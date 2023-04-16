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8 уморительных фото котиков, обученных забавному трюку

8 уморительных фото котиков, обученных забавному трюку

Автор:
16 апреля 2023 09:52
Сообщество : Животные
Метки: дойка   забавно   корова   котики   молоко   ретро   трюк   фото   
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Подборка классных ретро-снимков кормления котов и кошек прямо во время дойки коровы.

Первый слайд довольно известен в интернете, но не все знают, что это целая фотосерия, сделанная в 1954 году американским фотографом Натом Фарбманом для журнала LIFE на ферме в Калифорнии.

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Фермер Арт Бадерчер научил этому трюку сначала кошечку Сквиррли, а потом уже и другие коты с этой фермы начали исполнять такое шоу во время дойки коров.

Но как выяснилось, они были не первыми, кто научился такому фокусу. Мне удалось найти и несколько более ранних снимков с похожим сюжетом. Например, этот снимок датируется аж 1898 годом и хранится в американской библиотеке Конгресса.

Там же я нашёл фото и с двумя смышлеными котами, которые тоже не растерялись. Данное фото подписано так: "От производителя до потребителя", 1909 год.

Тоже классный кадр. Смотрю и улыбаюсь. Имя фотографа, к сожалению, неизвестно, но фото датируется 1921 годом, а негатив хранится  в библиотеке Государственного университета Колорадо.

В общем, как видите, если котики хотят молока, то они готовы на всё. Кстати говоря, далеко не у всех современных кошек усваивается лактоза, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратнее, давая взрослым кошкам коровье молоко.

Ну и закончим давайте вот таким кадром:

Фотограф тут немного "промазал", нажимая кнопку спуска затвора, так как струйки молока в кадре не видно. Но кот явно ждет свою порцию, а паренёк знает, что схема рабочая

Источник:

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Метки: дойка   забавно   корова   котики   молоко   ретро   трюк   фото   
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1  комментарий
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hebpat Час назад
только одна женская фотка, у нас это исключительно женская профессия, мой дед в деревне, мог корову доить, но делал это только тогда когда бабушка, болела и не могла сама этого сделать
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