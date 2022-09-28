Весьма странные пары, которые удивили весь мир

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Есть сейчас в обществе какая-то странная тенденция - все совершенно точно знают, какие люди должны быть вместе и кому быть вместе не стоит. Но на мнение окружения плевать, если люди действительно любят друг друга.
Примеры этих пар доказывают, что любовь может найти кто угодно. Красавицы и чудовища могут быть счастливы не только в сказке.
70-летний Тэджуддин Каммиси и 25-летняя Анди Фитри
Выкуп девушки составил 150 млн индонезийских рупий (примерно 740 тысяч рублей) и 200 граммов золота. Анди, кстати, не просто девушка - она потомственная дворянка. Но и Тэджуддин не просто рядовой человек - он бывший заместитель мэра Парэпарэ. Девушка говорит, что счастлива в этом браке.
Общая прибыль от этой женитьбы составил больше 1 млрд индонезийских рупий. Вот так можно стать миллиардером за один день.
Общая прибыль от этой женитьбы составил больше 1 млрд индонезийских рупий. Вот так можно стать миллиардером за один день.
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Даллэйн Мэ Так-ан и Феломино Луманао
Перефразируя: любовь в глазах смотрящего. Эта пара привела в восхищение тысячи людей в интернете. Дэллэйн и Феломино поженились 12 марта 2018 года, на острове Минданао в Филиппинах. Смотря на фото со свадьбы, на то, с какой любовью смотрит жених на свою невесту с дварфизмом (карликовостью), сложно остаться равнодушным. Вот такие настоящие чувства - искренние и сильные.
Тайлер Зигель и Рене Кляйн
Несколько лет назад в США очаровательная невеста вышла замуж за парня с... необычной внешностью, мягко говоря. Но за внешностью стоит настоящая сила духа. Тайлер служил морским пехотинцем, которого отправили в Ирак на войну. После взрыва лицо солдата было изуродовано, от него практически ничего не осталось. Также не смогли спасти одну руку, а на второй не хватило нескольких пальцев.
Рене ждала его дома весь период службы и то, что случилось, не оттолкнуло девушку, а напротив - она с радостью вышла за него замуж. Через какой-то период пара развелась, но дело было не во внешности Тайлера, в том, что они оказались не готовы к браку.
Рене ждала его дома весь период службы и то, что случилось, не оттолкнуло девушку, а напротив - она с радостью вышла за него замуж. Через какой-то период пара развелась, но дело было не во внешности Тайлера, в том, что они оказались не готовы к браку.
Патсара Обнак и Бунми Кантонга
23-летняя Патсара Обнак вышла замуж за 37-летнего Бунми Кантонга. Лицо мужчины было сильно деформировано. Пара поженилась скромно в родной деревеньке в провинции Сурин (северо-восток Таиланда).
В интервью Бунми рассказывал, что из-за лопнувших в детстве капилляров, он очень давно страдает от деформации лица. Он ездил в Бангкок на лечение, но средства у семьи закончились и терапию пришлось закончить, не доведя до конца.
Пара познакомилась, когда Бунми, в свободное от работы время, ездил помогать своей сестре продавать салат из папайи. Именно там он и познакомился со своей будущей женой, которой было всё равно на внешность своего любимого.
В интервью Бунми рассказывал, что из-за лопнувших в детстве капилляров, он очень давно страдает от деформации лица. Он ездил в Бангкок на лечение, но средства у семьи закончились и терапию пришлось закончить, не доведя до конца.
Пара познакомилась, когда Бунми, в свободное от работы время, ездил помогать своей сестре продавать салат из папайи. Именно там он и познакомился со своей будущей женой, которой было всё равно на внешность своего любимого.
Сиамские девушки-близнецы и их муж
Ганга и Джамна Мондал после долгих ночей, проведённых в разъездах с бродячим цирком, нашли свою любовь. У девушек у каждой есть сердце и две руки, а ещё три ноги на двоих. Их в детстве бросили родители, считая, что на их дочерей разозлились высшие силы. Ну и семья не могла оплачивать услуги врачей. Всю жизнь их отвергало общество, они не получили образования и ездили с бродячим цирком по Индии. Вот там-то они и повстречали Джасимуддина, который пришёл работать звукооператором.
Ганга призналась: "Это была любовь с первого взгляда. Мы сразу же почувствовали, что Джасимуддин сможет искренне нас полюбить. Мы не ошиблись. Он любит нас всем сердцем". Джамна также добавила, что они очень счастливы, несмотря на все прошлые страдания, и надеются провести с этим мужчиной остаток жизни. "Когда я встретил их, то почувствовал их боль, как свою собственную. Я всегда был таким, я всегда относился к проблемам других людей, как к своим собственным, – сказал Джасимуддин Ахмад. – Каждую ночь в вечерний бриз я сижу с ними на террасе, мы говорим о нашей жизни. Мы разделяем наши общие радости и горести".
Ганга призналась: "Это была любовь с первого взгляда. Мы сразу же почувствовали, что Джасимуддин сможет искренне нас полюбить. Мы не ошиблись. Он любит нас всем сердцем". Джамна также добавила, что они очень счастливы, несмотря на все прошлые страдания, и надеются провести с этим мужчиной остаток жизни. "Когда я встретил их, то почувствовал их боль, как свою собственную. Я всегда был таким, я всегда относился к проблемам других людей, как к своим собственным, – сказал Джасимуддин Ахмад. – Каждую ночь в вечерний бриз я сижу с ними на террасе, мы говорим о нашей жизни. Мы разделяем наши общие радости и горести".
Тоннель любви
Интересная свадебная церемония прошла 24 апреля 2016 года в Китае. Двадцать пар влюблённых, у которых не было домов и машин, одетые лишь в цветы, скрепили свой союз поцелуем в Тоннеле любви.
Для того, чтобы дать обет "я буду любить тебя вечно" им не нужны были ни деньги, ни одежда. Все пары, кстати, были не старше 26 лет.
Для того, чтобы дать обет "я буду любить тебя вечно" им не нужны были ни деньги, ни одежда. Все пары, кстати, были не старше 26 лет.
Самая старая пара
102-летний Сон Цинлин и его жена, 99-летняя Сон Лиси были слишком бедны и не могли хорошо отметить своё бракосочетание. Они поженились в 1936 году и на их свадебном банкете было всего три блюда. Пара влюблённых из провинции Аньхой на востоке Китая очень трогательно держатся за руки на свадебном снимке. Да, только на 80-ю годовщину супружеской жизни, они обзавелись свадебными фотографиями. Вряд ли бы это случилось без помощи десятков неравнодушных волонтёров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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