Ленивца обнаружили на стартовой площадке во время запуска ракеты к Юпитеру

Европейское космическое агентство (ЕКА) запустило ракету к Юпитеру в пятницу со стартовой площадки Французской Гвианы, но все внимание зрителей приковал к себе ленивец.

Буквально за несколько минут до старта ракеты медлительный зверь предстал перед одной из видеокамер, установленных для наблюдения за ракетой в режиме реального времени.