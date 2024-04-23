Они познакомились ещё в младенчестве, а теперь и сами стали родителями

Ричардсон появился на свет в 30 недель, а Тейси - в 26 недель.

"Джек провёл год в реанимации, а после ещё много раз бывал в больнице, - рассказывает Бронвин. - Врачи не знали, выживем ли мы. То, что мы оба здесь, - просто чудо".

"До 16 лет мне кололи гормон роста, чтобы я не была совсем маленькой", - добавила она.