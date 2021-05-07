Индонезийский мужчина сделал «бионическую руку» из металлолома

Простой сварщик из Индонезии не так давно пережил инсульт. В результате этого происшествия одна из его рук оказалась полностью парализованной. Такой поворот событий обещал оставить парня без работы и, как следствие, без каких-либо средств к существованию. Но сдаваться он не собирался.
Бионическую руку энтузиаст собрал сам, задействовав все свои знания и творческий потенциал. После нескольких недель усердной работы у него получилось создать первый опытный прототип, который впоследствии мастер несколько раз улучшал.
Даже сегодня искусственная рука выглядит достаточно грубо, однако единственное, что действительно важно, так это то, что она работает и помогает мастеру выполнять свои профессиональные обязанности. Протез заставляет двигаться парализованную конечность.
В движение рука приводится при помощи набора специальных электродов, которые закреплены на голове изобретателя. Они распознают электронные сигналы нервной системы и передают их в усилитель, который перенаправляет их в процессор и микроконтроллер. Они крепятся в специальном блоке на спине. Только после этого соответствующая команда подается на руку мастера, и конечность приходит в движение.
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