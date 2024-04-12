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Чудесное спасение сироток «Титаника»

Чудесное спасение сироток «Титаника»

Автор:
12 апреля 2024 10:46
Сообщество : Истории
Метки: Мишель Навратиль   Мишель-младший   Спасение   Эдмон   брат   выживший   история   ребёнок   сын   титаник   
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Порой у некоторых наших решений возникают такие последствия, предугадать которые невозможно никакими доступными способами.

Два маленьких кудрявых мальчика были взяты отцом на борт злополучного «Титаника» и выжили. Мужчина погиб. Без родителей или опекунов никто не мог выяснить, кем они были.

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Родители мальчиков состояли в разводе. Сыновья находились под опекой матери. Бывший муж попросил взять сыновей на пасхальные выходные. Женщина не возражала. К сожалению, у мужчины были другие планы на пасхальные каникулы – коварные. Он взял детей и немедленно отправился из Ниццы, Франция, в Саутгемптон, Англия, чтобы сесть на «Титаник» и отплыть в Штаты. Фактически он похитил собственных детей.

Братья не знали, что их похитили. Мальчишки были слишком маленькие, чтобы рассказать об этом, поэтому просто проследовали за отцом на борт. У мужчины был поддельный паспорт на имя Луиса Хоффмана. Настоящее имя старшего мальчика – Мишель-младший, младшего – Эдмон, а отца звали Мишель Навратиль-старший.

Оказавшись на борту, оба мальчика искренне обрадовались приключению. Мишель-младший позже вспоминал: «Я помню, как смотрел вниз по длине корпуса – корабль выглядел великолепно. Мы с братом играли на передней палубе и были в восторге от того, что находились там». За мальчиками ухаживал отец, а также швейцарка по имени Берта Леманн, которая говорила по-французски, но не знала английского.

Как и свойственно здоровым активным детям, после насыщенного событиями дня они засыпали, едва добравшись до подушки. Так было вплоть до ночи 14 апреля. Мальчиков разбудили отец и сопровождающий его незнакомец. Мишель-младший впоследствии рассказал: «Мой отец вошёл в нашу каюту, где мы спали. Он очень тепло одел меня и взял под руку. Незнакомец сделал то же самое с моим братом. Они знали, что умрут».

Их отец и человек, который ему помогал, бросились к последней спасательной шлюпке. Отец передал детей на руки американке, но только после того, как прошептал несколько последних слов на ухо Мишелю-младшему. Он сказал: «Когда твоя мать придёт за тобой, а она обязательно придёт, скажи ей, что я очень любил её и люблю до сих пор. Скажи ей, что я ждал, что она последует за нами, чтобы мы могли жить счастливо вместе».

После последнего прощального поцелуя отец отпустил мальчиков, и их спасательная шлюпка вышла в море. Мишель-младший вспоминал, как приятно было плюхнуться в волны, совершенно не понимая, что происходит вокруг. Ирландская женщина на корабле, Мэри Келли, пела мальчикам колыбельные песни, пока они сидели в беспомощном ожидании спасения, и братья уснули. Когда они проснулись, то увидели, что к ним на помощь идёт «Карпатия».

Мальчиков подняли на борт, поместив в мешки из рогожи. Мишель-младший вспоминал, что он «считал крайне неприличным находиться в мешке».

Во время поисков родных их взяла под опеку другая выжившая на «Титанике» Маргарет Хейс. Это оказалось очень кстати, поскольку она говорила по-французски. К сожалению, мальчики отказывались отвечать на любые вопросы о себе как-то иначе, нежели «oui».

Во Франции их мать судорожно искала своих детей после того, как их не вернул домой отец. Женщина отправилась в дом своего бывшего мужа, но он был пуст. Она обратилась к властям, и французская полиция начала помогать в поисках. Только когда потерявшая надежду мать увидела своих детей на фото в газете, она поняла, что мучения завершены.

Её бывший муж перед отъездом почти обнулил их банковский счет, но оставил достаточно денег для путешествия в Америку. Женщина села на ближайший корабль и добралась до Нью-Йорка. Она встретилась со своими детьми 16 мая 1912 года. Счастливое воссоединение попало во все газеты. Женщина забрала детей и вернулась в Ниццу.

После трагедии Эдмон вырос и стал дизайнером интерьеров и архитектором. Во время Второй мировой войны он был призван во французскую армию и попал в плен. Ему удалось освободиться, но возникшие осложнения со здоровьем привели к ранней смерти в возрасте 43 лет.

Мишель-младший вырос, стал профессором философии и дожил до того момента, когда стал старейшим мужчиной, выжившим после затопления «Титаника». Он принимал активное участие в акциях и мероприятиях, посвящённых выжившим. Только в 1996 году он посетил могилу отца, расположенную на кладбище барона де Хирша в Галифаксе, Новая Шотландия. Остаток жизни мужчина прожил в Монпелье, Франция, и умер 30 января 2001 года в возрасте 92 лет.

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Метки: Мишель Навратиль   Мишель-младший   Спасение   Эдмон   брат   выживший   история   ребёнок   сын   титаник   
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2  комментария
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11k
Garpia121 Полчаса назад
Даже если единственный сопровождающий родитель мужского пола, неужели нельзя было его вместе с детьми отправить?
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10k
sedoisever Полчаса назад
Это судьба для отдельного фильма...
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