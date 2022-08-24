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Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел удивительные полярные сияния на Юпитере

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» запечатлел удивительные полярные сияния на Юпитере

Автор:
24 августа 2022 20:48
Сообщество : Космос
Метки: Ynews   космический телескоп джеймс уэбб   космос   наука   новости науки   фотографии из космоса   юпитер   
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«Джеймс Уэбб» позволил нам поближе рассмотреть Юпитер еще на снимке, сделанном во время ввода телескопа в эксплуатацию. Но он меркнет в сравнении с полностью обработанными фотографиями Юпитера, которые на днях опубликовало NASA. Два снимка, сделанные камерой ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), показывают самую большую планету Солнечной системы в невероятных деталях.

Полярные сияния, туманы, спутники и кольца — это лишь некоторые из деталей, которые без труда можно рассмотреть на двух фотографиях. Детализация и качество снимков удивили даже экспертов, которые продолжают восхищаться возможностями «Джеймса Уэбба».

«Честно говоря, мы не ожидали, что получится настолько хорошо», — призналась астроном Имке де Патер. Де Патер, почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли, руководила наблюдениями за Юпитером вместе с Тьерри Фуше, профессором Парижской обсерватории. «Это действительно замечательно, что мы можем рассмотреть Юпитер в деталях вместе с его кольцами, крошечными спутниками и даже галактиками на одной из фотографий», — сказала она.

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Это стало возможным благодаря трем фильтрам NIRCam, которые отображают различные длины волн инфракрасного света. Поскольку этот тип света не виден человеческому глазу, фильтры позволяют людям разглядеть детали планеты. Как только необработанные данные были собраны, ученая Джуди Шмидт преобразовала их в изображения, которые мы видим сегодня.

Хотя формально у Шмидт нет астрономического образования, она занимается обработкой снимков из космоса и уже десять лет работает с данными NASA. Это не первый ее опыт обработки изображений, присланных «Джеймсом Уэббом». Недавно она опубликовала несколько эффектных снимков спиральных галактик, сделанных телескопом.

Что касается фотографий Юпитера, то на них хорошо видны ключевые ориентиры, в том числе Большое Красное Пятно. На этих изображениях он кажется белым, но не зря. «Яркость здесь указывает на большую высоту — поэтому Большое Красное Пятно имеет высотную дымку, как и экваториальная область, — говорит Хайди Хаммель, междисциплинарный ученый «Уэбба» по наблюдениям за Солнечной системой и вице-президент по науке в AURA. — Многочисленные яркие белые «пятна» и «полосы», вероятно, представляют собой очень высокие вершины облаков конденсированных конвективных штормов».

На более отдаленном снимке планеты «Уэббу» удалось запечатлеть кольца Юпитера. Это впечатляющее достижение, если учесть, что кольца в миллион раз слабее планеты. Также на фотографии видны два спутника Юпитера, Амальтея и Адрастея.

Исследователи продолжают анализировать данные о Юпитере, которые предоставил «Уэбб», и ожидают узнать еще больше о газовом гиганте.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   космический телескоп джеймс уэбб   космос   наука   новости науки   фотографии из космоса   юпитер   
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2  комментария
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ron 2 часа назад
Ну у Хаббла на Юпитере есть уточки, так что я за него.
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64
Sneg Полчаса назад
Ни чего конкретного. Только предположительно, возможно, может быть... Ну, сфоткали юпитер, какая от этого польза? Сияние увидели? О, даааа... На земле проблем хватает. На местных делах лучше сконцентрируйтесь!
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