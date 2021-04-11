Подросток построил на заднем дворе дома американские горки

«Мне всегда нравились американские горки, но я долго искал что-то, что можно было бы построить, и наткнулся на видео в YouTube, на котором кто-то сделал нечто подобное у себя на заднем дворе несколько лет назад, в итоге я решил, что тоже хочу попробовать», — рассказал Бен.



«Я был так счастлив, когда впервые по ней съехал, правда на это у меня ушло намного больше времени, чем я ожидал, и порой я был довольно близок к тому, чтобы сдаться.»



«Я думал, что на это я потрачу около недели, но в итоге потребовалось 3 недели, но это определённо того стоило.»

«Она очень плавная, довольно быстрая и очень страшная!»



Стоит отметить, что Бен не первый, кто построил на заднем дворе американские горки. Так, Шон Ларошель (Sean LaRochelle) из Калифорнии, после того, как все тематические парки в его стране из-за пандемии были закрыты, создал копию своего любимого аттракциона возле собственного дома в Напе, штат Калифорния, США.