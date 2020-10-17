Как сшить римскую штору своими руками

Римская штора – полотно небольшого размера, которое закрывает окно в пределах рамы. Она имеет механизм подъема, поэтому штору можно поднимать или опускать при необходимости: закрывать окно от знойного солнца или, наоборот, пускать в комнату солнечный свет.
При подъеме штора ложится горизонтальными складками.
По одной из легенд в строящемся Древнем Риме такими шторами из тяжелой плотной и мокрой ткани придумали закрывать окна от пыли, которая летела от строительного материала и камня, а потом они пригодились и для защиты от палящих лучей. Но вместе с тем возникла необходимость приподнимать их, чтобы впустить воздух и проветрить комнату.
По другой легенде идея штор пришла от римских мореплавателей, по такому же принципу подъема и опускания тогда делали паруса.
В наше время римские шторы- очень модный элемент интерьера. Это сочетание мягкости ткани и функциональности жалюзи. Модные шторы вешают не только на кухне и в ванной, небольших помещениях с узкими окнами, но и в просторных гостиных с большими окнами из пластика. В последнем случае используют либо одну широкую штору, либо несколько маленьких. Лично мне вариант из нескольких шторок больше импонирует.
Римские шторы шьют из разных тканей – однотонных и с рисунком, в цветочек и полоску, плотных и полупрозрачных, со сложным плетением. Иногда нижний край дополнительно декорируют.
Шторы могут крепиться как внутри оконного проема близко к стеклу, так и по внешней стороне окна. Образцы вы можете увидеть на фото.
По одной из легенд в строящемся Древнем Риме такими шторами из тяжелой плотной и мокрой ткани придумали закрывать окна от пыли, которая летела от строительного материала и камня, а потом они пригодились и для защиты от палящих лучей. Но вместе с тем возникла необходимость приподнимать их, чтобы впустить воздух и проветрить комнату.
По другой легенде идея штор пришла от римских мореплавателей, по такому же принципу подъема и опускания тогда делали паруса.
В наше время римские шторы- очень модный элемент интерьера. Это сочетание мягкости ткани и функциональности жалюзи. Модные шторы вешают не только на кухне и в ванной, небольших помещениях с узкими окнами, но и в просторных гостиных с большими окнами из пластика. В последнем случае используют либо одну широкую штору, либо несколько маленьких. Лично мне вариант из нескольких шторок больше импонирует.
Римские шторы шьют из разных тканей – однотонных и с рисунком, в цветочек и полоску, плотных и полупрозрачных, со сложным плетением. Иногда нижний край дополнительно декорируют.
Шторы могут крепиться как внутри оконного проема близко к стеклу, так и по внешней стороне окна. Образцы вы можете увидеть на фото.
Их вешают отдельно сами по себе или вместе с классическими портьерами и тюлем.
Считается, что все, что модно – дорого. Но для нас – рукодельниц нет ничего невозможного. И вполне можно сшить римские шторы самим.
Римские шторы на окна своими руками или на дверной проем делают одинаково.
Считается, что все, что модно – дорого. Но для нас – рукодельниц нет ничего невозможного. И вполне можно сшить римские шторы самим.
Римские шторы на окна своими руками или на дверной проем делают одинаково.
Материалы для изготовления римской шторы
Нам потребуется сама ткань прежде всего. По качеству для римской шторы лучше использовать не очень тяжелое полотно, чтобы оно легко драпировалось. Вместе с тем ткань должна быть плотной, не используйте трикотаж, который будет тянуться под весом вставленных реек.
Ткани на одну шторку потребуется совсем не много, ее расход определяем исходя из длины и ширины окна с учетом припусков на швы. Плюс еще немного ткани нужно для кармашков, в которые будут вставлены рейки.
Ткани на одну шторку потребуется совсем не много, ее расход определяем исходя из длины и ширины окна с учетом припусков на швы. Плюс еще немного ткани нужно для кармашков, в которые будут вставлены рейки.
Для подъемного механизма:
Липкая двухсторонняя лента для крепления шторки к карнизу шириной 2,5 см. Такие продают в магазинах товаров для шитья.
Металлические или пластмассовые колечки и саморезы с крючком, через которые будет продеваться шнур.
Для узкой шторки крючков потребуется три.
Число колечек = числу складок на шторе, умноженному на 3.
Нейлоновый шнур. Можно использовать и любой другой, а для лучшего скольжения соединить его с леской (4мм).
Рейки, по которым будут формироваться складки. Ширина реек примерно 1,5 см. Можно использовать пластиковый профиль, штапики, кабель каналы, штыри, бамбуковые палочки.
Утяжелитель – это планка, которая вставляется по низу шторки. В магазине товаров для ремонта можно купить какую-нибудь обналичку.
