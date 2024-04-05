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Генри «Бокс» Браун – парень из коробки

Генри «Бокс» Браун – парень из коробки

Автор:
05 апреля 2024 12:58
Сообщество : Истории
Метки: Генри Бокс Браун   Герой   Жизнь   Спасение   история   персонаж   раб   рабовладелец   свобода   ящик   
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Этот человек залез в коробку рабом, а выбрался свободным.

Но те испытания, что ему пришлось пройти между двумя статусами, сможет преодолеть не каждый.

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Свобода – это неотъемлемое право каждого человека в мире. Однако личная свобода была завоёвана с большим трудом, и путь к ней был тернистым и кровавым.

История Генри «Бокса» Брауна – это, безусловно, одна из самых интересных историй о стремлении к свободе. Родившись рабом, Генри Браун получил прозвище «Ящик» не просто так, ведь он проделал свой путь к свободе именно в нём.

При жизни Генри Брауна запомнили как лектора-аболициониста в Штатах и шоумена в Англии. Он родился рабом где-то в 1815 или 1816 году на плантации в округе Луиза, штат Вирджиния.

В своей автобиографии Генри рассказывал о первых днях жизни на плантации и ярких воспоминаниях о своих родителях. Он также полагал, что у него могли быть братья и сёстры.

В своей автобиографии Генри также утверждает, что его хозяин был добрым рабовладельцем, но при этом наслаждался своим положением и уважением, которую выказывали ему рабы.

Когда Генри было 15 лет, его хозяину умер. И юноше пришлось переехать в Ричмонд. Там он начал работать на табачной фабрике, принадлежавшей сыну его предыдущего хозяина Уильяму Баррету.

Братья и сёстры, за исключением одной, были переведены на другие плантации. Браун заявил, что их новый хозяин, Уильям Баррет, держал сестру Марту в качестве своей любовницы.

Генри Браун женился на другой рабыне, Нэнси, в 1836 году. Нэнси работала на соседней плантации, и у пары родилось трое детей. Генри иногда пел в церковном хоре.

Браун стал профессионалом своего дела и был на хорошем счету на фабрике. Но его жену Нэнси продали другому рабовладельцу. По всей видимости, новый хозяин женщины уговорил Генри снять дом для Нэнси и детей.

Кроме того, рабовладелец вымогал у Генри деньги за обещание не продавать Нэнси и детей. Однако это была ложь. Рабыню, как и её детей, продали другому рабовладельцу в Северной Каролине в августе 1848 года.

Раздавленный горем от потери семьи, Генри Браун решил, что пришло время что-то менять. Тем более что в 1849 году отмена рабства всё чаще обсуждалась в обществе. И Генри пришла в голову уникальная идея.

Он задумал закрыть себя в коробке и отправить в свободный штат. Генри Браун разработал этот план с помощью своего товарища по хору Джеймса Цезаря Энтони Смита и белого сапожника Сэмюэла Александра Смита.

Все трое мужчин обдумывали различные возможные идеи по организации побега Генри, но отвергали их одну за другой. Потом Брауну пришла в голову интересная, хоть и смелая мысль – отправить себя в Филадельфию по железной дороге в деревянном ящике. Сэмюэль Смит связался с Джеймсом Миллером Маккимом, лидером Пенсильванского общества борьбы с рабством в Филадельфии, активно участвовавшим в деятельности железной дороги.

Трое мужчин прибегли к услугам плотника, чтобы сделать деревянный прямоугольный ящик размером примерно 90 на 60 см и высотой 75 см.

Внутри ящик был выстлан шерстяной тканью для обеспечения его безопасности и имел небольшие отверстия для доступа воздуха.

Браун влез в коробку в марте 1849 года. Он взял с собой несколько печений, небольшую флягу с водой и шило для проделывания отверстий для воздуха. Товарищи забили ящик гвоздями и снабдили его надписью «С этой стороны осторожно», после чего передали ящик в пункт доставки компании Adams Express Company.

Путешествие Генри Брауна к свободе нельзя назвать комфортным. За 27 часов пути в Филадельфию Генри пересадили на множество транспортных средств, включая повозки, поезда, паромы и пароходы.

Временами ему приходилось переносить боль от травм, а во время путешествия его дважды укладывали вверх ногами, но ему удалось удержаться от криков и смолчать. В конце концов, его доставили в офис аболициониста в Филадельфии. Выйдя из ящика, Генри громко запел псалом, выражая свою радость и благодарность Господу за свободу.

Освобождение Генри Брауна дало ему то самое второе имя. «Ящик» – буквальный символ пространства, в котором он преодолел путь к свободе.

После освобождения у мужчины началась совершенно иная жизнь. Он стал популярным лектором Массачусетского антирабовладельческого общества. В конце мая 1849 года Генри Браун принял участие в съезде Антирабовладельческого общества Новой Англии в Бостоне, где получил большое признание.

В Англии Генри Браун стал популярным шоуменом и в 1859 году снова женился. Он вернулся в США в 1875 и продолжал свои публичные выступления до 1889. Последние годы своей жизни Генри Браун прожил в Торонто. Скончался он в июне 1897.

История Генри Брауна – символичный и наглядным пример того, что при желании, наличии творческого мышления и терпения возможно если не всё, то многое. Даже обретение свободы, пусть даже и таким специфическим способом.

Источник:

Еще крутые истории!
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Метки: Генри Бокс Браун   Герой   Жизнь   Спасение   история   персонаж   раб   рабовладелец   свобода   ящик   
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1  комментарий
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Ультратрахуил 2 часа назад
Херасе, так во с кого Успенский Чебурашку переписал!
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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