Медузы*, которые выглядят как нечто странное и невероятное

Трудно найти на свете таких же удивительных созданий, как медузы. В первую очередь они любопытны тем, что почти полностью состоят из воды — на целых 98%. А во-вторых, эти существа по возрасту старше динозавров.
Да-да, как считают учёные, эти студенистые шарики жили и спокойненько плавали себе по морям около 500-700 миллионов лет назад.
Так, можно сказать, что они являются одними из древнейших существ на планете. Неудивительно, что за столь длительный период появилось целое множество крайне интересных и необычных медуз с крайне любопытными особенностями.
Медуза*-фейерверк или Halitrephes maasi jelly
Stomolophus meleagris или медуза-пушечное ядро
Средиземноморская или медуза-жареное яйцо
Медуза*-жаренное яйцо получила своё название благодаря комичной схожести с этим блюдом. Щупальца существа практически не жалят, поэтому дайверы часто замечают между ними много маленьких рыб, которые с удовольствием используют их в качестве укрытия.
Наркомедуза или Дарт Вейдер
Танцующая золотистая медуза
Фиолетовая полосатая медуза
Перевёрнутая медуза или Кассиопея
Перевёрнутая медуза та ещё лентяйка. Существо умеет плавать, однако не любит этого делать. Поэтому она почти всегда переворачивается вверх тормашками и, поддаваясь течению, пикирует вниз к самому дну. Лежать на дне Кассиопее комфортнее всего.
Бессмертная медуза Turritopsis Dohrnii
Когда эта медуза голодает или испытывает стресс, она начинает «стареть» в обратном направлении, чтобы опуститься на дно океана и выжить.
Медуза* Раста в окружении своих помощниц-рыб
Редкая глубоководная медуза Stygiomedusa Gigantea
Довольно жуткая на вид медуза встречается во всех океанах, кроме Северного Ледовитого. Увидеть её можно на глубинах от 900 до 3900 метров. За последние 110 лет за этой медузой было произведено всего 115 наблюдений.
Atolla — разновидность глубоководной кроновой медузы
Медуза* Номура. Достигает чрезвычайно крупных размеров
Это одна из самых крупных медуз в японских прибрежных водах. Её вес может добежать до отметки в 200 килограммов.
Волосистая цианея
Прозрачная медуза
Медуза*-цветная капуста
Бонус: Порпит
Многие считают, что порпит — это медуза. Однако это не так. Эти существа являются самостоятельными животными. Пропитание порпиты добывают в процессе свободного плавания. Эти животные к охоте относятся расслабленно, они просто ждут, когда мальки или планктон сами попадется в их щупальца.
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