 54 минуты назад
Комментарий к фото
что то радости в глазах не вижу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29915



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Добро пожаловать, и паспорт не забудьте! Протестующим против мобилизации в Москве выдали более 200 повесток
Добро пожаловать, и паспорт не забудьте! Протестующим против мобилизации в Москве...
Набирающие популярность в сообществах
Охотники за антиквариатом
Охотники за антиквариатом
Как проходила мобилизация в годы Великой Отечественной
Как проходила мобилизация в годы Великой Отечественной
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный кактус

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#фото#животные#Разное#дтп#автомобили#сатира#Жизнь#шоу бизнес#улыбнуло
#интересно#прикол#интересное#в мире#картинки#люди#факты#Россия#Казахстан#Ynews
#мобилизация#подборка#история#аварии#авто аварии#позитив#автомир#сарказм#кино#ГАЗ
Армейская кухня: как страны кормят своих защитников Армейская кухня: как страны кормят своих защитников 20 необычных кадров с вещами, которые не каждый день увидишь 20 необычных кадров с вещами, которые не каждый день увидишь После проведённой свадьбы тамада влюбилась в жениха После проведённой свадьбы тамада влюбилась в жениха 20+ вещей и явлений, смотреть на которые и жутко, и любопытно 20+ вещей и явлений, смотреть на которые и жутко, и любопытно Любовь длиною в жизнь Любовь длиною в жизнь 20 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни 20 любопытных фактов из разных сфер нашей жизни

На что жалуетесь?

Вернуться