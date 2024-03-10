Что мы пьём? Подозрения по поводу машинной дойки коров. Мифы и правда

Правда ли, что во время машинной дойки в молоко попадает кровь? Да, действительно, иногда такое происходит. А ещё туда попадает слизь, соматические клетки и немного мусора. Неужели сельхозпроизводства скрывают такие ужасы от потребителей? Давайте разбираться.
Прежде чем кого-то обвинять, давайте разберёмся: почему в молоко вообще что-то попадает?
Во-первых, количество «примесей» зависит от условий содержания животных. Увы, ни на одной ферме нет индивидуальных лакшери-стойл, ежедневных спа-процедур, ветдиетологов и массажистов. В большинстве своём молочные коровы содержатся в небольшом загоне, получают стандартный рацион и не гуляют круглый год по зелёным лужайкам, как в рекламе. Поэтому опилки, солома, шерсть, пыль и прочее обязательно попадут в парное молоко.
Во-вторых, частый недостаток персонала. Перед доением корову нужно подготовить: привести в доильный отсек или стойло, смахнуть с неё пыль, помыть, продезинфицировать и помассажировать вымя. При использовании машинной дойки за одним работником закреплено от 10 до 200 с хвостиком голов. Как думаете, успеет одна доярка сделать все необходимые манипуляции с целым стадом?
В-третьих, доильные аппараты. С одной стороны, они очень сильно облегчают работу: прицепил к вымени насосы, через пять минут снял — готово. С другой стороны, большинство таких аппаратов не всегда учитывают физиологию молокоотдачи животных. Они то работают слишком сильно и травмируют соски, то, наоборот, недодаивают, отчего молоко застаивается. Как итог — соски трескаются, вымя воспаляется, развивается мастит.
Из-за болезней и попадают в кровь всевозможные биологические жидкости и клетки организма — кровь, слизь, лимфоциты, лейкоциты и прочие не самые полезные вещества. Само собой, бурёнок лечат, а с проблемой борются. Но не каждая корова получит уход вовремя. Почему? Смотри пункт два.
Получается, в продукцию на фабриках несъедобные вещи попадут в молоко с гигантской вероятностью! Но почему об этом никто не рассказывает? Всё это заговор молокозаводов?! Конечно же нет. Конечный потребитель получает чистое молоко без примесей. И вот почему.
Перед упаковкой и отправкой в магазин молоко проходит многоступенчатую обработку. Его процеживают, отсеивая крупные частицы мусора. Затем центрифугируют и отделяют посторонние биологические примеси, вроде крови и соматических клеток.
Дальше молоко проходит термическую обработку для подавления бактериального роста и удлинения срока хранения. После всех процедур очистки молоко проверяют ветсанитары — они определяют качество и безопасность продукции, её соответствие ГОСТу. И только по окончании всех этих этапов молоко попадает в пакеты и отправляется в магазины.
Источник:
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Много езжу по краю, за 35 лет наездил суммарно более млн км
Последний раз видел на дорогах края МОЛОКОВОЗ - где-то в конце 90-х
Последние 20 лет НИ РАЗУ молоковоз не видел
В цистернах с нержавейки возят только виноматериал с порта Новороссийска на винзаводы, для "отечественных" вин.....(брешут, канеш...)
Самое смешное - и молочных ферм не осталось
Все выращивают КРС на мясо
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А молокозаводы работают на китайском СОМ ( сухое молоко)
С чего они там его делают - хер знает, не из молока уж точно
Технологам очень нравится, кстати
Гораздо удобнее, чем с живым молоком....