Брусок шириной не менее 2,5 см, на который будет крепиться наша штора на окне, по сути – самодельный карниз.
Рейки, утяжелитель и брусок готовим длиной на один сантиметр меньше ширины готовой шторы.
Крепления для карниза.
Горячий клей, мебельный степлер или гвоздики с декоративными шляпками.
А также нам будут нужны иголка, нитки, ножницы, швейная машинка и утюг.
Металлические или пластмассовые колечки и саморезы с крючком, через которые будет продеваться шнур.
Для узкой шторки крючков потребуется три.
Число колечек = числу складок на шторе, умноженному на 3.
Нейлоновый шнур. Можно использовать и любой другой, а для лучшего скольжения соединить его с леской (4мм).
Рейки, по которым будут формироваться складки. Ширина реек примерно 1,5 см. Можно использовать пластиковый профиль, штапики, кабель каналы, штыри, бамбуковые палочки.
Утяжелитель – это планка, которая вставляется по низу шторки. В магазине товаров для ремонта можно купить какую-нибудь обналичку.
Брусок шириной не менее 2,5 см, на который будет крепиться наша штора на окне, по сути – самодельный карниз.
Рейки, утяжелитель и брусок готовим длиной на один сантиметр меньше ширины готовой шторы.
Крепления для карниза.
Горячий клей, мебельный степлер или гвоздики с декоративными шляпками.
А также нам будут нужны иголка, нитки, ножницы, швейная машинка и утюг.
Строим выкройку римской шторы своими руками
Универсальная выкройка римской шторы нам не нужна, так как ее можно сделать своими руками для каждого индивидуального случая.
Нужно только знать размеры окна. Я буду использовать для примера размер окна 120 х 220 см.
Ширина шторы
Ширина шторы внутри окна равна ширине окна – 1 см. Прибавляем к этой величине по 1,5 см на припуски с каждой стороны:
120-1+1,5+1,5=122
Если шторка будет располагаться по внешней стороне окна, то к ее ширине надо добавить 5 см:
120+5+1,5+1,5=128
Длина шторы
Тут у нас расчет будет посложнее.
Римскую штору можно сшить двойной, по изнанке пришить кулиски из тесьмы или полос ткани для вставки реек. Но я предлагаю другой вариант, более простой и аккуратный, как мне кажется. Люблю, чтобы и с изнаночной стороны все выглядело красиво.
Длина шторы равна высоте окна – 1 см (для внутренней шторки, для наружной – произвольный размер).
Прибавляем на подгиб снизу 7,5 см и на подгиб сверху – 3 см:
220-1+3+7,5=229,5
И еще нам надо прибавить ткани на кармашки для реек.
Ширина одного кармашка – 1,8 см (для рейки шириной 1,5 с учетом толщины). Умножаем ее на 2 =3,6 см.
Далее определим количество кармашков. Расстояние между рейками — это ширина складок шторы. Она может варьироваться от 18 до 30 см.
Длину шторы делим на выбранную по вашему усмотрению ширину складки:
220/30=7,3.
По целому числу получаем 7 складок, следовательно количество кармашков: 7-1=6.
Ширину кармашков умножаем на их количество: 3,6х6=21,6.
Получается, что на длину шторки нужно:
229,5+21,6=251,1 см.
Нужно только знать размеры окна. Я буду использовать для примера размер окна 120 х 220 см.
Ширина шторы
Ширина шторы внутри окна равна ширине окна – 1 см. Прибавляем к этой величине по 1,5 см на припуски с каждой стороны:
120-1+1,5+1,5=122
Если шторка будет располагаться по внешней стороне окна, то к ее ширине надо добавить 5 см:
120+5+1,5+1,5=128
Длина шторы
Тут у нас расчет будет посложнее.
Римскую штору можно сшить двойной, по изнанке пришить кулиски из тесьмы или полос ткани для вставки реек. Но я предлагаю другой вариант, более простой и аккуратный, как мне кажется. Люблю, чтобы и с изнаночной стороны все выглядело красиво.
Длина шторы равна высоте окна – 1 см (для внутренней шторки, для наружной – произвольный размер).
Прибавляем на подгиб снизу 7,5 см и на подгиб сверху – 3 см:
220-1+3+7,5=229,5
И еще нам надо прибавить ткани на кармашки для реек.
Ширина одного кармашка – 1,8 см (для рейки шириной 1,5 с учетом толщины). Умножаем ее на 2 =3,6 см.
Далее определим количество кармашков. Расстояние между рейками — это ширина складок шторы. Она может варьироваться от 18 до 30 см.
Длину шторы делим на выбранную по вашему усмотрению ширину складки:
220/30=7,3.
По целому числу получаем 7 складок, следовательно количество кармашков: 7-1=6.
