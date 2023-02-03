FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11441 пост • 1210 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
"Сказка или реальная жизнь?": в сети появился трейлер сериала "Король и Шут"

"Сказка или реальная жизнь?": в сети появился трейлер сериала "Король и Шут"

Автор:
03 февраля 2023 13:50
Сообщество : Кино
Метки: Король и Шут   видео   горшок   интересное   князь   сериал   трейлер   фото   
1176
11
1

В сети появился дебютный трейлер сериала "Король и Шут". В сериале рассказывают о создании группы, о личной жизни исполнителей и о времени, с которым столкнулось творчество. В проекте также будет фэнтези-линия, где Горшок с Князем окажется в мире, созданном ими в песнях.

В сериале будет 8 серий, которые можно будет посмотреть уже со 2 марта. В сериале также покажут концерты, конфликты с «Нашим радио» и другие яркие события из истории группы. Одновременно с этим будет лини и фэнтези-мира, где Горшок и Князь будут спасать принцессу, оказавшись в мире своих песен. Герои "Лесника", "Куклы колдуна", "Некроманта" и других знаменитых песен оживут на экране.

Музыкантов сыграли Влад Коноплев (Андрей Князев) и Константин Плотников (Михаил Горшенев). Музыку к сериалу написал брат Михаила «Горшка» Горшенева Алексей.

Пользователи Twitter встретили эту новость очень тепло. Многие ждут премьеры.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Король и Шут   видео   горшок   интересное   князь   сериал   трейлер   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
Ваня Час назад
меня терзают смутные сомнения, что сериал получится хорошим...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
33k
russger 11 минут назад
"где Горшок с Князем окажется в мире, созданном ими в песнях"

Могли бы уже лет 20 назад снимать такой фильм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
235
Tyefomis 14 минут назад
это лучшая новость за последнее время, я мельком видел как снимали сериал, там учавствовали все друзья Горшка, так что вряд ли они дали испортить кинокартину, а Горшку вечная память , увековечить историю группы на видео дорогого стоит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад 18 минут назад
надеюсь фильм на большой экран запустят!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ProstoBoBka 21 минуту назад
КИШа слушаю с 97 года и по сей день! Интересно будет посмотреть!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Волот Полчаса назад
ждем с нетерпением !!!очень интересно, что получилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
мемфрид 49 минут назад
Наше-то всяко лучше, чем ихнее и ивонее)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
324841



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Волгоград переименовали в Сталинград и поставили бюст в честь вождя народов
Волгоград переименовали в Сталинград и поставили бюст в честь вождя народов
30 кадров со спасёнными животными, которые дают веру в добро
30 кадров со спасёнными животными, которые дают веру в добро
Набирающие популярность в сообществах
6 вещей, которые на Руси для женщин были нормой, а сейчас кажутся дикостью
6 вещей, которые на Руси для женщин были нормой, а сейчас кажутся дикостью
20 не очень весёлых фотографий из прошлого
20 не очень весёлых фотографий из прошлого
«По номеру переведете?»
«По номеру переведете?»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Почти получилось

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#позитив#забавно#Приколы#истории#удивительно#фейл#СССР
#Юмор#история#в мире#люди#картинки#улыбнуло#кино#Жизнь#знаменитости#шоу бизнес
#интересно#интересное#животные#подборка#наука#полиция#Фотографии#природа#смешно#Москва
«По номеру переведете?» «По номеру переведете?» В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке Российским школьникам на уроке "Разговоры о важном" показали Егора Крида, который объясняет значение слова "скам" Российским школьникам на уроке "Разговоры о важном" показали Егора Крида, который объясняет... Компанию Абрамовича продали за один фунт Компанию Абрамовича продали за один фунт В Якутске потребовали выгнать из республики единственного чернокожего стриптизёра В Якутске потребовали выгнать из республики единственного чернокожего стриптизёра В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский

На что жалуетесь?

Вернуться