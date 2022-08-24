Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел удивительные полярные сияния на Юпитере

Полярные сияния, туманы, спутники и кольца — это лишь некоторые из деталей, которые без труда можно рассмотреть на двух фотографиях. Детализация и качество снимков удивили даже экспертов, которые продолжают восхищаться возможностями «Джеймса Уэбба».

«Честно говоря, мы не ожидали, что получится настолько хорошо», — призналась астроном Имке де Патер. Де Патер, почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли, руководила наблюдениями за Юпитером вместе с Тьерри Фуше, профессором Парижской обсерватории. «Это действительно замечательно, что мы можем рассмотреть Юпитер в деталях вместе с его кольцами, крошечными спутниками и даже галактиками на одной из фотографий», — сказала она.