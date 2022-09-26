Космический аппарат «Юнона» прислал детальные изображения облаков над Юпитером

«Миссия «Юнона» дает нам возможность наблюдать за Юпитером способом, который практически недоступен для наземных телескопических наблюдений, — сказал Эйхштедт. — Мы можем получить изображения облаков под разными углами всего за несколько минут. Это открыло новую возможность для получения 3D-моделей верхней части облаков Юпитера. Кажется, что изображения удивительных хаотических бурь на Юпитере оживают, показывая облака, поднимающиеся на разных высотах».



Основываясь на различных способах отражения и рассеяния солнечного света облаками Юпитера, исследователи смогли точно определить высоту вершин облаков. Облака в верхних слоях атмосферы имеют наиболее интенсивное солнечное освещение. Но глубже в атмосфере поглощается больше света, прежде чем он рассеивается обратно в камеру верхушками облаков. Понимание относительной высоты остроконечных столбов внутри завитков может помочь ученым узнать больше об элементах, из которых они состоят.