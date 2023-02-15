Медузы*, которые выглядят как нечто странное и невероятное

Да-да, как считают учёные, эти студенистые шарики жили и спокойненько плавали себе по морям около 500-700 миллионов лет назад.

Так, можно сказать, что они являются одними из древнейших существ на планете. Неудивительно, что за столь длительный период появилось целое множество крайне интересных и необычных медуз с крайне любопытными особенностями.

Медуза*-фейерверк или Halitrephes maasi jelly