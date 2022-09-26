Космический аппарат «Юнона» прислал детальные изображения облаков над Юпитером

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Разработчик программного обеспечения Джеральд Эйхштедт создал потрясающие 3D-рендеры облаков над Юпитером на основе данных зонда NASA «Юнона» и представил их на научном конгрессе Europlanet на прошлой неделе.
При первом взгляде на эту фотографию вы можете принять её за крупный план сахарной глазури на кексе. Но эти водовороты и пики на самом деле являются облаками в небе Юпитера, сфотографированными зондом NASA «Juno» («Юнона»).
Разработчик программного обеспечения Джеральд Эйхштедт создал потрясающие 3D-рендеры облаков на основе данных "Юноны" и представил их на научном конгрессе Europlanet на прошлой неделе.
«Миссия «Юнона» дает нам возможность наблюдать за Юпитером способом, который практически недоступен для наземных телескопических наблюдений, — сказал Эйхштедт. — Мы можем получить изображения облаков под разными углами всего за несколько минут. Это открыло новую возможность для получения 3D-моделей верхней части облаков Юпитера. Кажется, что изображения удивительных хаотических бурь на Юпитере оживают, показывая облака, поднимающиеся на разных высотах».
Основываясь на различных способах отражения и рассеяния солнечного света облаками Юпитера, исследователи смогли точно определить высоту вершин облаков. Облака в верхних слоях атмосферы имеют наиболее интенсивное солнечное освещение. Но глубже в атмосфере поглощается больше света, прежде чем он рассеивается обратно в камеру верхушками облаков. Понимание относительной высоты остроконечных столбов внутри завитков может помочь ученым узнать больше об элементах, из которых они состоят.
Основываясь на различных способах отражения и рассеяния солнечного света облаками Юпитера, исследователи смогли точно определить высоту вершин облаков. Облака в верхних слоях атмосферы имеют наиболее интенсивное солнечное освещение. Но глубже в атмосфере поглощается больше света, прежде чем он рассеивается обратно в камеру верхушками облаков. Понимание относительной высоты остроконечных столбов внутри завитков может помочь ученым узнать больше об элементах, из которых они состоят.
«Юнона» — космический зонд НАСА, который находится на орбите Юпитера с 2016 года. На его борту есть камера видимого света под названием JunoCamera, которая регулярно делает потрясающие фотографии Юпитера и его спутников.
Зонд достиг Юпитера 4 июля 2016 года после пятилетнего путешествия на расстояние 2,8 миллиарда километров от Земли. После успешного маневра торможения он вышел на длинную полярную орбиту, пролетев в пределах 5000 км от клубящихся вершин облаков планеты.
Раз в две недели зонд приближается к облакам планеты на расстояние всего 4200 км — слишком близко, чтобы обеспечить глобальный охват на одном изображении.
Зонд достиг Юпитера 4 июля 2016 года после пятилетнего путешествия на расстояние 2,8 миллиарда километров от Земли. После успешного маневра торможения он вышел на длинную полярную орбиту, пролетев в пределах 5000 км от клубящихся вершин облаков планеты.
Раз в две недели зонд приближается к облакам планеты на расстояние всего 4200 км — слишком близко, чтобы обеспечить глобальный охват на одном изображении.
Юпитер — пятая планета от Солнца и самая большая в нашей Солнечной системе. Это массивный газовый шар, состоящий в основном из водорода и гелия с некоторыми тяжелыми элементами.
Ни один из предыдущих космических аппаратов не вращался так близко к Юпитеру, хотя два других были отправлены на гибель через его атмосферу. Водоворот высокоэнергетических частиц, движущихся почти со скоростью света, является самой жесткой радиационной средой в Солнечной системе.
Чтобы справиться с этими тяжелыми условиями, космический корабль был защищен специальной радиационно стойкой проводкой и сенсорной защитой. Его самый важный «мозг» — бортовой компьютер космического корабля — размещен в бронированном хранилище из титана и весит 172 кг.
Ожидается, что корабль будет изучать состав атмосферы планеты до 2025 года.
Чтобы справиться с этими тяжелыми условиями, космический корабль был защищен специальной радиационно стойкой проводкой и сенсорной защитой. Его самый важный «мозг» — бортовой компьютер космического корабля — размещен в бронированном хранилище из титана и весит 172 кг.
Ожидается, что корабль будет изучать состав атмосферы планеты до 2025 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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