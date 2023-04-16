Пара превратила огромный пень в ванну на открытом воздухе

По словам Джейкоба и Сары на заполнение такой ванны уходит примерно 20 минут. При этом использованная вода затем идет на полив деревьев и кустарников на их участке. Видеоролики, в которых пара рассказывает о создании объекта, набрали в TikTok десятки миллионов просмотров.