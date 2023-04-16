8 уморительных фото котиков, обученных забавному трюку

Подборка классных ретро-снимков кормления котов и кошек прямо во время дойки коровы.
Первый слайд довольно известен в интернете, но не все знают, что это целая фотосерия, сделанная в 1954 году американским фотографом Натом Фарбманом для журнала LIFE на ферме в Калифорнии.
Фермер Арт Бадерчер научил этому трюку сначала кошечку Сквиррли, а потом уже и другие коты с этой фермы начали исполнять такое шоу во время дойки коров.
Но как выяснилось, они были не первыми, кто научился такому фокусу. Мне удалось найти и несколько более ранних снимков с похожим сюжетом. Например, этот снимок датируется аж 1898 годом и хранится в американской библиотеке Конгресса.
Там же я нашёл фото и с двумя смышлеными котами, которые тоже не растерялись. Данное фото подписано так: "От производителя до потребителя", 1909 год.
Тоже классный кадр. Смотрю и улыбаюсь. Имя фотографа, к сожалению, неизвестно, но фото датируется 1921 годом, а негатив хранится в библиотеке Государственного университета Колорадо.
В общем, как видите, если котики хотят молока, то они готовы на всё. Кстати говоря, далеко не у всех современных кошек усваивается лактоза, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратнее, давая взрослым кошкам коровье молоко.
Ну и закончим давайте вот таким кадром:
Фотограф тут немного "промазал", нажимая кнопку спуска затвора, так как струйки молока в кадре не видно. Но кот явно ждет свою порцию, а паренёк знает, что схема рабочая
Источник:
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