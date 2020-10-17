Лежанка для собаки своими руками

Прежде чем взяться за изготовление лежанки, стоит изучить немного теории, тем более если вы делаете лежанку впервые и даже не знаете, с какой стороны подступиться к процессу изготовления.





Основные требования для собачьей лежанки и рекомендации по ее созданию приводим ниже:



шить ее стоит из достаточно плотного материала, который животное не повредит своими когтями при первом же использовании. Собачьи когти — толстые и крепкие и легко испортят тонкую ткань;



материал для лежанки должен или легко стираться, или с трудом пачкаться. Любая собака издает специфический запах и, поспав какое-то время на своей лежанке, передаст часть запаха ей. Кроме того, четвероногий гуляет на улице, передвигается по полу, перенося на своих лапах песок и мусор. Даже если регулярно мыть лапы животному, грязь все равно будет появляться на лежанке;