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Они познакомились ещё в младенчестве, а теперь и сами стали родителями

Они познакомились ещё в младенчестве, а теперь и сами стали родителями

Автор:
23 апреля 2024 09:38
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   дети   история   пара   ребёнок   роддом   
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Джек Ричардсон и Бронвин Тейси родились раньше срока в Королевском медицинском центре в Ноттингеме, Англия, в 1994 году. Там же и познакомились их семьи.

Ричардсон появился на свет в 30 недель, а Тейси - в 26 недель.

"Джек провёл год в реанимации, а после ещё много раз бывал в больнице, - рассказывает Бронвин. - Врачи не знали, выживем ли мы. То, что мы оба здесь, - просто чудо".

"До 16 лет мне кололи гормон роста, чтобы я не была совсем маленькой", - добавила она.

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Когда дети подросли, их родители продолжали общаться. Всегда поздравляли друг друга с праздниками, иногда встречались. Джек и Бронвин посещали разные школы, у каждого был свой круг общения.

В октябре 2021 года Тейси опубликовала в соцсети новый снимок.

"Я была с новой причёской, и Джек написал мне", - вспоминает она. Вскоре состоялось их первое свидание.

В июне 2023 года пара узнала, что ждёт ребёнка.

Мама Ричардсона Хелен Пикеринг сказала, что "не могла в это поверить".

"Это просто невероятно. У него будет ребёнок от той, кого он встретил ещё в роддоме", - говорит 53-летний Пикеринг.

В феврале 2023 года Бронвин родила первенца, здоровую дочь Сиенну, в том же роддоме, где они с Джеком появились на свет почти 30 лет назад.

"У нас прекрасные партнёрские отношения. Мы и лучшие друзья, и влюблённые. И это самое лучшее. Мы просто понимаем друг друга, заканчиваем фразы друг друга. Мы знаем, о чём думает каждый из нас", - призналась Тейси.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   дети   история   пара   ребёнок   роддом   
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Fuchsia
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