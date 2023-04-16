Ленивца обнаружили на стартовой площадке во время запуска ракеты к Юпитеру

Многие хотели бы понаблюдать за стартом космической ракеты вблизи, но пока одни мечтают, другие уверенно ползут прямо к цели.
Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило ракету к Юпитеру в пятницу со стартовой площадки Французской Гвианы, но все внимание зрителей приковал к себе ленивец.
Буквально за несколько минут до старта ракеты медлительный зверь предстал перед одной из видеокамер, установленных для наблюдения за ракетой в режиме реального времени.
Шерстяного красавца, попавшего в прямой эфир, оперативно убрали от греха подальше с опасного места и дали прозвище Джерри.
Ракета, на запуск которой приполз посмотреть Джерри, вывела на орбиту космический корабль ЕКА JUICE, предназначенный для спутников Юпитера. Экспедиция продлится 10 лет и исследует Юпитер и три его ледяных спутника, которые могли бы содержать подземные океаны. Причем, только один путь до самой большой планеты займет 8 лет! Затем корабль попытаются вывести на орбиту Ганимеда (одного из спутников Юпитера) для подробного его изучения. Считается, что подземный океан на Ганимеде содержит больше воды, чем все океаны Земли.
Источник:
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