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Космический аппарат «Юнона» прислал детальные изображения облаков над Юпитером

Космический аппарат «Юнона» прислал детальные изображения облаков над Юпитером

Автор:
26 сентября 2022 15:30
Сообщество : Космос
Метки: Juno   Ynews   атмосфера   зонд   изучение космоса   космос   наука   облака   планета юпитер   юпитер   
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Разработчик программного обеспечения Джеральд Эйхштедт создал потрясающие 3D-рендеры облаков над Юпитером на основе данных зонда NASA «Юнона» и представил их на научном конгрессе Europlanet на прошлой неделе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Juno   Ynews   атмосфера   зонд   изучение космоса   космос   наука   облака   планета юпитер   юпитер   
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5  комментариев
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10k
kaboza Час назад
вот а для на куда это знать? тем более напоминает скрины от плагинов винампа
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21k
BiZ Полчаса назад
это чушь слоновья. все эти пики есть программные ошибки экстраполяции большого количества фотографий.
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7k
au3 2 часа назад
А аппарат "Авось" не долетел?
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2k
poбт 2 часа назад
рендеры так себе, в фотошоп у них лучше получается
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