Генри «Бокс» Браун – парень из коробки

Этот человек залез в коробку рабом, а выбрался свободным.
Но те испытания, что ему пришлось пройти между двумя статусами, сможет преодолеть не каждый.
Свобода – это неотъемлемое право каждого человека в мире. Однако личная свобода была завоёвана с большим трудом, и путь к ней был тернистым и кровавым.
История Генри «Бокса» Брауна – это, безусловно, одна из самых интересных историй о стремлении к свободе. Родившись рабом, Генри Браун получил прозвище «Ящик» не просто так, ведь он проделал свой путь к свободе именно в нём.
При жизни Генри Брауна запомнили как лектора-аболициониста в Штатах и шоумена в Англии. Он родился рабом где-то в 1815 или 1816 году на плантации в округе Луиза, штат Вирджиния.
В своей автобиографии Генри рассказывал о первых днях жизни на плантации и ярких воспоминаниях о своих родителях. Он также полагал, что у него могли быть братья и сёстры.
В своей автобиографии Генри также утверждает, что его хозяин был добрым рабовладельцем, но при этом наслаждался своим положением и уважением, которую выказывали ему рабы.
Когда Генри было 15 лет, его хозяину умер. И юноше пришлось переехать в Ричмонд. Там он начал работать на табачной фабрике, принадлежавшей сыну его предыдущего хозяина Уильяму Баррету.
Братья и сёстры, за исключением одной, были переведены на другие плантации. Браун заявил, что их новый хозяин, Уильям Баррет, держал сестру Марту в качестве своей любовницы.
Генри Браун женился на другой рабыне, Нэнси, в 1836 году. Нэнси работала на соседней плантации, и у пары родилось трое детей. Генри иногда пел в церковном хоре.
Браун стал профессионалом своего дела и был на хорошем счету на фабрике. Но его жену Нэнси продали другому рабовладельцу. По всей видимости, новый хозяин женщины уговорил Генри снять дом для Нэнси и детей.
Кроме того, рабовладелец вымогал у Генри деньги за обещание не продавать Нэнси и детей. Однако это была ложь. Рабыню, как и её детей, продали другому рабовладельцу в Северной Каролине в августе 1848 года.
Раздавленный горем от потери семьи, Генри Браун решил, что пришло время что-то менять. Тем более что в 1849 году отмена рабства всё чаще обсуждалась в обществе. И Генри пришла в голову уникальная идея.
Он задумал закрыть себя в коробке и отправить в свободный штат. Генри Браун разработал этот план с помощью своего товарища по хору Джеймса Цезаря Энтони Смита и белого сапожника Сэмюэла Александра Смита.
Все трое мужчин обдумывали различные возможные идеи по организации побега Генри, но отвергали их одну за другой. Потом Брауну пришла в голову интересная, хоть и смелая мысль – отправить себя в Филадельфию по железной дороге в деревянном ящике. Сэмюэль Смит связался с Джеймсом Миллером Маккимом, лидером Пенсильванского общества борьбы с рабством в Филадельфии, активно участвовавшим в деятельности железной дороги.
Трое мужчин прибегли к услугам плотника, чтобы сделать деревянный прямоугольный ящик размером примерно 90 на 60 см и высотой 75 см.
Внутри ящик был выстлан шерстяной тканью для обеспечения его безопасности и имел небольшие отверстия для доступа воздуха.
Браун влез в коробку в марте 1849 года. Он взял с собой несколько печений, небольшую флягу с водой и шило для проделывания отверстий для воздуха. Товарищи забили ящик гвоздями и снабдили его надписью «С этой стороны осторожно», после чего передали ящик в пункт доставки компании Adams Express Company.
Путешествие Генри Брауна к свободе нельзя назвать комфортным. За 27 часов пути в Филадельфию Генри пересадили на множество транспортных средств, включая повозки, поезда, паромы и пароходы.
Временами ему приходилось переносить боль от травм, а во время путешествия его дважды укладывали вверх ногами, но ему удалось удержаться от криков и смолчать. В конце концов, его доставили в офис аболициониста в Филадельфии. Выйдя из ящика, Генри громко запел псалом, выражая свою радость и благодарность Господу за свободу.
Новая жизнь
Освобождение Генри Брауна дало ему то самое второе имя. «Ящик» – буквальный символ пространства, в котором он преодолел путь к свободе.
После освобождения у мужчины началась совершенно иная жизнь. Он стал популярным лектором Массачусетского антирабовладельческого общества. В конце мая 1849 года Генри Браун принял участие в съезде Антирабовладельческого общества Новой Англии в Бостоне, где получил большое признание.
В Англии Генри Браун стал популярным шоуменом и в 1859 году снова женился. Он вернулся в США в 1875 и продолжал свои публичные выступления до 1889. Последние годы своей жизни Генри Браун прожил в Торонто. Скончался он в июне 1897.
История Генри Брауна – символичный и наглядным пример того, что при желании, наличии творческого мышления и терпения возможно если не всё, то многое. Даже обретение свободы, пусть даже и таким специфическим способом.
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