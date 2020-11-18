Поделки на Новый Год своими руками

Наступают тихие шаги долгожданного Нового года, когда кругом восторжествуют чудеса. Только нам нужно придумать, что подарить родным людям!
Самое главное, чтобы подарок был от души и сделан своими руками, ведь именно в эти минуты мы вкладываем в них все свое сердце, наполненное любовью к близким. В дальнейшем перед Вами раскроются идеи поделок на новый год.
ВЕСЕЛЫЙ СНЕГОВИК ИЗ ВАТЫ
В дальнейших подзаголовках будут также проводиться мастер класс по поделкам на новый год. Вы сможете наглядно освоить технику их выполнения и представить необходимые материалы.
Вам понадобятся следующие материи:
крепкая ватманская бумага;
вата;
клей-пистолет;
пуговицы, 3 которых оранжевого цвета;
двухсторонняя бумага синего цвета;
ножницы;
гуашь черного цвета.
крепкая ватманская бумага;
вата;
клей-пистолет;
пуговицы, 3 которых оранжевого цвета;
двухсторонняя бумага синего цвета;
ножницы;
гуашь черного цвета.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ
Чтобы выполнить веселого снеговика, нужно проделать следующие действия:
вырежьте из белой бумаги 3 разных по диаметру круга – большой, средний, маленький;
небольшими основаниями скрепите круги по возрастанию друг с другом;
затем поочередно нанесите клей на круги, кроме самого маленького кружка;
небольшими кусочками приклейте к двум окружностям кусочки ваты;
присоедините с помощью клея нужное Вам количество пуговиц на брюшко снеговика;
таким же образом сделайте нос из оранжевых пуговичек;
нарисуйте снеговику черной гуашью глазки и носик;
вырежьте из синей бумаги тонкий прямоугольный листик;
оберните его вокруг шеи снеговика, скрепив его клеем.
Чтобы выполнить веселого снеговика, нужно проделать следующие действия:
вырежьте из белой бумаги 3 разных по диаметру круга – большой, средний, маленький;
небольшими основаниями скрепите круги по возрастанию друг с другом;
затем поочередно нанесите клей на круги, кроме самого маленького кружка;
небольшими кусочками приклейте к двум окружностям кусочки ваты;
присоедините с помощью клея нужное Вам количество пуговиц на брюшко снеговика;
таким же образом сделайте нос из оранжевых пуговичек;
нарисуйте снеговику черной гуашью глазки и носик;
вырежьте из синей бумаги тонкий прямоугольный листик;
оберните его вокруг шеи снеговика, скрепив его клеем.
ПЫШНАЯ ЕЛЬ ИЗ БУМАЖНЫХ ЛЕНТОЧЕК
Если маленьким читателям трудно приходится обращаться с ножницами. Вам смогут помочь взрослые, отрезав бумажные полоски. Главный метод заключается в обычном скреплении (склеивании) данных деталей.
Необходимые материалы:
полоски;
клей; картонный лист;
разноцветные;
ножницы.
СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДЕЛКИ
Изготовление бумажной ели включает в себя следующие этапы:
сверните картонный лист конусом, отрезая лишние части;
приготовьте цветные полоски, начиная от коротких и заканчивая самыми длинными лентами. Они могут быть даже с блестками;
скрепите два основания полосок друг с другом, образуя полуовал;
по возрастанию начинайте приклеивать полоски к конусу, сверху вниз;
располагать крепления следует близко к соседним, чтобы не оставалось просветов;
в конце вырезается маленькая звездочка-гирлянда из желтой сияющей ленточки и приклейте ее к верхушке получившейся елочки.
полоски;
клей; картонный лист;
разноцветные;
ножницы.
СПОСОБ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДЕЛКИ
Изготовление бумажной ели включает в себя следующие этапы:
сверните картонный лист конусом, отрезая лишние части;
приготовьте цветные полоски, начиная от коротких и заканчивая самыми длинными лентами. Они могут быть даже с блестками;
скрепите два основания полосок друг с другом, образуя полуовал;
по возрастанию начинайте приклеивать полоски к конусу, сверху вниз;
располагать крепления следует близко к соседним, чтобы не оставалось просветов;
в конце вырезается маленькая звездочка-гирлянда из желтой сияющей ленточки и приклейте ее к верхушке получившейся елочки.
ВОЛШЕБНАЯ ГИРЛЯНДА ИЗ ПОЛОСОК
Данная гирлянда в виде сердечек чародейкою окутает Вашу елочку, создавая ей неповторимый образ.
