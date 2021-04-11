Подросток построил на заднем дворе дома американские горки

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Для этого потребовалось много древесины, пластиковые трубы, старое кресло от картинга, шлем и много терпения.
Один остроумный парнишка решил воздвигнуть в кратчайшие сроки у себя за днем дворе американские горки с 3-метровым перепадом высоты.
В марте месяце 19-летний Бен Толлидей (Ben Tolliday) задумал построить, а после на них прокатиться, американские горки с однополосным движением. В итоге молодому человеку потребовалось 3 недели, чтобы соорудить конструкцию в саду своих родителей в Атланте, штат Джорджия.
Ему удалось реализовать задуманное, пройдя путь проб и ошибок, сопровождавшихся не совсем удачными тестовыми заездами
Чтобы воплотить свой проект в жизнь, Бен разрушил половину балкона своих родителей, к которому и прикрепил рельсы, выполненные из пластиковых труб и деревянных брусов и реек.
Сначала конструкция американца была крутой и внезапной, с небольшим разбегом для достижения высоких скоростей, но после изменения углов она всё же стала куда безопаснее.
Тележку он соорудил из сиденья для картинга, соединив его с деревянными досками, имеющими 12 колёс, которые для большей устойчивости он прочно прикрепил к треку.
Сначала конструкция американца была крутой и внезапной, с небольшим разбегом для достижения высоких скоростей, но после изменения углов она всё же стала куда безопаснее.
Тележку он соорудил из сиденья для картинга, соединив его с деревянными досками, имеющими 12 колёс, которые для большей устойчивости он прочно прикрепил к треку.
«Мне всегда нравились американские горки, но я долго искал что-то, что можно было бы построить, и наткнулся на видео в YouTube, на котором кто-то сделал нечто подобное у себя на заднем дворе несколько лет назад, в итоге я решил, что тоже хочу попробовать», — рассказал Бен.
«Я был так счастлив, когда впервые по ней съехал, правда на это у меня ушло намного больше времени, чем я ожидал, и порой я был довольно близок к тому, чтобы сдаться.»
«Я думал, что на это я потрачу около недели, но в итоге потребовалось 3 недели, но это определённо того стоило.»
«Она очень плавная, довольно быстрая и очень страшная!»
Стоит отметить, что Бен не первый, кто построил на заднем дворе американские горки. Так, Шон Ларошель (Sean LaRochelle) из Калифорнии, после того, как все тематические парки в его стране из-за пандемии были закрыты, создал копию своего любимого аттракциона возле собственного дома в Напе, штат Калифорния, США.
«Я был так счастлив, когда впервые по ней съехал, правда на это у меня ушло намного больше времени, чем я ожидал, и порой я был довольно близок к тому, чтобы сдаться.»
«Я думал, что на это я потрачу около недели, но в итоге потребовалось 3 недели, но это определённо того стоило.»
«Она очень плавная, довольно быстрая и очень страшная!»
Стоит отметить, что Бен не первый, кто построил на заднем дворе американские горки. Так, Шон Ларошель (Sean LaRochelle) из Калифорнии, после того, как все тематические парки в его стране из-за пандемии были закрыты, создал копию своего любимого аттракциона возле собственного дома в Напе, штат Калифорния, США.
Ему удалось перенести волшебство Диснейленда домой, построив мини-версию американских горок Маттерхорн — знаменитый аттракцион, который был построен в 1959 году в Диснейленде в городе Аннахайм, штат Калифорния, и который по сей день считается одним из самых привлекательных в парке.
Нечто подобное также в 2019 году воздвигли на заднем дворе дома ещё несколько любителей парков развлечений. Этими парнями стали члены коллектива Ohio Valley Coasters Team: 24-летний химик Чед Миллер (Chad Miller) и его приятели — 25-летний Пол Полелле (Paul Polelle), 21-летний Алек Рейнольдс (Alec Reynolds) и Лукас Фейлдс (Lucas Feilds).
Нечто подобное также в 2019 году воздвигли на заднем дворе дома ещё несколько любителей парков развлечений. Этими парнями стали члены коллектива Ohio Valley Coasters Team: 24-летний химик Чед Миллер (Chad Miller) и его приятели — 25-летний Пол Полелле (Paul Polelle), 21-летний Алек Рейнольдс (Alec Reynolds) и Лукас Фейлдс (Lucas Feilds).
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