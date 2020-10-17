Как сшить римскую штору своими руками

Ну и наконец, дошли мы до главного и заключительного этапа в изготовлении римской шторы.



Аккуратно пришиваем по краям (лучше как можно ближе к краю) и в центре на всех кармашках для реек колечки иголкой с ниткой.



Прикрепляем шторку к карнизу на липучку.



Раскладываем всю конструкцию на полу.



Определяем, с какой стороны будет у нас висеть шнур, за который мы будем подтягивать штору и вдеваем его сквозь кольца.



Край шнура прижигаем спичками, чтобы не распустился.



Лицом к нам изнаночная сторона шторы:



Пропускаем шнур сквозь крючок на бруске слева, затем сквозь крючок по середине, затем через крючок справа и опускаемся вниз по правому краю шторы, протягивая шнур через колечки.

Завязываем шнур узлом на последнем кольце.

Расправляем штору, натягиваем шнур и обрезаем его с левой стороны примерно на высоте середины шторы.

Берем новую веревку, вдеваем ее через левый и средний крючки карниза и затем через кольца по средней части шторы. Завязываем конец шнура на нижнем кольце. Начало шнура выравниваем с первым шнуром и обрезаем на этом же уровне.

Третью веревку вдеваем через первый крючок и опускаемся по колечкам по левой стороне шторы вниз. Завязываем на последнем кольце. Обрезаем начало шнура так же как первый и второй.

Еще раз натягиваем нити, проверяем, чтобы натяжение всех трех было равномерным. Иначе при подъеме шторы складки может перекосить.

Три свободных конца шнура заплетаем в косичку, красиво перевязываем.