Материал, используемый при изготовлении поделки:
разноцветные грациозные ленточки;
клей, желательно степлер.
разноцветные грациозные ленточки;
клей, желательно степлер.
Для осуществления необходимо придерживаться следующих этапов:
возьмите два основания ленточки. Постепенно направляйте их внутрь, создавая форму сердца;
таким образом, выполните сердечки из всех ленточек;
затем склейте их друг с другом, помещая основание одного сердечка между двумя половинками другого сердца.
возьмите два основания ленточки. Постепенно направляйте их внутрь, создавая форму сердца;
таким образом, выполните сердечки из всех ленточек;
затем склейте их друг с другом, помещая основание одного сердечка между двумя половинками другого сердца.
НОВОГОДНИЕ СУВЕНИРЫ ИЗ ШИШЕК
Вам понадобятся:
несколько шишек;
маленькая, плоская тарелочка;
клей момент;
зеленая гуашевая краска;
различные примеры декора для украшения;
тонкая белая мишура или вата.
несколько шишек;
маленькая, плоская тарелочка;
клей момент;
зеленая гуашевая краска;
различные примеры декора для украшения;
тонкая белая мишура или вата.
Способ осуществления:
раскрасьте шишки в зеленый цвет;
после того, как краска высохнет, приклейте шишки на донышко тарелочки;
прикрепите клеем белую мишуру или вату, создавая тем самым сугробы, траву усыпанную снегом;
украсьте шишки различными маленькими гирляндами, стразами, можно посыпать их мелко нарезанной бумагой, создавая имитацию снега;
поделка готова!
раскрасьте шишки в зеленый цвет;
после того, как краска высохнет, приклейте шишки на донышко тарелочки;
прикрепите клеем белую мишуру или вату, создавая тем самым сугробы, траву усыпанную снегом;
украсьте шишки различными маленькими гирляндами, стразами, можно посыпать их мелко нарезанной бумагой, создавая имитацию снега;
поделка готова!
ЧУДЕСНЫЙ ФОНАРЬ ИЗ ПРИРОДНОГО МАТЕРИАЛА
Вам будут необходимы:
любая по размеру баночка;
свеча, с таким размером, чтобы она могла поместиться в банку;
веточки из хвои;
предметы декора;
клей момент;
шишки;
шерстяные матовые нитки;
краски;
проволока;
мишура.
Процесс изготовления:
поместите на дно банки немного хвойных веточек, так чтобы некоторые веточки касались боковых сторон;
расположите в баночке свечу, желательно с большим диаметром;
разукрасьте шишки, например, в цвет елок или каких-либо гирлянд;
обмотайте шерстяные нити вокруг горлышка;
привяжите высохшие шишки к горлышку банки;
проденьте проволоку под нитками и зафиксируйте;
обмотайте проволоку мишурой, скрепляя по необходимости клеем;
в завершение украсьте фонарь различными предметами декора.
любая по размеру баночка;
свеча, с таким размером, чтобы она могла поместиться в банку;
веточки из хвои;
предметы декора;
клей момент;
шишки;
шерстяные матовые нитки;
краски;
проволока;
мишура.
Процесс изготовления:
поместите на дно банки немного хвойных веточек, так чтобы некоторые веточки касались боковых сторон;
расположите в баночке свечу, желательно с большим диаметром;
разукрасьте шишки, например, в цвет елок или каких-либо гирлянд;
обмотайте шерстяные нити вокруг горлышка;
привяжите высохшие шишки к горлышку банки;
проденьте проволоку под нитками и зафиксируйте;
обмотайте проволоку мишурой, скрепляя по необходимости клеем;
в завершение украсьте фонарь различными предметами декора.
СНЕЖНЫЙ СОСУД
Данная поделка является очень элегантным предметом декора в кухонной комнате. Стакан, покрытый не тающим снегом, создаст в Вашем доме новогоднее настроение. Он будет казаться неким подарком зимы.
Этапы:
клей наносится на поверхность стакана;
посыпается сверху крупной солью, и вдруг обычный стакан станет похож на покрытый снежной чадрой сосуд;
украшается стакан различными предметами декора, на Ваш вкус.
клей наносится на поверхность стакана;
посыпается сверху крупной солью, и вдруг обычный стакан станет похож на покрытый снежной чадрой сосуд;
украшается стакан различными предметами декора, на Ваш вкус.
ЗЕЛЕНАЯ ЛЕСНАЯ ГОСТЬЯ
Прекрасным видом плоских поделок будет являться елочка, сделанная при помощи бисера. Способ ее выполнения очень простой, а главное результат будет радовать душу.
