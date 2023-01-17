Фотограф из Германии делает потрясающие снимки котиков, показывая, сколько разных «я» может в них прятаться

Фотосъёмки животных непросты тем, что каждый из них непредсказуем своим поведением. Если один кот будет тихонько сидеть в центре, то другой не станет тратить время впустую и начнёт свою операцию под лозунгом «надо где-то напакостничать да побыстрее». Но от этого работа «котографа» Нильса Якоби становится в разы интереснее и увлекательнее, несмотря на то, что в ней всё ещё остаются свои трудности.

Вы думали меня остановить картонными стенками?