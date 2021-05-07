Индонезийский мужчина сделал «бионическую руку» из металлолома



Бионическую руку энтузиаст собрал сам, задействовав все свои знания и творческий потенциал. После нескольких недель усердной работы у него получилось создать первый опытный прототип, который впоследствии мастер несколько раз улучшал.

Даже сегодня искусственная рука выглядит достаточно грубо, однако единственное, что действительно важно, так это то, что она работает и помогает мастеру выполнять свои профессиональные обязанности. Протез заставляет двигаться парализованную конечность.