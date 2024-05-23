Удивительные и забавные ретро фотографии с животными

Все снимки были сделаны в ХХ веке, были раскрашены и частично отреставрированы.
Бокал стаута для осла, Лондон 1960-е годы
Владелец "Мамби Армс" в Стратфорде угощает своего любимого ослика пинтой пива.
Азербайджанская ССР. Домашний лев "Кинг" за обеденным столом вместе со всей семьей Берберовых, 1971 год
Лев Кинг и семья архитектора Берберова в 1970-е годы были очень популярны, он них писали газеты и снимали фильмы. Об их квартирном зверинце знала практически вся страна и мир. Их семью называли прайдом. Но к сожалению у всего этого очень трагичная история, о которой стоит написать отдельный материал.
Дрессировщик Вальтер Запашный и его супруга Татьяна на прогулке с тигром Тайфуном, 1964 год
Медвежата у вepтoлета. Камчатская область, 1962 год
Смотритель Уипснейдского зоопарка и тигрята, Англия, 1937 год
Пингвины на прогулке, 1950 год
Директор эдинбургского зоопарка в Шотландии раз в неделю выводил пингвинов погулять по городу в качестве рекламной акции, 1950 год.
Американский солдат и его маленький ручной кенгуру, Австралия, 1942 год
Панда Минг фотографирует сына Берта Харди. Англия, 1939 год
Шахтёры с их рабочей лошадью в забое. Франция, 1970 год
Советский полярник кормит белого медведя сгущенкой, 1950 год
Японский студент читает книгу в парке в 1960 году в окружении оленей
Съемки заставки для киностудии MGM, 1928 год
Наверняка в кино перед началом фильма вы не раз видели заставку со львом, сидящим на тумбе и грозно рычащем. Сразу становится ясно, что этот фильм сняла компания Metro-Goldwyn-Mayer, одна из старейших в Голливуде. А лев Лео – талисман и символ студии с 1917 года.
«Глаза в глаза». Миконос, Греция, 1961 год
Женщина сидит со своим домашним гепардом за чаем в кафе Bois de Boulogne, Париж, 1932 год
Пингвин, "дающий" интервью московскому корреспонденту, Антарктида, 1966-й год
Прототип оленя из мультфильма «Бэмби», 1942 год
Художники студии "Disney" рисуют оленя перед началом работы над мультфильмом.
Матрос Королевского военно-морского флота Великобритании угощает дикобраза орeшком. Лондонский зоопарк, 1940 год
Смотритель зоопарка освежает пингвинов в жару
Зоопарк Копенгагена, 1955 год.
Кенийская аристократка позирует со своим олененком. Момбаса, 1909 год
Бегемотиха Фиби и ее детеныш не хотят позировать перед камерой в зоопарке Бронкса, 1967 год
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