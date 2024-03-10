Что мы пьём? Подозрения по поводу машинной дойки коров. Мифы и правда

Прежде чем кого-то обвинять, давайте разберёмся: почему в молоко вообще что-то попадает?

Во-первых, количество «примесей» зависит от условий содержания животных. Увы, ни на одной ферме нет индивидуальных лакшери-стойл, ежедневных спа-процедур, ветдиетологов и массажистов. В большинстве своём молочные коровы содержатся в небольшом загоне, получают стандартный рацион и не гуляют круглый год по зелёным лужайкам, как в рекламе. Поэтому опилки, солома, шерсть, пыль и прочее обязательно попадут в парное молоко.