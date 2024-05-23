Удивительные и забавные ретро фотографии с животными

Азербайджанская ССР. Домашний лев "Кинг" за обеденным столом вместе со всей семьей Берберовых, 1971 год

Лев Кинг и семья архитектора Берберова в 1970-е годы были очень популярны, он них писали газеты и снимали фильмы. Об их квартирном зверинце знала практически вся страна и мир. Их семью называли прайдом. Но к сожалению у всего этого очень трагичная история, о которой стоит написать отдельный материал.