Ширину кармашков умножаем на их количество: 3,6х6=21,6.
Получается, что на длину шторки нужно:
229,5+21,6=251,1 см.
Размеры ширины и длины откладываем по изнаночной стороне ткани и выкраиваем заготовку шторки.
Пошив римской шторы
Теперь приступаем к пошиву римской шторы своими руками.
Пошаговое описание:
Шаг 1. Подшиваем боковые швы, проглаживаем их утюгом.
Швы делайте маленькими и аккуратными.
Шаг 2. Откладываем сверху 3 см, подгибаем на изнаночную сторону, подворачиваем край на 0,5 см внутрь, проутюживаем и подшиваем.
Шаг 3. Снизу откладываем 7,5 см и подшиваем нижний край на расстоянии 5 см, предварительно также проутюжив.
Шаг 4. По изнаночной стороне отмечаем карандашом линии расположения кармашков, начиная снизу, на следующих расстояниях:
Пошаговое описание:
Шаг 1. Подшиваем боковые швы, проглаживаем их утюгом.
Швы делайте маленькими и аккуратными.
Шаг 2. Откладываем сверху 3 см, подгибаем на изнаночную сторону, подворачиваем край на 0,5 см внутрь, проутюживаем и подшиваем.
Шаг 3. Снизу откладываем 7,5 см и подшиваем нижний край на расстоянии 5 см, предварительно также проутюжив.
Шаг 4. По изнаночной стороне отмечаем карандашом линии расположения кармашков, начиная снизу, на следующих расстояниях:
30 см (ширина складки) –3,6 см (ширина кармашка) -30 -3,6-30-3,6-30 –3,6 -30 -3,6-30-3,6
В верхней части останется чуть больше 30 см, но это не страшно.
Ведь римскую штору не поднимают до самого верха, поэтому размер ее верхней части может быть произвольным и не обязательно равным ширине всех складок.
Шаг 5. Складываем ткань в местах кармашек, соединяя две линии, лицевой стороной внутрь. Получаем небольшие складочки, сметываем их, прошиваем на машинке.
В верхней части останется чуть больше 30 см, но это не страшно.
Ведь римскую штору не поднимают до самого верха, поэтому размер ее верхней части может быть произвольным и не обязательно равным ширине всех складок.
Шаг 5. Складываем ткань в местах кармашек, соединяя две линии, лицевой стороной внутрь. Получаем небольшие складочки, сметываем их, прошиваем на машинке.
Проутюживаем, направляя все кармашки обязательно вниз.
Это важное условие, при несоблюдении которого складки не будут хорошо ложиться.
Шаг 6. К верхнему краю шторы пришиваем липучую ленту двумя строчками (по верхнему и нижнему краю ленты).
Вот и все, наша римская штора готова. Еще раз ее проглаживаем утюгом.
Это важное условие, при несоблюдении которого складки не будут хорошо ложиться.
Шаг 6. К верхнему краю шторы пришиваем липучую ленту двумя строчками (по верхнему и нижнему краю ленты).
Вот и все, наша римская штора готова. Еще раз ее проглаживаем утюгом.
Карниз для римских штор своими руками
В принципе, проще было бы купить готовый карниз для римских штор. Но уж если до конца делать все своими руками, то поступаем следующим образом.
Берем подготовленный брусок и заворачиваем его в ткань. Используем ту же, что и для пошива шторы. Закрепляем степлером или декоративными гвоздиками.
Прибиваем к бруску с лицевой стороны липкую ленту, можно попробовать приклеить горячим пистолетом.
С обратной стороны по концам прикручиваем к бруску уголки, на которые будем подвешивать карниз к стене.
В нижней части бруска с краев и по центу вкручиваем саморезы с крючками.
Берем подготовленный брусок и заворачиваем его в ткань. Используем ту же, что и для пошива шторы. Закрепляем степлером или декоративными гвоздиками.
Прибиваем к бруску с лицевой стороны липкую ленту, можно попробовать приклеить горячим пистолетом.
С обратной стороны по концам прикручиваем к бруску уголки, на которые будем подвешивать карниз к стене.
В нижней части бруска с краев и по центу вкручиваем саморезы с крючками.
Как сделать подъемный механизм римской шторы
Ну и наконец, дошли мы до главного и заключительного этапа в изготовлении римской шторы.
Аккуратно пришиваем по краям (лучше как можно ближе к краю) и в центре на всех кармашках для реек колечки иголкой с ниткой.
Прикрепляем шторку к карнизу на липучку.
Раскладываем всю конструкцию на полу.
Определяем, с какой стороны будет у нас висеть шнур, за который мы будем подтягивать штору и вдеваем его сквозь кольца.
Край шнура прижигаем спичками, чтобы не распустился.
