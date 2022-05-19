Отдавшая жизнь за любовь поэта: трагическая история Елены Денисьевой

В 1851 году на свет появилась дочь. Елена настояла, чтобы Тютчев дал ребёнку свою фамилию. Хотя никаких прав из-за незаконнорожденности это и не давало, видимо, ей всё же было так спокойнее.

Поэт не хотел бросать семью. А Елена требовала признания отношений на публике, стихов и посвящений. В 1860 году у них родился мальчик Фёдор. А ещё спустя 4 года на свет появился Николай. Постоянные волнения и потрясения серьёзно подорвали здоровье Денисьевой, и летом этого же года женщина ушла из жизни.