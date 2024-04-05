Генри «Бокс» Браун – парень из коробки

При жизни Генри Брауна запомнили как лектора-аболициониста в Штатах и шоумена в Англии. Он родился рабом где-то в 1815 или 1816 году на плантации в округе Луиза, штат Вирджиния.

В своей автобиографии Генри рассказывал о первых днях жизни на плантации и ярких воспоминаниях о своих родителях. Он также полагал, что у него могли быть братья и сёстры.

В своей автобиографии Генри также утверждает, что его хозяин был добрым рабовладельцем, но при этом наслаждался своим положением и уважением, которую выказывали ему рабы.

Когда Генри было 15 лет, его хозяину умер. И юноше пришлось переехать в Ричмонд. Там он начал работать на табачной фабрике, принадлежавшей сыну его предыдущего хозяина Уильяму Баррету.

Братья и сёстры, за исключением одной, были переведены на другие плантации. Браун заявил, что их новый хозяин, Уильям Баррет, держал сестру Марту в качестве своей любовницы.

Генри Браун женился на другой рабыне, Нэнси, в 1836 году. Нэнси работала на соседней плантации, и у пары родилось трое детей. Генри иногда пел в церковном хоре.

Браун стал профессионалом своего дела и был на хорошем счету на фабрике. Но его жену Нэнси продали другому рабовладельцу. По всей видимости, новый хозяин женщины уговорил Генри снять дом для Нэнси и детей.

Кроме того, рабовладелец вымогал у Генри деньги за обещание не продавать Нэнси и детей. Однако это была ложь. Рабыню, как и её детей, продали другому рабовладельцу в Северной Каролине в августе 1848 года.