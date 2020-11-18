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Поделки на Новый Год своими руками

Поделки на Новый Год своими руками (49 фото + 2 видео)

Автор:
18 ноября 2020 09:46
Сообщество : Фабрика идей
Метки: видео   новый год   поделки   своими руками   сделай сам   фото   
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Наступают тихие шаги долгожданного Нового года, когда кругом восторжествуют чудеса. Только нам нужно придумать, что подарить родным людям!

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Метки: видео   новый год   поделки   своими руками   сделай сам   фото   
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Катерина 17 минут назад
Единственно, что понравилось - венок из пробок. Но я столько не выпью...
А фетровыми поделками массовость нагоняли?))
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