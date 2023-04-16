Пара превратила огромный пень в ванну на открытом воздухе

Бывший учитель Джейкоб Вицлинг и бывшая модель Сара Андервуд сейчас живут на Северо-Западе США и увлекаются строительством разных объектов собственными руками.
Процесс пара документирует для своего аккаунта в TikTok. Особую популярность на платформе набрали ролики, в которых инфлюенсеры занимаются трансформацией гигантского елового пня в ванну на открытом воздухе.
Как утверждают авторы идеи, они не рубили дерево специально, а воспользовались 70-летней елью, которую повалил шторм на участке их соседа.
Попросив его поделиться частью ели, пара получила в распоряжение фрагмент, достаточно крупный, чтобы создать ванну для двоих. Сердцевина была удалена, поверхность защищена, а к получившейся емкости подвели воду, которую подогревают с помощью баллона пропана.
По словам Джейкоба и Сары на заполнение такой ванны уходит примерно 20 минут. При этом использованная вода затем идет на полив деревьев и кустарников на их участке. Видеоролики, в которых пара рассказывает о создании объекта, набрали в TikTok десятки миллионов просмотров.
Видео
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