Чудесное спасение сироток «Титаника»

Братья не знали, что их похитили. Мальчишки были слишком маленькие, чтобы рассказать об этом, поэтому просто проследовали за отцом на борт. У мужчины был поддельный паспорт на имя Луиса Хоффмана. Настоящее имя старшего мальчика – Мишель-младший, младшего – Эдмон, а отца звали Мишель Навратиль-старший.

Оказавшись на борту, оба мальчика искренне обрадовались приключению. Мишель-младший позже вспоминал: «Я помню, как смотрел вниз по длине корпуса – корабль выглядел великолепно. Мы с братом играли на передней палубе и были в восторге от того, что находились там». За мальчиками ухаживал отец, а также швейцарка по имени Берта Леманн, которая говорила по-французски, но не знала английского.

Как и свойственно здоровым активным детям, после насыщенного событиями дня они засыпали, едва добравшись до подушки. Так было вплоть до ночи 14 апреля. Мальчиков разбудили отец и сопровождающий его незнакомец. Мишель-младший впоследствии рассказал: «Мой отец вошёл в нашу каюту, где мы спали. Он очень тепло одел меня и взял под руку. Незнакомец сделал то же самое с моим братом. Они знали, что умрут».