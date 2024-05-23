FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16896 постов • 1712 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Удивительные и забавные ретро фотографии с животными

Удивительные и забавные ретро фотографии с животными

Автор:
23 мая 2024 10:06
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   милота   ретро   удивительно   фото   
818
21

Все снимки были сделаны в ХХ веке, были раскрашены и частично отреставрированы.

Бокал стаута для осла, Лондон 1960-е годы

Владелец "Мамби Армс" в Стратфорде угощает своего любимого ослика пинтой пива.

×

Азербайджанская ССР. Домашний лев "Кинг" за обеденным столом вместе со всей семьей Берберовых, 1971 год

Лев Кинг и семья архитектора Берберова в 1970-е годы были очень популярны, он них писали газеты и снимали фильмы. Об их квартирном зверинце знала практически вся страна и мир. Их семью называли прайдом. Но к сожалению у всего этого очень трагичная история, о которой стоит написать отдельный материал.


Дрессировщик Вальтер Запашный и его супруга Татьяна на прогулке с тигром Тайфуном, 1964 год


Медвежата у вepтoлета. Камчатская область, 1962 год


Смотритель Уипснейдского зоопарка и тигрята, Англия, 1937 год


Пингвины на прогулке, 1950 год

Директор эдинбургского зоопарка в Шотландии раз в неделю выводил пингвинов погулять по городу в качестве рекламной акции, 1950 год.


Американский солдат и его маленький ручной кенгуру, Австралия, 1942 год


Панда Минг фотографирует сына Берта Харди. Англия, 1939 год

Шахтёры с их рабочей лошадью в забое. Франция, 1970 год


Советский полярник кормит белого медведя сгущенкой, 1950 год


Японский студент читает книгу в парке в 1960 году в окружении оленей


Съемки заставки для киностудии MGM, 1928 год

Наверняка в кино перед началом фильма вы не раз видели заставку со львом, сидящим на тумбе и грозно рычащем. Сразу становится ясно, что этот фильм сняла компания Metro-Goldwyn-Mayer, одна из старейших в Голливуде. А лев Лео – талисман и символ студии с 1917 года.


«Глаза в глаза». Миконос, Греция, 1961 год

Женщина сидит со своим домашним гепардом за чаем в кафе Bois de Boulogne, Париж, 1932 год


Пингвин, "дающий" интервью московскому корреспонденту, Антарктида, 1966-й год


Прототип оленя из мультфильма «Бэмби», 1942 год

Художники студии "Disney" рисуют оленя перед началом работы над мультфильмом.


Матрос Королевского военно-морского флота Великобритании угощает дикобраза орeшком. Лондонский зоопарк, 1940 год


Смотритель зоопарка освежает пингвинов в жару

Зоопарк Копенгагена, 1955 год.



Кенийская аристократка позирует со своим олененком. Момбаса, 1909 год


Бегемотиха Фиби и ее детеныш не хотят позировать перед камерой в зоопарке Бронкса, 1967 год

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   забавно   милота   ретро   удивительно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Наталья Час назад
Комментарий к фото
На актёра Игоря Петренко похож)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3895 постов (3752 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1176260



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге дочери из России
«Старшие сказали, что помогут найти её»: отец чеченки Заурбековой высказался о побеге...
35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать
35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать
Набирающие популярность в сообществах
Джон Кэмпбелл — создатель американской научной фантастики золотого века⁠⁠
Джон Кэмпбелл — создатель американской научной фантастики золотого века⁠⁠
С начала года московские археологи обнаружили более 2000 артефактов
С начала года московские археологи обнаружили более 2000 артефактов
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#Автовсячина#история#кот#авто аварии#факты#инцидент#забавно
#люди#автомобили#Прикол#кино#полиция#аварии#конфликт#Юмор#новости#Китай
#животные#автомир#интересно#фильм#Россия#ДТП#США#кошка#СССР#собака
Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой Альтернатива бумажной книге, которая всегда под рукой 8 уморительных фото котиков, обученных забавному трюку 8 уморительных фото котиков, обученных забавному трюку Кошек любили всегда: 30 ретро-фото с котейками Кошек любили всегда: 30 ретро-фото с котейками Как люди прошлого представляли себе будущее Как люди прошлого представляли себе будущее 30 крайне странных обложек ретро-альбомов 30 крайне странных обложек ретро-альбомов 10 ретро-фото с очень странных конкурсов красоты XX века 10 ретро-фото с очень странных конкурсов красоты XX века

На что жалуетесь?

Вернуться