Ждал 50 лет: фермер вернул свой Rolex после того, как его съела корова

95-летний Джеймс Стил признается, что уже не рассчитывал снова увидеть свои часы Rolex Flash.
95-летний Джеймс Стил носил часы в 1974 году, когда однажды ремешок ослаб, и одна из его дойных коров насмехалась над ними. Фермер долгое время считал, что часы сами "появятся", однако этого так и не произошло, поэтому он был вынужден приобрести себе новый Rolex.
Часы удалось раскопать и вернуть Стилу только после того, как металлоискатель Лиам Кинг попросил разрешения на сканирование поля. Джеймс Стил, проживающий в Освестре, что в графстве Шропшир, заявил о большом удовлетворении, поскольку ему вернули его старые часы.
"Было одно морозное утро, и мы отправляли коров к ветеринару. Ремешок моих часов Rolex) ослаб, и корова его съела. Я его старательно искал, но так и не нашел. Я никогда не думал, что увижу их снова", — рассказал фермер.
В ответ на вопрос, готов ли он снова надеть свои часы, он сказал, что "шансов нет". При этом он продолжил, что ремонт часов будет стоить "целое состояние", поэтому он согласен просто получить их на память.
При этом сын Джеймса Эндрю, который сейчас обрабатывает ту же землю на ферме Treflach Hall в Освестре, Шроп, сказал, что потерянный Rolex считается "частью семейной истории".
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