"Сказка или реальная жизнь?": в сети появился трейлер сериала "Король и Шут"

В сети появился дебютный трейлер сериала "Король и Шут". В сериале рассказывают о создании группы, о личной жизни исполнителей и о времени, с которым столкнулось творчество. В проекте также будет фэнтези-линия, где Горшок с Князем окажется в мире, созданном ими в песнях.
В сериале будет 8 серий, которые можно будет посмотреть уже со 2 марта. В сериале также покажут концерты, конфликты с «Нашим радио» и другие яркие события из истории группы. Одновременно с этим будет лини и фэнтези-мира, где Горшок и Князь будут спасать принцессу, оказавшись в мире своих песен. Герои "Лесника", "Куклы колдуна", "Некроманта" и других знаменитых песен оживут на экране.
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Музыкантов сыграли Влад Коноплев (Андрей Князев) и Константин Плотников (Михаил Горшенев). Музыку к сериалу написал брат Михаила «Горшка» Горшенева Алексей.
Пользователи Twitter встретили эту новость очень тепло. Многие ждут премьеры.
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Могли бы уже лет 20 назад снимать такой фильм