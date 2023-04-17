«Борозду не портят и пашут глубоко»: в московский стриптиз-клуб выстроилась очередь из пенсионеров

«Распутин» - один из старейших стриптиз-клубов Москвы. Цены там соответствующие: в среднем, лишь на еду клиент оставляет 3,5 тысячи рублей. Это без алкоголя - с ним чек легко уйдёт и за 10 тысяч.

А если кто-то решится пригласить даму на приватный танец, за одну мелодию, под которую дама будет томно извиваться у него на коленях, надо выложить 2 тысячи. Если закажет плейлист - уйдёт из клуба в одних носках. Так что удовольствие это недешёвое. С другой стороны, в такие заведения обычно ходят люди обеспеченные. Ну или устраивают там мальчишники перед свадьбой и отмечают дни рождения.