Лицом к нам изнаночная сторона шторы:
Пропускаем шнур сквозь крючок на бруске слева, затем сквозь крючок по середине, затем через крючок справа и опускаемся вниз по правому краю шторы, протягивая шнур через колечки.
Завязываем шнур узлом на последнем кольце.
Расправляем штору, натягиваем шнур и обрезаем его с левой стороны примерно на высоте середины шторы.
Берем новую веревку, вдеваем ее через левый и средний крючки карниза и затем через кольца по средней части шторы. Завязываем конец шнура на нижнем кольце. Начало шнура выравниваем с первым шнуром и обрезаем на этом же уровне.
Третью веревку вдеваем через первый крючок и опускаемся по колечкам по левой стороне шторы вниз. Завязываем на последнем кольце. Обрезаем начало шнура так же как первый и второй.
Еще раз натягиваем нити, проверяем, чтобы натяжение всех трех было равномерным. Иначе при подъеме шторы складки может перекосить.
Три свободных конца шнура заплетаем в косичку, красиво перевязываем.
Аккуратно пришиваем по краям (лучше как можно ближе к краю) и в центре на всех кармашках для реек колечки иголкой с ниткой.
Прикрепляем шторку к карнизу на липучку.
Раскладываем всю конструкцию на полу.
Определяем, с какой стороны будет у нас висеть шнур, за который мы будем подтягивать штору и вдеваем его сквозь кольца.
Край шнура прижигаем спичками, чтобы не распустился.
Лицом к нам изнаночная сторона шторы:
Пропускаем шнур сквозь крючок на бруске слева, затем сквозь крючок по середине, затем через крючок справа и опускаемся вниз по правому краю шторы, протягивая шнур через колечки.
Завязываем шнур узлом на последнем кольце.
Расправляем штору, натягиваем шнур и обрезаем его с левой стороны примерно на высоте середины шторы.
Берем новую веревку, вдеваем ее через левый и средний крючки карниза и затем через кольца по средней части шторы. Завязываем конец шнура на нижнем кольце. Начало шнура выравниваем с первым шнуром и обрезаем на этом же уровне.
Третью веревку вдеваем через первый крючок и опускаемся по колечкам по левой стороне шторы вниз. Завязываем на последнем кольце. Обрезаем начало шнура так же как первый и второй.
Еще раз натягиваем нити, проверяем, чтобы натяжение всех трех было равномерным. Иначе при подъеме шторы складки может перекосить.
Три свободных конца шнура заплетаем в косичку, красиво перевязываем.
Если вы решите пустить веревки, отступив от краев некоторое расстояние, тогда может понадобиться вкрутить еще один крючок на бруске для фиксации веревки.
Если штора широкая, то нити для подъема можно пропустить не по трем, а по пяти вертикальным линиям.
Если штора широкая, то нити для подъема можно пропустить не по трем, а по пяти вертикальным линиям.
В кармашки вставляем рейки, края лучше оставить не зашитыми. Тогда и стирать шторы будет легче: вытащили рейки и стирайте без проблем.
В нижней части шторы вставляем планку-утяжелитель.
Остается повесить штору на окно. Тут может понадобиться мужская помощь.
Потянули за шнурок – штора собралась в складки и поднялась.
Ослабили шнур, потянули за штору вниз – она опустилась.
Надеюсь, как сшить римскую штору своими руками, из моего подробного пошагового описания вам понятно .
А вот то видео, которое меня вдохновило, но в этот мастер класс я внесла свои изменения, о которых написала:
В нижней части шторы вставляем планку-утяжелитель.
Остается повесить штору на окно. Тут может понадобиться мужская помощь.
Потянули за шнурок – штора собралась в складки и поднялась.
Ослабили шнур, потянули за штору вниз – она опустилась.
Надеюсь, как сшить римскую штору своими руками, из моего подробного пошагового описания вам понятно .
А вот то видео, которое меня вдохновило, но в этот мастер класс я внесла свои изменения, о которых написала:
Дополнительные советы
Когда штору повесите, сбрызнете ее водой из пульверизатора, поднимите, расправьте складки и оставьте в таком состоянии до просушивания. Таким образом, складки запомнят нужную им позицию и всегда при подъеме будут легко и правильно укладываться.
Свободный край шнура намотайте на декоративный крючок, который можно прикрепить к стене.
Творческих вам успехов!
Свободный край шнура намотайте на декоративный крючок, который можно прикрепить к стене.
Творческих вам успехов!
Источник:
Ссылки по теме:
- Глобус своими руками
- Как собрать iPhone своими руками
- Подарок для бабушки своими руками
- Красивые и оригинальные поделки ко дню учителя в школу
- Как легко и быстро сделать красивых бабочек из бумаги
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...