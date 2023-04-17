«Борозду не портят и пашут глубоко»: в московский стриптиз-клуб выстроилась очередь из пенсионеров

Там проходил день открытых дверей и пожилые ринулись покорять мир чувственных страстей.
«Распутин» - один из старейших стриптиз-клубов Москвы. Цены там соответствующие: в среднем, лишь на еду клиент оставляет 3,5 тысячи рублей. Это без алкоголя - с ним чек легко уйдёт и за 10 тысяч.
А если кто-то решится пригласить даму на приватный танец, за одну мелодию, под которую дама будет томно извиваться у него на коленях, надо выложить 2 тысячи. Если закажет плейлист - уйдёт из клуба в одних носках. Так что удовольствие это недешёвое. С другой стороны, в такие заведения обычно ходят люди обеспеченные. Ну или устраивают там мальчишники перед свадьбой и отмечают дни рождения.
И вот руководство «Распутина» решило провести своеобразный «мальчишник»: день открытых дверей для пенсионеров. Посвятили это премьере сериала на ТНТ - вероятно, клуб участвовал в съёмках, поэтому и присоединился к рекламной кампании.
И когда двери клуба распахнулись - к нему сразу выстроилась очередь.
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А ещё говорят, что с возрастом теряется интерес к противоположному полу - как бы не так.
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Они туда похавать ходят? о_0
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