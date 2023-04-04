10 ретро-фото с очень странных конкурсов красоты XX века

В середине прошлого века в США конкурсы красоты были невероятно популярны. Популярны настолько, что это кажется каким-то безумием. Конкурсы красоты устраивали и мясные фабрики, и производители пончиков, и вообще все подряд.
Кажется, что никто добровольно не стал бы участвовать в, например, конкурсе Мисс Подгузник (разве что ради шутки). Однако девушек, желающих победы в конкурсе, было хоть отбавляй. А всё потому, что даже местечковый конкурс, устроенный соседями-фермерами, казался красавицам ступенькой к началу карьеры настоящей модели.
Мисс Сосисок, 1955 год
На фото победительница конкурса — актриса Джин Кортни. Сам конкурс проходил во время Национальной недели хот-догов и спонсировался Zion Meat Company.
Мисс Картофель Айдахо, 1935 год
Мисс Лимон, 1930 год
Королева Пончиков, 1951 год
Королева пончиков Крис Нодланд позирует с пончиками в руке и Имбирным пончиком-маскотом в отеле «Губернатор Клинтон» в Нью-Йорке.
Мисс Национальная королева сомов, 1945 год
Победительница и признанная королева сомов Гейл Хупер из штата Теннесси держит сома весом в 25 кг.
Радио Королева, 1939 год
Мисс Атомная бомба, 1957 год
Такой дикий конкурс возник из-за желания объединить две «достопримечательности» Лас-Вегаса — ядерные бомбы и красивых танцовщиц…
Мисс Королева подгузников, 1947 год
Мисс Национальная королева смеха, 1961 год
Мисс Магический маркер, 1954 год
Источник:
- 18 девушек, которые всего лишь хотели красивый маникюр
- "С доходом от 1 млн": меркантильные девушки и их запросы
- Азиатский макияж настолько преображает девушек, что их могут не узнать и близкие
- 17 девушек, которые сильно хотели обзавестись стильным и модными бровями, но что-то пошло не так
- 17 напоминаний, почему покраска волос в домашних условиях может закончиться полнейшей катастрофой