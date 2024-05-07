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Мужчина проломил крышу, чтобы спасти младенца от наводнения

Мужчина проломил крышу, чтобы спасти младенца от наводнения

Автор:
07 мая 2024 09:59
Сообщество : Жизнь
Метки: Бразилия   Спасение   бедствие   история   наводнение   ребёнок   
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Юг Бразилии накрыло ужасающее наводнение. Спасаясь от стихии, семьи бросились на крыши и чердаки. СМИ показали кадры, как военный кирпичом пробивает крышу и вытаскивает младенца. И делает это, будучи подвешенным на тросе к вертолёту.

По данным гражданской обороны, две трети штата Риу-Гранди-ду-Сул в настоящее время затоплены. На этой территории проживает 800 000 человек. У многих в домах нет ни питьевой воды, ни электричества.

На других снимках женщину и её 4-месячного малыша с пневмонией усаживают в вертолёт и отправляют в больницу.

Поисково-спасательные команды до отказа набивают воздушные судна. Так, в одном вертолёте находилось 30 выживших.

Число погибших в результате наводнения возросло до 75, 155 получили ранения, а 103 человека числятся пропавшими без вести. Эвакуировано более 88 000 человек, но в приютах находятся только 16 600 из них.

В городе Бенто-Гонкальвес во время шторма выпало более 533 мм осадков. Уровень воды в реке Гуаиба в Порту-Алегри, столице штата Риу-Гранди-ду-Сул, поднялся на 2 м, что является рекордным показателем. Главный аэропорт остаётся закрытым.

Бразилия не успела оправиться от прошлогодних напастей. В сентябре 2023 года внетропический циклон принёс разрушения, а в ноябре шторм неделю топил южную часть страны.

На пресс-конференции губернатор Риу-Гранди-ду-Сул заявил, что наводнение 2024 года стало самым страшным бедствием в истории штата.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   Спасение   бедствие   история   наводнение   ребёнок   
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Fuchsia
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