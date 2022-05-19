Отдавшая жизнь за любовь поэта: трагическая история Елены Денисьевой

Любви все возрасты покорны. Но когда отношения заведомо являют собой мезальянс, то они обречены. По крайней мере, для одной из сторон романа, как это было в случае с влюблённой в Тютчева девушкой.
Она происходила из древнего, но обедневшего дворянского рода. После смерти матери и повторной женитьбы отца не смогла найти общий язык с мачехой и переехала к тётке – Анне Дмитриевне, которая служила старшей инспектрисой в Смольном институте. Родственница дала Елене достойное воспитание и образование и начала выводить в свет. Весёлая, обаятельная и при этом умная девушка нравилась мужчинам.
Тютчев познакомился с ней в 1840-х: Лёля была сокурсницей и подругой двух его старших дочерей. Фёдору Ивановичу на тот момент было к 50, а девушке вдвое меньше.
Что греха таить, поэт и дипломат не отличался высокой моралью. Но оно и понятно: женщины проявляли восхищение, а он отвечал взаимностью. После гибели первой супруги Элеоноры он женился на любовнице Эрнестине Дернберг. А спустя несколько лет встретил Елену.
Изначально отношения развивались в обстановке строгой секретности. Будучи подругой дочерей поэта, девушка могла спокойно посещать дом Тютчевых, не вызывая пересудов и подозрений.
Когда роман перестал быть тайной, Денисьева забеременела. К тому времени близился выпускной в институте и назначения, но в приличных домах после такого случая её видеть не хотели. Надежда стать фрейлиной растаяла. Тётя тоже подверглась опале: её отправили на пенсию вместо повышения. Но оступившуюся племянницу она не бросила, в отличие от отца, который отказался от Елены и проклял её.
В 1851 году на свет появилась дочь. Елена настояла, чтобы Тютчев дал ребёнку свою фамилию. Хотя никаких прав из-за незаконнорожденности это и не давало, видимо, ей всё же было так спокойнее.
Поэт не хотел бросать семью. А Елена требовала признания отношений на публике, стихов и посвящений. В 1860 году у них родился мальчик Фёдор. А ещё спустя 4 года на свет появился Николай. Постоянные волнения и потрясения серьёзно подорвали здоровье Денисьевой, и летом этого же года женщина ушла из жизни.
Одой их любви стал «Денисьевский цикл», а смерть любимой поэт переживал очень тяжело. Дочери тоже передалась чахотка. А ухудшению состояния способствовал стресс, когда девочка поняла истинную природу отношений отца и матери.
Спустя год она скончалась, а вслед за ней и брат Коля. Средний сын Фёдор получил офицерское звание, занимался журналистикой и литературной деятельностью, как и отец. Принимал участие в боях Первой мировой и скончался от полученных ранений в возрасте 56 лет. Похоронен рядом с матерью – женщиной, которая пожертвовала ради любви всем. И всё потеряла…
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 20+ историй от тех, кому не повезло с соседями по комнате
- Самый дорогой «мусор»: ценные вещи, оказавшиеся на свалке по чьей-то глупости
- Американке больно принимать душ и плакать из-за аллергии на воду
- Мистический автобус
- Начос, сетка-рабица и шрапнель: как выглядели люди, чьим именем назвали всем известные вещи