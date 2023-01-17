Фотограф из Германии делает потрясающие снимки котиков, показывая, сколько разных «я» может в них прятаться

Нильс Якоби делает снимки исключительно котиков, мастерски подлавливая самые комичные моменты их поведения. В результате он показывает через свои кадры все типы личностей, которые спрятаны в этих пушистых созданиях.
Фотографы — люди с уникальными способностями. Ведь они часто умудряются подловить тот самый нужный момент, который не замечают другие, и запечатлеть его. Но если даже с людьми фотосъёмки не всегда проходят гладко, то что тут говорить о животных. Здесь нужен особый подход к процессу работы, и фотограф из Германии по имени Нильс Якоби овладел им на все сто.
Так выглядит пик раздражения
Нильс Якоби занимается фотографией с 2011 года, и за это время он успел попробовать поснимать кого угодно и что угодно. Но, заметив, что его кадры с котами пользуются особой популярностью, фотограф решил, что теперь они будут его постоянными модельками. Так Нильс стал известным «котографом».
Н-невозмутимость
Особенно фотографа в этих лохматых созданиях привлекает их безграничная любознательность и независимость. Ведь какого кота будет волновать, что какой-то человек говорит ему слезть со стола?!
Шок и недоумение
Немного гимнастики языка
Секретный приёмчик, как успокоить котейку за минуту
А ну-ка иди сюда!
Презрение? Вы о чём?
Нередко подписчики пишут фотографу, что ему здоровски удаётся раскрыть всю кошачью личность и показать хвостатых с новой для них стороны.
Пушистая бестия
В смысле у котов нет эмоций?
Довольная морда
Извините, как к вам лучше обращаться? Царь, мой повелитель или господин?
Я тут покайфую немного, а остальное пусть подождёт
Фотосъёмки животных непросты тем, что каждый из них непредсказуем своим поведением. Если один кот будет тихонько сидеть в центре, то другой не станет тратить время впустую и начнёт свою операцию под лозунгом «надо где-то напакостничать да побыстрее». Но от этого работа «котографа» Нильса Якоби становится в разы интереснее и увлекательнее, несмотря на то, что в ней всё ещё остаются свои трудности.
Вы думали меня остановить картонными стенками?
Вот это дааа!
Что тут вообще происходит?
Источник:
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