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10 ретро-фото с очень странных конкурсов красоты XX века

10 ретро-фото с очень странных конкурсов красоты XX века

Автор:
04 апреля 2023 08:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: девушки   забавно   конкурс красоты   красота   ретро   странности   фото   
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В середине прошлого века в США конкурсы красоты были невероятно популярны. Популярны настолько, что это кажется каким-то безумием. Конкурсы красоты устраивали и мясные фабрики, и производители пончиков, и вообще все подряд.

Кажется, что никто добровольно не стал бы участвовать в, например, конкурсе Мисс Подгузник (разве что ради шутки). Однако девушек, желающих победы в конкурсе, было хоть отбавляй. А всё потому, что даже местечковый конкурс, устроенный соседями-фермерами, казался красавицам ступенькой к началу карьеры настоящей модели.


Мисс Сосисок, 1955 год

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На фото победительница конкурса — актриса Джин Кортни. Сам конкурс проходил во время Национальной недели хот-догов и спонсировался Zion Meat Company.


Мисс Картофель Айдахо, 1935 год


Мисс Лимон, 1930 год


Королева Пончиков, 1951 год

Королева пончиков Крис Нодланд позирует с пончиками в руке и Имбирным пончиком-маскотом в отеле «Губернатор Клинтон» в Нью-Йорке. 


Мисс Национальная королева сомов, 1945 год

Победительница и признанная королева сомов Гейл Хупер из штата Теннесси держит сома весом в 25 кг.


Радио Королева, 1939 год


Мисс Атомная бомба, 1957 год

Такой дикий конкурс возник из-за желания объединить две «достопримечательности» Лас-Вегаса — ядерные бомбы и красивых танцовщиц…


Мисс Королева подгузников, 1947 год

Мисс Национальная королева смеха, 1961 год

Мисс Магический маркер, 1954 год

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Метки: девушки   забавно   конкурс красоты   красота   ретро   странности   фото   
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Михаил Сметанкин 10 минут назад
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