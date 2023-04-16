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Пара превратила огромный пень в ванну на открытом воздухе

Пара превратила огромный пень в ванну на открытом воздухе

Автор:
16 апреля 2023 09:40
Сообщество : Сделай сам!
Метки: ванна   видео   круть   пень   своими руками   сделай сам   фото   
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Бывший учитель Джейкоб Вицлинг и бывшая модель Сара Андервуд сейчас живут на Северо-Западе США и увлекаются строительством разных объектов собственными руками.

Процесс пара документирует для своего аккаунта в TikTok. Особую популярность на платформе набрали ролики, в которых инфлюенсеры занимаются трансформацией гигантского елового пня в ванну на открытом воздухе.

Как утверждают авторы идеи, они не рубили дерево специально, а воспользовались 70-летней елью, которую повалил шторм на участке их соседа.

Попросив его поделиться частью ели, пара получила в распоряжение фрагмент, достаточно крупный, чтобы создать ванну для двоих. Сердцевина была удалена, поверхность защищена, а к получившейся емкости подвели воду, которую подогревают с помощью баллона пропана.

По словам Джейкоба и Сары на заполнение такой ванны уходит примерно 20 минут. При этом использованная вода затем идет на полив деревьев и кустарников на их участке. Видеоролики, в которых пара рассказывает о создании объекта, набрали в TikTok десятки миллионов просмотров.

Видео

Источник:

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Метки: ванна   видео   круть   пень   своими руками   сделай сам   фото   
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6  комментариев
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Олег 57 минут назад
Вкалывает мужик, а в заголовке ПАРА превратила :)
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207
Вовин 11 минут назад
десятки миллионов явно не пнём интересовались)
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6k
Vladimir 15 минут назад
Две недели он с пнем [мат] ... я. Да с такой бабой можно год на улицу не выходить.
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3k
vfrcbvec 42 минуты назад
Тут как фото миниатюры смотрится
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2k
Lexx Час назад
Так конечно интересней, чем тупо на дрова пустить.
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