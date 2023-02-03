"Сказка или реальная жизнь?": в сети появился трейлер сериала "Король и Шут"

В сериале будет 8 серий, которые можно будет посмотреть уже со 2 марта. В сериале также покажут концерты, конфликты с «Нашим радио» и другие яркие события из истории группы. Одновременно с этим будет лини и фэнтези-мира, где Горшок и Князь будут спасать принцессу, оказавшись в мире своих песен. Герои "Лесника", "Куклы колдуна", "Некроманта" и других знаменитых песен оживут на экране.