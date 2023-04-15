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Спасший сотни детей от гибели человек полвека молчал о своём поступке

Спасший сотни детей от гибели человек полвека молчал о своём поступке

Автор:
15 апреля 2023 18:15
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Комитет   Николас Уинтон   Филантроп   вывоз   история   подвиг   поезд   ребёнок   спасение   
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Люди, у которых всё в жизни складывается гладко и благополучно, не так часто стремятся помогать другим. Многие, но не Николас Уинтон.

Впоследствии, когда тайна Уинтона наконец-то была раскрыта, его прозвали «Британским Шиндлером». Николас появился на свет в 1909 году в Лондоне и продолжил дело отца – работал в банке. Вёл размеренную жизнь типичного представителя «золотой молодёжи».

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В рождественские праздники 1938 года он по сложившейся традиции планировал вместе с группой друзей отправиться в Альпы. Но планы изменились: мужчине позвонил его друг Мартин Блэйк и сообщил, что не сможет присоединиться к компании – его ждут важные дела в Праге. Уинтон заинтересовался и решил присоединиться к другу.

Как выяснилось, тот занимался помощью переезда беженцев. Пограничный регион Чехии – Судетская область был к тому времени уже оккупирован гитлеровскими войсками. И целые лагеря беженцев ждали помощи.

И Никки понял, что заниматься этой проблемой больше некому. И взял её на себя. Позднее операция получила название «Чешский Киндертранспорт».

В номере гостиницы он организовал что-то типа офиса. К Уинтону приходили люди, готовые расстаться с детьми, отдать в чужие семьи, только бы сохранить им жизнь. Мужчина делал фото, краткие досье, формировал базу и продумывал способы вывоза детей. Немудрено, что деятельностью Николаса заинтересовались нацисты. Он только и успевал, что раздавать взятки за молчание, чтобы выиграть немного времени.

Когда была сформирована база примерно из 900 детей, он оставил офис на друзей и помчался в Лондон, где при помощи матери организовал комитет помощи беженцам и бросился на поиски денег и приёмных семей.

Люди давали деньги и соглашались принять детей. Но средств не хватало, и Никки покрывал разницу за счёт собственных денег. Потом возникли проблемы с въездными визами: чиновники медлили, и последние визы уже пришлось подделывать.

Первый поезд с детьми в количестве 20 человек покинул Прагу 14 марта 1939 года. Для семей это была трагедия, малыши рыдали. Но родные понимали, что единственный путь к спасению. В общей сложности Уинтон с товарищами организовали переезд 8 таких поездов. Девятый не успел: Гитлер напал на Польшу. И  границы оказались перекрыты. В общей сложности благодаря стараниям Уинтона и его друзей было спасено 669 детей. Впоследствии многие из «детей Уинтона» достигли солидных высот, стали медиками, юристами, переводчиками.

Когда началась война, мужчина пошёл в Красный Крест, потом стал пилотом ВВС Британии. Вышел в отставку в 1954 году в чине лейтенанта. Возможно, о событиях 1939 года никто бы не узнал, если бы не случайность: в 1988 году его жена зачем-то поднялась на чердак и наткнулась на альбом с детскими фотографиями. И записную книжку мужа с сотнями адресов английских семей, которые забрали детей. Уинтон сначала отмахнулся, дескать, плохо помню. Но потом всё же рассказал.

По адресам жена отправила письма. Многие отозвались. Николаса пригласили на ток-шоу That’s Life! на телеканале BBC в качестве зрителя. Но в результате он стал главным героем передачи, когда из зала стали выходить спасённые им дети – уже немолодые люди, каждый со своей историей и судьбой. И жизнью, которую подарил им Николас. Ведь большинство родителей, согласившихся на переезд детей, погибло в фашистских лагерях.

Судьба подарила этому человеку очень долгую – 106 лет жизнь. И когда тайна «Британского Шиндлера» всё же оказалась раскрыта, на вопрос, зачем он так рисковал, организуя вывоз детей, он отвечал просто: «Кому-то нет дела до того, что дети в смертельной опасности, и их нужно немедленно спасать, кому-то есть. Что делать, если ты просто должен их спасти – больше просто некому».


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Метки: Жизнь   Комитет   Николас Уинтон   Филантроп   вывоз   история   подвиг   поезд   ребёнок   спасение   
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10  комментариев
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192
Jangalop Час назад
Кто понял/знает почему нужно было отдавать детей, а не переезжать целиком семьями?
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1k
Змей Горыныч 11 минут назад
Самое интересное, что ему помогал РОДНОЙ (!) брат Геринга (именно того самого!)
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2k
Vovan Petroff 11 минут назад
А уж Александр Матросов сколько спас!
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6k
Алекс Крайчек 54 минуты назад
Повезло ему, что в это время МУС еще не действовал...
Или "это другое"?
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10k
Сатанеев 56 минут назад
Тут из текста ясно выведено, но автор об этом почему-то стыдливо умолчал, что спасал он еврейских детей.
И сам он, если посмотреть на фото, типичный представитель .
Кстати, и ответ на вопрос ниже - почему не искали родственников? Потому что родственников к концу войны не осталось.
Снимаю шляпу перед сэром Николасом Уинстоном. Человек прожил жизнь не зря.
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20k
иванов дмитрий Час назад
......
Время эти понятья не стерло,
Нужно только поднять верхний пласт -
И дымящейся кровью из горла
Чувства вечные хлынут на нас.

Ныне, присно, во веки веков, старина,-
И цена есть цена, и вина есть вина,
И всегда хорошо, если честь спасена,
Если другом надежно прикрыта спина.

Чистоту, простоту мы у древних берем,
Саги, сказки - из прошлого тащим,-
Потому, что добро остается добром -
В прошлом, будущем и настоящем!
(Высоцкий)
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10k
ron Час назад
Ссылка youtu.be
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9k
au3 Час назад
Только один вопрос: почему после войны не искали родственников раз делал записи о каждом?
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