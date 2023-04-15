Спасший сотни детей от гибели человек полвека молчал о своём поступке

В рождественские праздники 1938 года он по сложившейся традиции планировал вместе с группой друзей отправиться в Альпы. Но планы изменились: мужчине позвонил его друг Мартин Блэйк и сообщил, что не сможет присоединиться к компании – его ждут важные дела в Праге. Уинтон заинтересовался и решил присоединиться к другу.

Как выяснилось, тот занимался помощью переезда беженцев. Пограничный регион Чехии – Судетская область был к тому времени уже оккупирован гитлеровскими войсками. И целые лагеря беженцев ждали помощи.

И Никки понял, что заниматься этой проблемой больше некому. И взял её на себя. Позднее операция получила название «Чешский Киндертранспорт».