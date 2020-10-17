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Как сшить римскую штору своими руками

Как сшить римскую штору своими руками (8 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2020 09:18
Сообщество : Сделай сам!
Метки: видео   римская штора   своими руками   сделай сам   фото   
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Римская штора – полотно небольшого размера, которое закрывает окно в пределах рамы. Она имеет механизм подъема, поэтому штору можно поднимать или опускать при необходимости: закрывать окно от знойного солнца или, наоборот, пускать в комнату солнечный свет.

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Метки: видео   римская штора   своими руками   сделай сам   фото   
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