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Лежанка для собаки своими руками

Лежанка для собаки своими руками (62 фото + 6 видео)

Автор:
17 октября 2020 09:14
Сообщество : Животные
Метки: Лежанка для собаки   видео   животные   лежанка   своими руками   сделай сам   собака   фото   
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Лежанка для собаки — незаменимый атрибут для владельца четвероногого, если хозяин не хочет, чтобы питомец спал на кровати или диване. Ведь большинство собак, как и людей, предпочитает отдыхать на чем-то мягком и удобном.

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Метки: Лежанка для собаки   видео   животные   лежанка   своими руками   сделай сам   собака   фото   
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1  комментарий
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7guest 41 минуту назад
Покупал я своей Жуже (такая же порода, что на первом фото) лежанку. Она на неё посмотрела, плюнула, и ушла спать ко мне на кровать. Вот так и спит уже 12 лет между мною и женой.
P.S. Соответственно, её регулярно выгоняем в другую комнату.
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