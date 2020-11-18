Поделки на Новый Год своими руками

С каждым разом дни становятся все меньше, а белоснежные звездные ночи глубже. Осталось совсем немного времени для того, чтобы успеть сделать подарки. Прекрасной идеей будет являться простая гирлянда «Цепочка», состоящая из ленточек. Всем она известна с самого детства своей простотой и изящностью.



Вам понадобятся: клей или скотч, ленточки разнообразного цвета и декора. Склейте два края ленточки друг с другом, образуя колечко. Затем проденьте следующую ленточку в готовое кольцо и заклейте края скотчем или клеем. Таким образом, выполняется все остальная работа над гирляндой.