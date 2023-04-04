10 ретро-фото с очень странных конкурсов красоты XX века

Кажется, что никто добровольно не стал бы участвовать в, например, конкурсе Мисс Подгузник (разве что ради шутки). Однако девушек, желающих победы в конкурсе, было хоть отбавляй. А всё потому, что даже местечковый конкурс, устроенный соседями-фермерами, казался красавицам ступенькой к началу карьеры настоящей модели.

Мисс Сосисок, 1955 год