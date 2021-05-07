FISHKINET
Сообщество Сделай сам! 1004 поста • 826 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам! 
Индонезийский мужчина сделал «бионическую руку» из металлолома

Индонезийский мужчина сделал «бионическую руку» из металлолома (11 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 09:37
Сообщество : Сделай сам!
Метки: бионическая рука   в мире   видео   люди   своими руками   сделай сам   фото   
355
11
1

Простой сварщик из Индонезии не так давно пережил инсульт. В результате этого происшествия одна из его рук оказалась полностью парализованной. Такой поворот событий обещал оставить парня без работы и, как следствие, без каких-либо средств к существованию. Но сдаваться он не собирался.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: бионическая рука   в мире   видео   люди   своими руками   сделай сам   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Альберт Шавлаков Полчаса назад
Пиз... (зачеркнуто) Враньём попахивает. Вы, конечно, можете восхититься этим свистуном индонезийским, но он вам насвистел, инфа 100%, это я вам как технарь говорю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
722
likiloki 13 минут назад
Конечно обман. Моторная кора головного мозга в другой области находится, ободок её не охватывает. Алгоритмы распознавания движений, датчики и процессоры он мог бы получить только у передовых техноцентров. И если он побреется, прикрепит датчики на особый контактный гель, подтянет себя в программировании, робототехнике и архитектуре схем, то сможет это сделать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванов 13 минут назад
Я думаю, что он, при таком раскладе, сможет усилием воли двигать предметы..., а может даже и швырять
Просто нужно потренироваться немного
И тогда туристическая отрасль в отдельно взятом районе будет поднята до небывалых высот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
858
sergON Полчаса назад
Ни фуя себе!!! И чувствительность не плохая, правда степеней свободы мало, но кого это волнует, когда она сделана, млять, из металлолома!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
Lord Bayren Полчаса назад
Когда переплюнул и Роскосмос и Роснанотех
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю В Мексике дети взялись за оружие, чтобы противостоять наркокартелю Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом Пара переехала в первый напечатанный на 3D-принтере дом Женщина прожила 32 года на казахском леднике Женщина прожила 32 года на казахском леднике 15 добровольцев, находившиеся 40 дней без дневного света в пещере, вышли на поверхность 15 добровольцев, находившиеся 40 дней без дневного света в пещере, вышли на поверхность Преподаватель католической школы забыл выключить камеру и напугал детей Преподаватель католической школы забыл выключить камеру и напугал детей
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

823311



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится
9
90
Свежая подборка черного юмора, которая многим очень не понравится
Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и записал их реакцию на видео
1
39
Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и записал их реакцию на видео
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Последний когда-либо произведенный Plymouth ― это Neon LX 2001 года, и он продается
0
1
Последний когда-либо произведенный Plymouth ― это Neon LX 2001 года, и он продается
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
0
18
12 японских моделей, с которыми вам стоит познакомиться
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#люди#новости#подборка#кино#автомир#позитив#жизнь
#Юмор#интересное#картинки#Россия#СССР#красота#природа#собака#прикольные#актеры
#интересно#прикол#факты#дтп#авто аварии#аварии#в мире#автомобили#Реакция#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться