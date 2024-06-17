FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2257 постов • 789 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Ждал 50 лет: фермер вернул свой Rolex после того, как его съела корова

Ждал 50 лет: фермер вернул свой Rolex после того, как его съела корова

Автор:
17 июня 2024 09:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: забавно   история   корова   ролекс   фото   часы   
1183
3

95-летний Джеймс Стил признается, что уже не рассчитывал снова увидеть свои часы Rolex Flash.

95-летний Джеймс Стил носил часы в 1974 году, когда однажды ремешок ослаб, и одна из его дойных коров насмехалась над ними. Фермер долгое время считал, что часы сами "появятся", однако этого так и не произошло, поэтому он был вынужден приобрести себе новый Rolex.

Часы удалось раскопать и вернуть Стилу только после того, как металлоискатель Лиам Кинг попросил разрешения на сканирование поля. Джеймс Стил, проживающий в Освестре, что в графстве Шропшир, заявил о большом удовлетворении, поскольку ему вернули его старые часы.

"Было одно морозное утро, и мы отправляли коров к ветеринару. Ремешок моих часов Rolex) ослаб, и корова его съела. Я его старательно искал, но так и не нашел. Я никогда не думал, что увижу их снова", — рассказал фермер.

В ответ на вопрос, готов ли он снова надеть свои часы, он сказал, что "шансов нет". При этом он продолжил, что ремонт часов будет стоить "целое состояние", поэтому он согласен просто получить их на память.

При этом сын Джеймса Эндрю, который сейчас обрабатывает ту же землю на ферме Treflach Hall в Освестре, Шроп, сказал, что потерянный Rolex считается "частью семейной истории".

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: забавно   история   корова   ролекс   фото   часы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Едондер пуп Час назад
Корова насмехается, металлоискатель просит разрешения... Сказка, в общем))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
lobster 4 минуты назад
Дизлайк за машинный перевод, автор - ленивая ж*па.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Aleksandr Karin 37 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Тигран Саркисян 57 минут назад
Корова насмехается, металлоискатель просит разрешения...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Колорад Час назад
Эта история дурно пахнет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3499 постов (3196 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

848642



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину, водитель авто устроил скандал
В Краснодаре Lada с чеченскими номерами наехала на лежащего без сознания мужчину,...
В Саратове задержали напавшего на девочку приезжего мужчину
В Саратове задержали напавшего на девочку приезжего мужчину
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Коубы
Коубы
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#новости#кошка#Прикол#Приколы#животные
#в мире#СССР#насекомые#рыба#факты#интересно#Еда
#люди#Юмор#Россия#Москва#сизо#заложники
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Коровий хаос поглощает Индию – тощие и жалкие святые Коровий хаос поглощает Индию – тощие и жалкие святые Почему в России набирает обороты практика «дырявых коров»? Почему в России набирает обороты практика «дырявых коров»? 8 уморительных фото котиков, обученных забавному трюку 8 уморительных фото котиков, обученных забавному трюку Не влезай – убьёт: рыба на 800 вольт, которую ловят при помощи коров Не влезай – убьёт: рыба на 800 вольт, которую ловят при помощи коров Польской корове захотелось приключений, поэтому она сбежала от пана к зубрам, которые её берегут Польской корове захотелось приключений, поэтому она сбежала от пана к зубрам, которые её берегут

На что жалуетесь?

Вернуться