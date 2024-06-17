Ждал 50 лет: фермер вернул свой Rolex после того, как его съела корова

95-летний Джеймс Стил носил часы в 1974 году, когда однажды ремешок ослаб, и одна из его дойных коров насмехалась над ними. Фермер долгое время считал, что часы сами "появятся", однако этого так и не произошло, поэтому он был вынужден приобрести себе новый Rolex.

Часы удалось раскопать и вернуть Стилу только после того, как металлоискатель Лиам Кинг попросил разрешения на сканирование поля. Джеймс Стил, проживающий в Освестре, что в графстве Шропшир, заявил о большом удовлетворении, поскольку ему вернули его старые часы.