Для дела Вам понадобятся:
бусинки бисера;
картонный лист;
желтая бумага;
ножницы, клей-пистолет.
бусинки бисера;
картонный лист;
желтая бумага;
ножницы, клей-пистолет.
Итак, приклейте зеленый бисер на основу картона в виде елочки, оставляя при этом промежутки для гирлянд, которые тоже выполняются из бисера. Поместите в появившиеся просветы разноцветные бусины бисера, сияние которых будет создавать перелив различных отблесков.
Наша зеленая гостья из леса получится сказочно сияющей. Вырежьте желтую звездочку из бумаги и приклейте на кончик елочки. Для полного эффекты вы можете создать вокруг сияние звёзд или снега, приклеив бусины понравившегося Вам цвета.
КОРОЛЕВСКИЙ СНЕЖОК
Снежки грациозно облагородят дизайн любой комнаты своим великолепием. Создадут зимнюю прохладу, преддверие чуда в Новый год.
Для изготовления данной поделки Вам понадобится пенопластовый шар, бисер, бусинки, клей-пистолет. Приклейте бусинки к окружности шара, затем прикрепите подвесную веревочку. Наш новогодний, завораживающий сувенир готов.
АКТУАЛЬНОСТЬ НОВОГОДНИХ ПОДЕЛОК, СДЕЛАННЫХ ДЕТЬМИ
Детские поделки на новый год своими руками играют очень важную роль в развитии ребенка. Для того, чтобы стать творческими людьми, обладающими богатым внутренним миром, хорошо учиться, Вам помогут различные изготовления красивых поделок.
Самым главным является тот факт, что при действии рук разрабатывается мелкая моторика, способствующая развитию головного мозга. Вы также сможете обогатить свое внимание, когда будете представлять себе образы будущих поделом или конкретных ее деталей.
Красивые поделки на новый год своими руками порадуют Ваших родителей, бабушек, дедушек и так далее потому, что вы вложите в них свою душу, сокровенную для близких людей.
ПРЕКРАСНЫЕ НОВОГОДНИЕ ПОДЕЛКИ ИЗ БУМАГИ
Работа с бумагой предполагает легкие поделки своими руками на новый год.
С каждым разом дни становятся все меньше, а белоснежные звездные ночи глубже. Осталось совсем немного времени для того, чтобы успеть сделать подарки. Прекрасной идеей будет являться простая гирлянда «Цепочка», состоящая из ленточек. Всем она известна с самого детства своей простотой и изящностью.
Вам понадобятся: клей или скотч, ленточки разнообразного цвета и декора. Склейте два края ленточки друг с другом, образуя колечко. Затем проденьте следующую ленточку в готовое кольцо и заклейте края скотчем или клеем. Таким образом, выполняется все остальная работа над гирляндой.
Вам понадобятся: клей или скотч, ленточки разнообразного цвета и декора. Склейте два края ленточки друг с другом, образуя колечко. Затем проденьте следующую ленточку в готовое кольцо и заклейте края скотчем или клеем. Таким образом, выполняется все остальная работа над гирляндой.
ДАЛЬШЕ, МЫ БУДЕМ МАСТЕРИТЬ ВЕНОК
Для этого Вам будут нужны: двухсторонняя светлая и темная зеленая и другие цвета бумаги, клей, пластиковая тарелка, предметы для украшения.
Способ выполнения:
вырежьте в тарелке донышко, оставив только кольцо;
нарежьте ленточки из цветной бумаги любой толщины;
проденьте полоску в кольцо пластиковой тарелки;
заклейте края ленты клеем;
после того, как образовался венок из зеленых и других ленточек, украсьте его различными красивыми украшениями, например, бантик, стразы, мишуру.
вырежьте в тарелке донышко, оставив только кольцо;
нарежьте ленточки из цветной бумаги любой толщины;
проденьте полоску в кольцо пластиковой тарелки;
заклейте края ленты клеем;
после того, как образовался венок из зеленых и других ленточек, украсьте его различными красивыми украшениями, например, бантик, стразы, мишуру.
ВАТНЫЕ ДИСКИ В ИЗДЕЛИЯХ
Ватные диски помогут Вам сделать настоящий этюд зимних пейзажей. Они послужат прекрасным элементом белоснежных воздушных сугробов, снежное убранство деревьев и крышей домов. Из них также получатся прекрасные милые снеговики.
Только дайте свободу своей фантазии и тогда у Вас получатся прекрасные поделки, в которых словно отражается вся зимняя сказка. Фото поделок на новый год своими руками помогут Вам прочувствовать всю безграничность идей и творческих замыслов.
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