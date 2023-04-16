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Ленивца обнаружили на стартовой площадке во время запуска ракеты к Юпитеру

Ленивца обнаружили на стартовой площадке во время запуска ракеты к Юпитеру

Автор:
16 апреля 2023 11:40
Сообщество : Космос
Метки: Старт ракеты   космодром   космос   ленивец   ракета   юпитер   
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Многие хотели бы понаблюдать за стартом космической ракеты вблизи, но пока одни мечтают, другие уверенно ползут прямо к цели.

Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило ракету к Юпитеру в пятницу со стартовой площадки Французской Гвианы, но все внимание зрителей приковал к себе ленивец.

Буквально за несколько минут до старта ракеты медлительный зверь предстал перед одной из видеокамер, установленных для наблюдения за ракетой в режиме реального времени.

Шерстяного красавца, попавшего в прямой эфир, оперативно убрали от греха подальше с опасного места и дали прозвище Джерри.


Ракета, на запуск которой приполз посмотреть Джерри, вывела на орбиту космический корабль ЕКА JUICE, предназначенный для спутников Юпитера. Экспедиция продлится 10 лет и исследует Юпитер и три его ледяных спутника, которые могли бы содержать подземные океаны. Причем, только один путь до самой большой планеты займет 8 лет! Затем корабль попытаются вывести на орбиту Ганимеда (одного из спутников Юпитера) для подробного его изучения. Считается, что подземный океан на Ганимеде содержит больше воды, чем все океаны Земли.

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Метки: Старт ракеты   космодром   космос   ленивец   ракета   юпитер   
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5  комментариев
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2k
Lexx 53 минуты назад
Пытался свалить с этой планеты. Заодно стать первым в мире ленивцем-космонавтом.
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56k
Завет Ильича 10 минут назад
Опять не мы полетели...Прости нас Юра.
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104k
parallax 18 минут назад
Странно, что он был так далеко от леса, своей естественной среды обитания.
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12k
GROMOZEKA 49 минут назад
Блиц добрался до космодрома


Ссылка youtu.be
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2k
Павел Новиченко 51 минуту назад
Джерри домой хотел попасть автостопом через Юпитер, обломали ...
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