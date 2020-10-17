Лежанка для собаки своими руками

Лежанка для собаки — незаменимый атрибут для владельца четвероногого, если хозяин не хочет, чтобы питомец спал на кровати или диване. Ведь большинство собак, как и людей, предпочитает отдыхать на чем-то мягком и удобном.
В зоомагазинах лежанки стоят достаточно дорого, даже те, что рассчитаны на небольших собачек. И намного выгоднее сделать место для отдыха животного самим, только придется потратить немного своего времени. Расскажем, как сделать простые лежанки для собак своими руками.
Основные рекомендации
Прежде чем взяться за изготовление лежанки, стоит изучить немного теории, тем более если вы делаете лежанку впервые и даже не знаете, с какой стороны подступиться к процессу изготовления.
Основные требования для собачьей лежанки и рекомендации по ее созданию приводим ниже:
шить ее стоит из достаточно плотного материала, который животное не повредит своими когтями при первом же использовании. Собачьи когти — толстые и крепкие и легко испортят тонкую ткань;
материал для лежанки должен или легко стираться, или с трудом пачкаться. Любая собака издает специфический запах и, поспав какое-то время на своей лежанке, передаст часть запаха ей. Кроме того, четвероногий гуляет на улице, передвигается по полу, перенося на своих лапах песок и мусор. Даже если регулярно мыть лапы животному, грязь все равно будет появляться на лежанке;
Основные требования для собачьей лежанки и рекомендации по ее созданию приводим ниже:
шить ее стоит из достаточно плотного материала, который животное не повредит своими когтями при первом же использовании. Собачьи когти — толстые и крепкие и легко испортят тонкую ткань;
материал для лежанки должен или легко стираться, или с трудом пачкаться. Любая собака издает специфический запах и, поспав какое-то время на своей лежанке, передаст часть запаха ей. Кроме того, четвероногий гуляет на улице, передвигается по полу, перенося на своих лапах песок и мусор. Даже если регулярно мыть лапы животному, грязь все равно будет появляться на лежанке;
Совет! Чтобы было проще содержать лежанку в чистоте, рекомендуем сделать и пару чехлов на нее, которые можно будет менять и стирать по мере загрязнения.
размеры собаки имеют значение. Для маленькой собачки можно сделать лежанку-домик или корзинку, причем из самых простых материалов: вес животного не продавит даже очень мягкий и тонкий наполнитель. С большими питомцами сложнее: здесь лежанка должна быть сконструирована немного по-другому. Масса тела у некоторых собак достигает веса взрослого человека, попробуйте поспать на голом полу сами и поймете, почему к лежанке крупного четвероногого предъявляются такие требования: нужно использовать плотный наполнитель, а также рекомендуется приподнять горизонтальную поверхность лежанки над полом и сделать упругое дно;
подумайте, где будет стоять лежанка: поместится ли она на выбранное место, впишется ли в интерьер;
на выбор типа лежанки и материалов для нее влияет и тип шерсти животного. Для короткошерстных собак подходят почти все материалы, а вот для длинношерстных не стоит брать ворсистые ткани;
на выбор типа лежанки и материалов для нее влияет и тип шерсти животного. Для короткошерстных собак подходят почти все материалы, а вот для длинношерстных не стоит брать ворсистые ткани;
возраст животного: если лежанка изготавливается для питомца в возрасте, то она должна быть более комфортной и мягкой, чем для молодого пса. Если лежанка создается для щенка, то ее можно сделать «на вырост», то есть с учетом взросления питомца;
понаблюдайте, как спит ваша собака. Кто-то любит растянуться во весь рост, а кто-то — свернуться клубочком. Исходя из этого, нужно также выбирать и размеры кроватки.
понаблюдайте, как спит ваша собака. Кто-то любит растянуться во весь рост, а кто-то — свернуться клубочком. Исходя из этого, нужно также выбирать и размеры кроватки.
На заметку! Если лежанка покажется собаке неудобной, она просто не будет на ней спать. Поэтому важно постараться сделать кроватку такой, чтобы она пришлась по душе питомцу. И дело не в красоте — она должна быть, в первую очередь, очень удобной для собаки.
Материалы и инструменты
Немного подробнее поговорим о материалах и инструментах, которые потребуются для изготовления лежака. Основные инструменты:
ножницы;
маркер по ткани или мыло — для нанесения разметки;
сантиметровая лента и линейка;
иголки и нитки. Последние должны быть прочными;
портновские булавки;
швейная машина (в идеале, хотя лежанку при желании можно сшить и вручную).
ножницы;
маркер по ткани или мыло — для нанесения разметки;
сантиметровая лента и линейка;
иголки и нитки. Последние должны быть прочными;
портновские булавки;
швейная машина (в идеале, хотя лежанку при желании можно сшить и вручную).
