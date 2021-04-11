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Подросток построил на заднем дворе дома американские горки

Подросток построил на заднем дворе дома американские горки (2 фото + 3 видео)

Автор:
11 апреля 2021 10:05
Сообщество : Сделай сам!
Метки: американские горки   видео   горки   подросток   своими руками   сделай сам   сша   фото   
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Для этого потребовалось много древесины, пластиковые трубы, старое кресло от картинга, шлем и много терпения.

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Метки: американские горки   видео   горки   подросток   своими руками   сделай сам   сша   фото   
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Roman Полчаса назад
Ля, нафига он так орет ... мы жопами на линолиумах и не с таких горок летали, и то не орали так.
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