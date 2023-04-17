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«Борозду не портят и пашут глубоко»: в московский стриптиз-клуб выстроилась очередь из пенсионеров

«Борозду не портят и пашут глубоко»: в московский стриптиз-клуб выстроилась очередь из пенсионеров

Автор:
17 апреля 2023 14:11
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   день открытыъ дверей   мальчишник   пенсионеры   распутин   сериал   стриптиз-клуб   тнт   
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Там проходил день открытых дверей и пожилые ринулись покорять мир чувственных страстей.

«Распутин» - один из старейших стриптиз-клубов Москвы. Цены там соответствующие: в среднем, лишь на еду клиент оставляет 3,5 тысячи рублей. Это без алкоголя - с ним чек легко уйдёт и за 10 тысяч.

А если кто-то решится пригласить даму на приватный танец, за одну мелодию, под которую дама будет томно извиваться у него на коленях, надо выложить 2 тысячи. Если закажет плейлист - уйдёт из клуба в одних носках. Так что удовольствие это недешёвое. С другой стороны, в такие заведения обычно ходят люди обеспеченные. Ну или устраивают там мальчишники перед свадьбой и отмечают дни рождения.

И вот руководство «Распутина» решило провести своеобразный «мальчишник»: день открытых дверей для пенсионеров. Посвятили это премьере сериала на ТНТ - вероятно, клуб участвовал в съёмках, поэтому и присоединился к рекламной кампании.

И когда двери клуба распахнулись - к нему сразу выстроилась очередь.

А ещё говорят, что с возрастом теряется интерес к противоположному полу - как бы не так.

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Метки: видео   день открытыъ дверей   мальчишник   пенсионеры   распутин   сериал   стриптиз-клуб   тнт   
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12  комментариев
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463
дмитрий 39 минут назад
скидки в пятерочке до обеда!!!))))
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10k
Летучий Мыш 2 минуты назад
Ну все, накрылись похоронные
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26k
Федор 2 минуты назад
Эхххххх)) "Мятный носорог" покруче был)) Стриптиз жесткий был, до полного раздевания, девки просто огонь, Плейбой нервно курит в сторонке)) Ну и ценник огого, помню самая дешевая бутылка алкоголя 100 баксов, там десяткой было точно не обойтись))
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830
surgy 5 минут назад
Выражение «тряхнуть стариной» заиграно по-новому))
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34k
russger 10 минут назад
"в среднем, лишь на еду клиент оставляет 3,5 тысячи рублей"

Они туда похавать ходят? о_0
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16k
K7OO 12 минут назад
Есть категория людей, которая попрется куда угодно, вне зависимости от того, надо им это или нет, если это халява.
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10k
Игорь 17 минут назад
смущает надпись - "друг на час"
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29k
Ego sum qui sum 21 минуту назад
на входе:
-Готовим социальные карты и снилс!
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