Материал мы выбираем в зависимости от типа шерсти животного, его размеров. И особое внимание нужно уделить набивке. Так, всякие холлофайберы и синтепоны использовать можно, но они лучше подходят для лежанок, предназначенных для небольших собак. Эти материалы плохи тем, что легко и быстро впитывают запахи, к тому же быстро теряют объемы. Советуем заменить их поролоном, а еще лучше — кокосовым волокном. Последнее почти не сминается, легко чистится, быстро сохнет.
Материалы для внешней отделки могут быть разными. Джинсовая ткань, хлопок и лен, гобелены, ряд синтетических материалов — идеальные варианты. Их легко стирать, они плотные и прочные, а значит, и долговечные, а еще практически не создают статического электричества.
Совет! Откажитесь от флиса, микрофибры, флока. Эти материалы имеют ворс, который быстро пачкается, с трудом отстирывается от грязи и тяжело чистится от шерсти. Хотя для гладкошерстных пород такие ткани можно использовать смело.
Совет! Откажитесь от флиса, микрофибры, флока. Эти материалы имеют ворс, который быстро пачкается, с трудом отстирывается от грязи и тяжело чистится от шерсти. Хотя для гладкошерстных пород такие ткани можно использовать смело.
Цвет тоже имеет значение. Лучше всего делать лежанку из материала темного цвета или с мелким принтом. Слишком светлые варианты будут быстро пачкаться, и лежанка потребует частого ухода, а в промежутках будет выглядеть неопрятно.
Не декорируйте лежанку! Собаке не важна красота, ей главное, чтобы было удобно. А всякие банты и бусины будут только мешать питомцу. Кроме того, некоторые животные начинают грызть декор и могут подавиться.
Виды и выкройки
Лежанка для собаки своими руками может быть разной, и в зависимости от выбранного вида нужно выбирать или строить самостоятельно выкройку. Самые распространенные варианты приводим в таблице ниже.
На самом деле, если включить фантазию, можно придумать массу вариантов лежанок. Есть лежанки-люльки, лежанки-кровати и даже лежанки-диваны. Ваш выбор будет зависеть только от вашего желания и ваших возможностей. А теперь посмотрим несколько фотоинструкций по созданию лежанок своими руками.
Круглая лежанка с кулиской
Эта лежанка-трансформер легко превращается в мягкую подушечку или же удобную кроватку для питомца — достаточно затянуть или распустить кулиску в верхней части бортика изделия. Это очень простой и подходящий для питомцев любых размеров вариант места для отдыха и сна.
Шаг 1. Приготовьте материал. В этом мастер-классе используется габардин двух цветов. Количество ткани нужно брать достаточное для создания лежанки для той или иной собаки. В этом случае для набивки используется холлофайбер. Также потребуется длинный шнурок для создания кулиски.
Шаг 1. Приготовьте материал. В этом мастер-классе используется габардин двух цветов. Количество ткани нужно брать достаточное для создания лежанки для той или иной собаки. В этом случае для набивки используется холлофайбер. Также потребуется длинный шнурок для создания кулиски.
Шаг 4. Теперь каждый квадрат нужно разделить на 16 секторов — нанести разметку. Найдите серединку квадрата и проведите через нее вертикальную и горизонтальную линии, строго параллельные краям ткани. Получится 4 сектора. Потом поделите разметкой эти сектора еще на две части, и следующие более мелкие сектора — еще на половину (ориентируйтесь на схему выкройки).
Шаг 5. Когда сектора будут размечены, на одном и том же расстоянии от центра по каждой линии сделайте метку. Соедините все метки одной линией — получится круг. Нарисуйте три круга: внешний, средний и внутренний.
Шаг 8. Прострочите на машинке все размеченные линии секторов, кроме одного, идущего к центру — через него будет проводиться набивка лежанки. Также не прошивайте пока самый внешний круг.
Шаг 9. Можно приступать к набивке. Сначала наполните холлофайбером дно (внутренний круг) и сразу зашейте ту часть сектора по периметру, что оставалась для набивки незашитой.
Шаг 10. Далее наполните боковые стороны будущей лежанки наполнителем, каждый сектор — одинаковым количеством наполнителя.
Шаг 13. Прострочите края на расстоянии 2 см от внешнего края, не забыв оставить место для вдевания шнурка.
Шаг 14. Теперь вставьте шнурок в лежанку и выпустите края наружу. Лежанка готова.
Такую лежанку можно использовать как в разложенном виде, так и стянув ее шнурком и превратив в кроватку.
Такую лежанку можно использовать как в разложенном виде, так и стянув ее шнурком и превратив в кроватку.
Видео — Очень простая лежанка-подушка
Лежак из толстовки своими руками
Если у вас небольшая собака, а дома есть старая толстовка и небольшая подушка, то вы вполне можете превратить ее в кровать для питомца за полчаса. Посмотрим, как это сделать.
Шаг 1. Сначала приготовьте материалы. Помимо толстовки и подушки, нужны иголки, нитки, ножницы, кусочек ткани, чтобы прикрыть места соединения рукавов.
Шаг 1. Сначала приготовьте материалы. Помимо толстовки и подушки, нужны иголки, нитки, ножницы, кусочек ткани, чтобы прикрыть места соединения рукавов.
Шаг 3. Расправьте кофту и проведите прямую линию от одной подмышечной впадины до другой. Сколите толстовку по этой линии булавками.
Шаг 4. Теперь пришейте рукава толстовки к бокам, но чуть-чуть не доходите до нижней части кофты. Это будущие бортики.
Шаг 6. Внутрь «тела» толстовки — в будущем это дно лежанки — вставьте небольшую подушку. Ее можно сшить самим.
Шаг 10. Вот такая симпатичная лежанка получилась. Сделать ее очень просто и даже не нужно быть обладателем швейной машины, чтобы все получилось.
Видео — Лежанка для собаки своими руками из старой кофты
Лежанка с бортами на завязках для маленькой собачки
Это один из самых простых мастер-классов по созданию лежака для собаки. Подойдет такая кроватка для любого по размерам питомца, но лучше всего в ней себя чувствуют именно маленькие собачки.
Шаг 1. Первым делом нужно сделать выкройку. Основа представлена на рисунке ниже. Обязательно учитывайте размеры своего животного при создании схемы.
Шаг 1. Первым делом нужно сделать выкройку. Основа представлена на рисунке ниже. Обязательно учитывайте размеры своего животного при создании схемы.
Шаг 2. Перенесите выкройку на лист бумаги. Затем нужно раскроить ткань, перенеся выкройку на материал, а далее вырезав нужные детали. Потребуется две детали вот такого формата.
Шаг 3. Сложите обе детали лицевыми сторонами ткани друг к другу и прошейте края. Не забудьте оставить места для вшивания завязок — они помогут собрать лежанку в дальнейшем. Можно сразу вшить ремешки, по одному на каждый уголок. Также нужно оставить отверстие для набивки и выворачивания лежанки.
Шаг 5. Наполните примерно на треть сшитую лежанку мягким наполнителем (в данном случае используют синтепон, так как лежанка рассчитана на маленькую собачку). Аккуратно распределите слой набивки внутри. Сделайте несколько швов по периметру дна лежанки, чтобы закрепить набивку внутри изделия и сформировать линии дна.
Шаг 6. Добавьте еще наполнителя после того, как прошили швы по периметру дна. Кстати, можно просто сделать швы по периметру до набивки, но оставить в них промежутки, через которые набивка будет размешена в дне лежанки. Эти места потом можно дополнительно прошить после окончательной набивки.
Шаг 7. Лежанка почти готова. Осталось только завязать бантики по уголкам изделия, и получится вот такая кроватка.
Видео — Лежанка-матрасик
Лежак-кровать для собаки
А вот эта лежанка для собак своими руками в изготовлении уже посложнее. Тут в ход пойдут не только ткани, но и дерево, и даже столярный инструмент. Такая кровать идеально подойдет для крупной собаки. Впрочем, если сделать ее небольших размеров, то на ней будет хорошо отдыхать и маленькому питомцу.
Шаг 1. Сначала готовим все материалы и инструменты. Потребуются электролобзик, рулетка, сверла, саморезы, клей. Основу лежанки сделаем из фанерных листов, установим ее не мебельные ножки, а внутрь постелим мягкую подушку. На листах фанеры нужно сразу сделать разметку: у лежанки будут дно, три полных бортика (задний и боковой) и один бортик со входом. Все это — прямоугольные элементы, вырезанные из фанеры.
Шаг 1. Сначала готовим все материалы и инструменты. Потребуются электролобзик, рулетка, сверла, саморезы, клей. Основу лежанки сделаем из фанерных листов, установим ее не мебельные ножки, а внутрь постелим мягкую подушку. На листах фанеры нужно сразу сделать разметку: у лежанки будут дно, три полных бортика (задний и боковой) и один бортик со входом. Все это — прямоугольные элементы, вырезанные из фанеры.
Шаг 2. Выпилите лобзиком детали нужных размеров. Просверлите все необходимые отверстия для саморезов.
Шаг 3. Далее, когда все заготовки для основы будут готовы, начинайте собирать лежанку. Ко дну нужно прикрутить все боковины, используя обычные саморезы.
Шаг 5. Края фанеры по периметру лежанки для красоты можно задекорировать кусочками досок, приклеив их на клей.
Шаг 6. Прогрунтуйте поверхности и дайте слою грунта высохнуть, а затем покрасьте в выбранный цвет краской.
Шаг 7. Сшейте прямоугольную мягкую подушку подходящего размера и цвета и уложите ее внутрь лежанки. Кровать для питомца готова.
Видео — Деревянная лежанка
Видео — Лежанка-домик
Видео — Лежанка из корзины
Вот такими способами можно сделать интересные и удобные лежанки для собак, при этом потратив на материалы куда меньше денег, чем на готовое изделие. Да, придется пожертвовать своим свободным временем, но некоторые изделия можно сшить буквально за час при должной сноровке. Вы сэкономите деньги, а ваш питомец будет спать с комфортом и в тепле.
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P.S. Соответственно, её регулярно выгоняем в другую комнату.